Garminovo stop svjetlo ima radar i vidi veličinu vozila iza biciklista. Otkrili su i cijenu

Garmin je predstavio Varia RearVue 820, svoje najnaprednije radarsko stražnje svjetlo dosad, namijenjeno biciklistima koji žele veću sigurnost i vidljivost u prometu. Novi uređaj kombinira snažno stražnje svjetlo s preciznom radarskom tehnologijom koja detektira vozila koja se približavaju straga, procjenjuje razinu prijetnje te upozorava vozača u stvarnom vremenu.

Kada je uparen s kompatibilnim Garmin Edge biciklističkim računalom ili Varia aplikacijom za pametne telefone, RearVue 820 pruža vizualna i zvučna upozorenja o vozilima koja se približavaju ili mijenjaju prometnu traku iza biciklista. Nova funkcija prepoznavanja veličine vozila dodatno unapređuje sigurnost jer razlikuje mala, srednja i velika vozila te tu informaciju prikazuje izravno na zaslonu uređaja ili u aplikaciji.

Foto: Garmin

Zahvaljujući širem vidnom polju, radar može pratiti kretanje vozila i nekoliko traka dalje, a snažna radarska tehnologija omogućuje detekciju vozila na udaljenosti većoj od 175 metara. Uređaj također prepoznaje situacije u kojima vozilo vozi istom brzinom kao biciklist ili čeka priliku za pretjecanje, čime vozaču daje dodatno vrijeme za reakciju. Odabrani Garmin pametni satovi nude i vibracijska te glasovna upozorenja, što dodatno povećava razinu sigurnosti tijekom vožnje.

Osim naprednog radara, Varia RearVue 820 ujedno je i najsvjetlije stražnje svjetlo koje je Garmin dosad proizveo. Vidljivo je s udaljenosti veće od dva kilometra te nudi više načina rada, uključujući dnevno i noćno bljeskanje, stalno svjetlo i način rada za peloton. Putem Varia aplikacije biciklisti mogu prilagoditi uzorke svjetla, razinu svjetline i trajanje bljeskanja prema vlastitim potrebama. Uređaj također funkcionira kao stop svjetlo – prepoznaje usporavanje ili zaustavljanje i upozorava sudionike u prometu posebnim trepćućim uzorkom.

Velika prednost novog modela je i trajanje baterije: do 24 sata u dnevnom bljeskanju te do 30 sati u načinu rada samo s radarom, što ga čini pogodnim i za duže vožnje. RearVue 820 dolazi u kompaktnom, modernom kućištu s USB-C priključkom za punjenje te novim nosačem za sjedalo koji se lako postavlja na većinu cestovnih i gravel bicikala. Varia RearVue 820 već je dostupan na tržištu, stoji 300 eura.