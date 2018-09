Game over: Ovisnost o igrama sve češći razlog razvoda braka

Trenutno globalno najpopularnija igra Fortnite zarazila je milijune ljudi diljem svijeta i svojim tvorcima donijela milijarde dolara. No, navodno izaziva i bolne nuspojave - sve veći broj nezadovoljnih bivših supružnika navodi da je razlog razlaza upravo Fortnite.

Prema izvješću internetske stranice Divorce online, britanske stranice koja svojim korisnicima nudi informacije i usluge kako bi što bezbolnije prošli kroz razvod braka, od početka ove godine ovisnost o Fortniteu i drugim online igrama primarni je razlog rastave kod 200 parova.

Glasnogovornik organizacije Divorce online kaže kako su vodeći razlozi za prekid veze bile ovisnosti o drogama, alkoholu i kocki, no digitalno doba donijelo je novu ovisnost koja sve snažnije negativno utječe na partnerske odnose.

Osim online pornografije, problemi u brakovima počeli su se javljati i zbog ovisnosti o online igrama i društvenim medijima. Prema posljednjim pokazateljima, u 2018. godini od 4,665 zahtjeva za razvod braka koje su prošli kroz Divorce online, u čak pet posto slučajeva razlog razvoda upravo je ovisnost o online sadržajima.

Nearly 5% of marriages in the U.K. are ending due to @FortniteGame.https://t.co/mSFRNklUV7