Obavijesti

Tech

Komentari 0
PREPUŠTAJU FANOVIMA IZBOR

Ghost of Yotei pušta igrače da odluče kako će se igra nastaviti

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Ghost of Yotei pušta igrače da odluče kako će se igra nastaviti
Foto: PlayStation/Sucker Punch

Sucker Punch je poručio da neće trčati u izradu dodataka bez jasnog signala zajednice. Ideja je prikupiti što više povratnih dojmova i tek onda odlučiti treba li uopće DLC i kakav bi imao smisla.

U razgovoru koji prenosi Eurogamer, kreatori Ghost of Yoteija objašnjavaju da je prioritet poslušati zajednicu i tek nakon toga odlučiti o smjeru bilo kakvog proširenja. Direktor Jason Connell i glavni scenarist Ian Ryan kažu da najprije žele čuti što igračima nedostaje u svijetu igre, onda će razmišljati o tome treba li to graditi kao DLC ili sve može ostati unutar besplatnih nadogradnji. To je svjesno odustajanje od pristupa forsiranja DLC sadržaja radi ekstra zarade kakav često viđamo kod velikih izdanja. 

DODATAK HIT IGRI Battlefield 6 bi mogao dobiti još 6 modova, dva su već potvrdili
Battlefield 6 bi mogao dobiti još 6 modova, dva su već potvrdili

Pogledajte kako izgleda gameplay za Ghost of Yotei:

Zanimljivo je da studio pritom podsjeća na iskustvo iz vremena Tsushime, gdje je Iki Island nastao nakon što su fanovi vrlo glasno tražili još priče. Sada žele ponoviti model koji polazi od onoga što publika doista igra i traži, umjesto da unaprijed zaključaju plan dodataka. U praksi to znači da bi se odluka mogla mijenjati kako se skupljaju podaci i dojmovi s terena, od statistika prelazaka do tematskih želja koje se ponavljaju u komentarima i anketama.

JAPANSKA HLADNA OSVETA Isprobali smo Ghost of Yōtei: Igra koju treba odigrati dvaput
Isprobali smo Ghost of Yōtei: Igra koju treba odigrati dvaput

Studio pritom ne zatvara vrata već najavljenim idejama, ali ih stavlja u realne okvire. Primjer je kooperativni Legends mod koji se spominje za 2026., dok se za eventualni story DLC otvoreno kaže da će ovisiti o povratnim informacijama i prioritetima tima. Takav tempo ima smisla i poslovno i kreativno jer Sucker Punch tradicionalno radi samo na jednoj igri u isto vrijeme pa se resursi usmjeravaju ondje gdje je učinak najveći. 

HRVATSKA INDIE IGRA Hrvatski hit na Steamu dobit će novi nastavak za deset dana
Hrvatski hit na Steamu dobit će novi nastavak za deset dana

Ovakav pristup je solidna vijest za igrače. Umjesto da plaćaju paket novog sadržaja koji možda ne pogađa želje zajednice, postoji šansa da upravo igrači usmjere čime će se ekipa baviti sljedećih mjeseci. A Ghost of Yotei ima publiku vrijednu slušanja jer je start u Europi bio jedan od najjačih za PlayStation naslov od Spider-Mana 2, što znači da uz kvalitetne signale postoji i dovoljno velika baza koja može “izglasati” kamo ići dalje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrili uzrok misterioznog sjaja u našoj galaksiji: 'Ovo bi mogao biti prvi dokaz postojanja!'
NEVJEROJATNO

Otkrili uzrok misterioznog sjaja u našoj galaksiji: 'Ovo bi mogao biti prvi dokaz postojanja!'

Najnovija istraživanja sugeriraju da bismo mogli biti na pragu otkrića koje bi iz temelja promijenilo naše razumijevanje svemira
Isprobali smo Ghost of Yōtei: Igra koju treba odigrati dvaput
JAPANSKA HLADNA OSVETA

Isprobali smo Ghost of Yōtei: Igra koju treba odigrati dvaput

Osveta je ključna tema ove priče u kojoj se vraćate u svoj rodni kraj kako bi potražili zadovoljštinu za smrt obitelji, a na tom putu imat ćete razne saveznike koji traže način da vrate pravo i pravdu u zemlju
Internet opet radi: Kako je jučer Amazon 'pao' zbog česte greške
ŠTO JE DNS I ZAŠTO JE VAŽAN

Internet opet radi: Kako je jučer Amazon 'pao' zbog česte greške

Amazon je potvrdio da je uzrok velikog kvara bila greška u Domain Name Systemu (DNS), sustavu koji pretvara internetske adrese poput www.amazon.com  u numeričke IP adrese koje računala koriste za komunikaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025