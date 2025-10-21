Ghost of Yotei pušta igrače da odluče kako će se igra nastaviti

U razgovoru koji prenosi Eurogamer, kreatori Ghost of Yoteija objašnjavaju da je prioritet poslušati zajednicu i tek nakon toga odlučiti o smjeru bilo kakvog proširenja. Direktor Jason Connell i glavni scenarist Ian Ryan kažu da najprije žele čuti što igračima nedostaje u svijetu igre, onda će razmišljati o tome treba li to graditi kao DLC ili sve može ostati unutar besplatnih nadogradnji. To je svjesno odustajanje od pristupa forsiranja DLC sadržaja radi ekstra zarade kakav često viđamo kod velikih izdanja.

Pogledajte kako izgleda gameplay za Ghost of Yotei:

Zanimljivo je da studio pritom podsjeća na iskustvo iz vremena Tsushime, gdje je Iki Island nastao nakon što su fanovi vrlo glasno tražili još priče. Sada žele ponoviti model koji polazi od onoga što publika doista igra i traži, umjesto da unaprijed zaključaju plan dodataka. U praksi to znači da bi se odluka mogla mijenjati kako se skupljaju podaci i dojmovi s terena, od statistika prelazaka do tematskih želja koje se ponavljaju u komentarima i anketama.

Studio pritom ne zatvara vrata već najavljenim idejama, ali ih stavlja u realne okvire. Primjer je kooperativni Legends mod koji se spominje za 2026., dok se za eventualni story DLC otvoreno kaže da će ovisiti o povratnim informacijama i prioritetima tima. Takav tempo ima smisla i poslovno i kreativno jer Sucker Punch tradicionalno radi samo na jednoj igri u isto vrijeme pa se resursi usmjeravaju ondje gdje je učinak najveći.

Ovakav pristup je solidna vijest za igrače. Umjesto da plaćaju paket novog sadržaja koji možda ne pogađa želje zajednice, postoji šansa da upravo igrači usmjere čime će se ekipa baviti sljedećih mjeseci. A Ghost of Yotei ima publiku vrijednu slušanja jer je start u Europi bio jedan od najjačih za PlayStation naslov od Spider-Mana 2, što znači da uz kvalitetne signale postoji i dovoljno velika baza koja može “izglasati” kamo ići dalje.