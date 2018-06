Najveći hit na svijetu: Fortnite dogurao do 125 milijuna igrača

Već se neko vrijeme zna da je Fortnite jedna od najpopularnijih igara na svijetu, a Epic Games je u utorak otkrio kako trenutno imaju više od 125 milijuna igrača.

To je više od divovskog hita poput League of Legends, a uspjeh je još veći kad se zna da su igru objavili u srpnju prošle godine, piše Polygon.

Još u siječnju su imali 40 milijuna igrača, a za ovaj skok najvjerojatnije je zaslužan i dolazak na mobilne platforme što ih je otvorilo milijunima novih igrača, a sada su najavili da dolaze i na Nintendo Switch, piše Forbes.

Announcing the 2019 Fortnite World Cup event! Anyone can participate, anyone can win. Grab your Fortnite World Cup spot by competing in official qualifiers around the globe. Stay tuned for the initial schedule in Fall 2018. More details: https://t.co/9UjFlNfWVk pic.twitter.com/wlsMehmFDA