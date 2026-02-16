Gdje gledati trailere filmskih hitova? Šef Disneya se nada u Fortniteu

Josh D’Amaro, koji je predodređen kao sljedeći CEO Disneya, rekao je u Q&A razgovoru s medijima i fan blogerima da jedna od ideja za budućnost filmova uključuje i to da se premijere prikazuju unutar Fortnitea. Poanta mu je bila da Fortnite vidi kao mjesto gdje Disney ne dolazi samo s jednim likom ili kratkim crossoverom, nego kao prostor gdje se mogu vrtjeti veće stvari, od filma do drugih iskustava. Cijela priča se naslanja na Disneyjevo ulaganje od 1,5 milijardi dolara u Epic Games i planove za dublju suradnju s Fortniteom.

Važno je i da ovo nije potpuno nepoznat teren, jer su se filmovi već prikazivali u Fortniteu, iako se do sada radilo uglavnom o starijim naslovima i posebnim eventima. GameSpot podsjeća da je Epic ranije radio prikazivanja poput Nolanovih filmova, a spominje se i primjer Tarantinovog sadržaja koji je na neki način ‘premijerno’ pušten kroz Fortnite. Zato je D’Amarova izjava zanimljiva baš zbog riječi ‘new film premiering’, jer bi to značilo korak dalje od dosadašnjih testova.

#disney #gaming ♬ original sound - The Respawn @itstherespawn Disney’s incoming CEO Josh D’Amaro says the company’s huge investment in Fortnite could lead to brand-new movies premiering directly inside the game. He explained the goal is to turn Fortnite into a space where fans don’t just see characters, but experience major events like film launches. According to D’Amaro, future collaborations could go beyond gaming, with in-game tie-ins for things like cruises, sports events, and other Disney properties. Fortnite has already hosted movie screenings before, but mostly for older films, making the idea of debuting new releases there a much bigger step. D’Amaro described himself as a risk-taker and hinted that experimenting with premieres in-game fits with Disney’s push to try new formats. He officially takes over as CEO in March and seems keen to make gaming a bigger part of how Disney connects with audiences. #fortnite

U Puckovom tekstu se navodi da je razgovor bio off the record, ali da je snimka došla do novinara, pa su detalji procurili u medije i krenuli se prepisivati po gaming i entertainment portalima. D’Amaro je pritom najavio širu ‘sinergiju’, pa je uz premijere spominjao i ideje poput bookinga Disney krstarenja ili nekih velikih sportskih aktivacija kroz Fortnite. To se uklapa u smjer u kojem Disney sve češće pokušava da priče ne žive samo u kinu ili na Disney+, nego da se nastavljaju kroz iskustva i interaktivne formate.

D’Amaro bi službeno trebao preuzeti ulogu CEO-a u ožujku 2026., a dio medija već sad piše da bi njegov dolazak iz ‘parks and experiences’ svijeta mogao dodatno pogurati baš ovakve hibridne ideje između sadržaja i iskustava. Hoće li Disney stvarno napraviti pravu filmsku premijeru u Fortniteu i kako bi to izgledalo, zasad je samo na razini ideje, ali poruka je jasna: za Disney je Fortnite sve manje samo igra, a sve više platforma.