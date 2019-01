Gdje god pogledaš - ekrani: U električnom Bytonu ima ih pet

Kineski startup Byton lani je na CES-u iznenadio mnoge svojim električnim konceptom s ogromnim ekranom od 48 inča, a sada su otkrili i serijsku varijantu M-Bytea koja bi u proizvodnju trebala do kraja godine. Na europsko i američko tržište trebao bi stići sljedeće godine.

Nudit će ga u dvije varijante, a osnovni će model koštati oko 45.000 dolara i imati doseg od 400 kilometara. Model s većom baterijom trebao bi nuditi doseg veći od 510 kilometara. Inače, suosnivač kompanije Carson Breifeld je na predstavljanju automobila rekao da bi samo 20 minuta punjenja trebalo osigurati 250 kilometara vožnje.

Foto: ALEXANDRIA SAGE

Nakrcan različitim tehnologijama, M-Byte će biti i potpuno online automobil s nizom antena i 5G podrškom. Glavni adut u interijeru i dalje je ogromni ekran dijagonale 48 inča koji se proteže cijelom širinom automobila. Kinezi su dizajnerski doradili interijer, a tu je ostao i 7-inčni ekran u volanu koji se ne rotira s ostatkom volana iza kojeg su dodali ručice za brzi pristup nekim funkcijama na koji smo odavno naviknuti.

Foto: ALEXANDRIA SAGE

No, Kinezi su odlučili i dodati još jedan ekran. Radi se o 8-inčnom ekranu smještenom između prednjih sjedala, kako bi suvozač mogao lakše pristupiti nekim funkcijama. Što se samog vozila tiče, on je spreman za autonomnu vožnju treće razine, što znači da bi auto mogao sam voziti većinu vremena, a vozač bi se trebao priključiti samo u određenim situacijama.

Kao što je danas uobičajeno u svim gadgetima, tako i Byton ima Amazonovu Alexu za glasovno upravljanje različitim funkcijama vlastitog operativnog sustava. Pitanje je samo kako bi to trebalo izgledati u praksi i koliko bi vozaču trebalo da nauči upravljanje svim tim pametnim funkcijama i ekranima osjetljivim na dodir.

Foto: ALEXANDRIA SAGE

Uz M-Byte, Byton je prikazao i konceptni automobil K-Byte koji dolazi s digitalnom prednjom maskom. Ovaj bi automobil trebao biti spreman 2021. godine, a dvije godine nakon njega stići će i treći model.

Well, this is new! A digital grille! #CES2019 pic.twitter.com/jl3yPFUMrr