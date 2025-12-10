Godinama je vrata pridržavala 'kamenom', ispostavilo se da 'kamen' vrijedi milijun eura

Starija žena iz mjesta Colti u Rumunjskoj još je sedamdesetih godina prošlog stoljeća u koritu obližnjeg potoka pronašla veliki komad stijene težak oko 3,5 kilograma. Odnijela ga je kući i jednostavno stavila iza vrata, gdje je desetljećima služio kao običan držač koji sprečava da se vrata zalupaju. Nitko u obitelji nije sumnjao da je riječ o ičemu posebnom, a “kamen” nisu prepoznali ni lopovi koji su jednom prilikom opljačkali kuću i sve prekopali tražeći dragocjenosti.

Prava vrijednost otkrila se tek nakon ženine smrti početkom devedesetih. Rođak koji je naslijedio kuću i sve u njoj odlučio je detaljnije pogledati neobičan komad kojim su se podupirala vrata. Posumnjao je da bi mogao biti poludragi kamen pa ga je odnio stručnjacima, koji su potvrdili da se radi o vrlo rijetkom jantaru, lokalno poznatom kao “rumanit”. Procjena je pokazala da taj komad vrijedi oko milijun eura i da je riječ o jednom od najvećih netaknutih primjeraka jantara ikad pronađenih.

Rođak je jantar prodao rumunjskoj državi, a kamen je zatim proglašen nacionalnim blagom i premješten u Provincijski muzej Buzau, u čijoj se zbirci čuva od 2022. godine. Analize provedene u Povijesnom muzeju u Krakovu pokazale su da je jantar star između 38,5 i 70 milijuna godina. Osim impresivne starosti i veličine, posebno je zanimljivo da jantar iz te regije često u sebi čuva fosilizirane ostatke insekata i drugih organizama, pa je važan i za znanstvenike i za muzeje.

Priča je još bizarnija jer je vlasnica cijelog života živjela skromno, nesvjesna da joj se na podu, uz vrata, nalazi predmet koji bi joj promijenio život. Danas se taj isti “drž­ač za vrata” čuva u staklu i pod alarmom, kao dio nacionalne baštine i podsjetnik da nekad najveće blago izgleda sasvim obično.