GALERIJA Kultni američki Mustanzi zablistali su u Rovinju

Ford Mustang se u svijetu automobila doživljava kao simbol jedne epohe, ali i kao kulturni fenomen koji od 1964. definira pojam “američkog sna na kotačima”. Mustang Club Croatia je 28. ožujka okupio svoje članove, vlasnike tog kultnog automobila, a oni su krenuli na vožnju prema Istri te se okupili u Rovinju. Donosimo prizore s okupljanja vlasnika ljepotana koje simbolizira konj u galopu, ali i još nekih slavnih američki automobila!
Foto Dragoljub Koleski
Foto: Dragoljub Koleski
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