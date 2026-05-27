FOTO Vozili smo Leapmotor B10 PHEV i vidjeli B05: Dva nova kineska modela u Hrvatskoj

Nakon prvih modela, marka pod okriljem Stellantisove distribucijske mreže u Hrvatskoj sada širi ponudu s dva vrlo konkretna aduta
Leapmotor više nije samo još jedno novo kinesko ime koje oprezno ispituje europsko tržište. Nakon prvih modela, marka pod okriljem Stellantisove distribucijske mreže u Hrvatskoj sada širi ponudu s dva vrlo konkretna aduta. Prvi je B10 u novoj hibridnoj, odnosno preciznije range extender izvedbi, koji smo imali prilike voziti na cestama Plešivice. Drugi je potpuno novi B05, električni kompakt koji se prvi put pokazao hrvatskoj publici i koji bi, barem prema cjeniku i tehničkim podacima, mogao biti jedan od zanimljivijih električnih automobila u svojoj klasi.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Leapmotor više nije samo još jedno novo kinesko ime koje oprezno ispituje europsko tržište. Nakon prvih modela, marka pod okriljem Stellantisove distribucijske mreže u Hrvatskoj sada širi ponudu s dva vrlo konkretna aduta. Prvi je B10 u novoj hibridnoj, odnosno preciznije range extender izvedbi, koji smo imali prilike voziti na cestama Plešivice. Drugi je potpuno novi B05, električni kompakt koji se prvi put pokazao hrvatskoj publici i koji bi, barem prema cjeniku i tehničkim podacima, mogao biti jedan od zanimljivijih električnih automobila u svojoj klasi. |
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Leapmotor više nije samo još jedno novo kinesko ime koje oprezno ispituje europsko tržište. Nakon prvih modela, marka pod okriljem Stellantisove distribucijske mreže u Hrvatskoj sada širi ponudu s dva vrlo konkretna aduta. Prvi je B10 u novoj hibridnoj, odnosno preciznije range extender izvedbi, koji smo imali prilike voziti na cestama Plešivice. Drugi je potpuno novi B05, električni kompakt koji se prvi put pokazao hrvatskoj publici i koji bi, barem prema cjeniku i tehničkim podacima, mogao biti jedan od zanimljivijih električnih automobila u svojoj klasi.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
B10 je već poznat kao električni SUV srednje klase, dug 451,5 cm, širok 187,3 cm i visok 162,5 cm. U električnim izvedbama nudi se s baterijama od 56,2 i 67,1 kWh, uz doseg od 361, odnosno 434 kilometra, te DC punjenje snagom do 168 kW. No sada je stigla nova izvedba nazvana PHEV, koja je zapravo drukčija koncepcija od klasičnog plug-in hibrida. Benzinski motor ne pokreće izravno kotače, nego služi kao generator električne energije, dok automobil u vožnji ostaje pogonjen električnim motorom. To range extender rješenje bi moglo biti vrlo zanimljivo kupcima koji žele svakodnevno voziti na struju, ali ne žele razmišljati o dosegu na duljim putovanjima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Sustav koristi bateriju kapaciteta 18,8 kWh, 1,5-litreni benzinski motor generator i električni pogon snage 218 KS. Samo na struju B10 PHEV može prijeći do 86 kilometara, dok ukupni doseg s punom baterijom i spremnikom goriva od 50 litara iznosi do 900 kilometara. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 7,5 sekundi, što je više nego dovoljno za obiteljski SUV ove namjene. Kada se vozi na benzin, navedena potrošnja iznosi 6,1 l/100 km, a punjenje baterije moguće je izmjeničnom strujom snagom do 6,6 kW ili na DC punjaču snagom do 46 kW.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
U vožnji po Plešivici B10 nije djelovao kao automobil koji želi impresionirati sportskim karakterom, nego prije svega mirnoćom i jednostavnošću. Četiri načina rada, EV+, EV, Fuel i Power+, daju vozaču mogućnost da bira između električne vožnje, štednje energije, duljih putovanja i maksimalne snage. U praksi je najvažnije to da sustav radi nenametljivo i da koncept range extendera uklanja onaj dio psihološkog opterećenja koji dio kupaca još uvijek povezuje s električnim automobilima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Kabina je jedan od jačih aduta B10. Leapmotor posebno ističe prostranost, čak i tvrdnju da putnici straga dobivaju rekordnu ponudu prostora u segmentu. Nakon kratke vožnje s četiri osobe u automobilu može se reći da to nije samo marketinška fraza. Stražnja klupa doista nudi mnogo mjesta, a unutrašnjost djeluje prozračno i moderno.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Prtljažnik modela Leapmotor B10 PHEV ima 430 litara, što je solidna, ali ne i odlična vrijednost za obiteljski SUV ove klase, a preklapanjem stražnje klupe kapacitet raste do 1700 litra.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
U središtu svega je veliki 14,6-inčni zaslon osjetljiv na dodir, preko kojeg se upravlja gotovo svim funkcijama automobila. To će se svidjeti kupcima naviknutima na pametne telefone, ali će oni koji vole fizičke tipke morati prihvatiti da je Leapmotor gotovo sve preselio u digitalno sučelje. U boljoj opremi Design prednja sjedala su grijana i ventilirana, a dostupne su tri boje interijera i šest boja karoserije.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Važan argument je i cijena. B10 PHEV dolazi u dvije razine opreme, Style i Design. Početna cijena za Style iznosi 29.990 eura, a za Design 31.990 eura, no uz trenutačni popust od 3000 eura, dok traju zalihe, cijene padaju na 26.990 i 28.990 eura. Za prostrani SUV s električnim pogonom, benzinskim generatorom, vrlo solidnim performansama, 86 kilometara električnog dosega i ukupnih 900 kilometara autonomije, to je ponuda koja će sigurno upasti u oći kupcima.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Još zanimljiviji za hrvatsko tržište mogao bi biti B05. Taj model nismo vozili, jer se međunarodna dinamička prezentacija tek očekuje za dva tjedna u Frankfurtu, ali prvo statično predstavljanje pokazuje automobil koji cilja u vrlo osjetljiv dio tržišta. Leapmotor ga opisuje kao svoj prvi sportski električni model, iako je u stvarnosti riječ o klasičnom prizemnom električnom kompaktu s naglašenije dinamičnim dizajnom. Dug je 443 cm, širok 188 cm i visok 152 cm, uz međuosovinski razmak od 274 cm.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
B05 pokreće električni motor snage 218 KS, a pogon je na stražnje kotače. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 6,7 sekundi, uz pomoć funkcije Launch Control, dok najveća brzina iznosi 170 km/h. Kupcima će biti ponuđene dvije baterije, manja od 56,2 kWh s dosegom od 401 kilometar i veća od 67,1 kWh s dosegom do 482 kilometra. Brzo punjenje ide do 156 kW s manjom baterijom, odnosno do 174 kW s većom, što su vrlo konkurentne vrijednosti u ovom cjenovnom razredu.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Dizajnom B05 pokušava biti manje crossover, a više kompakt s kupeovskim štihom. Ima vrata bez okvira, velike 19-inčne kotače, panoramski krov koji se proteže gotovo cijelom dužinom kabine, 14,6-inčni središnji zaslon i 8,8-inčne digitalne instrumente. Leapmotor ističe i 25 pretinaca za odlaganje, prtljažnik od 345 litara koji se preklapanjem stražnjih sjedala povećava do 1400 litara, aplikaciju koja služi kao pametni ključ te sustave pomoći vozaču razine 2, uz 14 kamera i senzora. U ponudi će biti pet boja karoserije te dvije razine opreme, Style i Design.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Cijena je i ovdje najjači argument. B05 Style s manjom baterijom stoji 27.990 eura, odnosno 25.990 eura uz najavljenu akciju od 2000 eura. Bogatiji Design s većom baterijom i više opreme stoji 28.990 eura (uz akciju). Za električni kompakt s 218 KS, stražnjim pogonom, dosegom do 482 kilometra i prostranom kabinom, to je vrlo agresivno postavljena ponuda. Prve isporuke B05 očekuju se početkom srpnja dok je B10 PHEV već u prodaji.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata
Foto Dubravko Kolarić/24sata