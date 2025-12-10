FOTO Je li ovo za Zemlju ili za Mars? Citroënov monovolumen budućnosti se vozi kao McLaren

Citroën se ponovno usudio biti drukčiji: novi ELO koncept mali je električni MPV s dušom „tiny housea“ i centralnim vozačkim položajem kakav imaju McLaren F1 i GMA T.50. U samo 4,10 metara duljine nudi do šest sjedala, projektor za filmske večeri, sklopive madrace za kampiranje i fleksibilan interijer koji se pretvara u ured ili dnevni borava
Citroën ELO donosi prijateljsku i veselu siluetu u urbano okruženje, s potpuno novom i razigranom vizualnom pojavom. Prednja svjetla inspirirana su Citroënovim novim dizajnerskim potpisom i naglašavaju izrazito optimističan karakter vozila.
Na stražnjem dijelu nalazimo reinterpretaciju C5 Aircross “Light Wings” svjetala, s lebdjećim gornjim elementom koji daje futuristički dojam. Dvostruka asimetrična vrata prtljažnika povećavaju praktičnost i čine pristup unutrašnjosti još jednostavnijim.
Zahvaljujući kotačima gurnutima skroz u uglove, ELO maksimalno iskorištava dimenzije od samo 4,10 m. Naglašena narančasta boja simbolizira energiju, sreću i mladenačku slobodu kretanja.
Odbojnici su izrađeni od ekspandiranog polipropilena kako bi bili lagani i učinkoviti protiv manjih udaraca. Time Citroën potvrđuje održiv pristup bez kompromisa u funkcionalnosti.
Poput McLarena F1, vozač sjedi u sredini, što pruža superiornu preglednost i istinski poseban osjećaj upravljanja. Sjedalo se može okrenuti prema putnicima za ugodniji odmor ili komunikaciju.
Jednokraki upravljač izrađen je u stilu Citroënove baštine, dok se svi podaci projiciraju na vjetrobran. Time se stvara dojam lebdećih informacija bez potrebe za tradicionalnim ekranima.
Vozačko sjedalo može rotirati za 360° i postati ergonomska radna stolica. Zahvaljujući praktično skrivenom stalku za tablet, automobil se u trenu pretvara u funkcionalni mobilni ured.
Standardno verzija ima četiri sjedala, a skrivena dva brzo se mogu preklopiti i aktivirati kada zatreba prijevoz do šest osoba. Ulazak i izlazak olakšan je suprotno otvarajućim vratima.
Električna platforma omogućila je potpuno ravan pod i nenadmašnu prostranost uz mali vanjski gabarit. Putnici tako dobivaju osjećaj slobodnog kretanja i udobnosti kao u dnevnoj sobi.
Tri sjedala u drugom redu mogu se izvaditi i koristiti vani kao stolci za piknik ili druženje uz more. Citroën se i ovdje prisjeća zabavne, praktične naravi svoje legendarne 2CV filozofije.
U prtljažniku se nalaze dvije sklopive madrace izrađene od Dropstitch materijala kakav Decathlon koristi za daske za surfanje. Automobil se tako u trenu pretvara u ugodan prostor za spavanje.
Izvlačna projekcijska površina pretvara kabinu u mali kućni kino za dvoje. Idealno za gledanje filmova pod zvijezdama i strujanjem putem V2L tehnologije.
ELO može napajati uređaje poput električnog roštilja ili zvučnika, što ga čini savršenim baznim kampom za vikend avanture. Integrirani kompresor napuhuje opremu za sport i more.
Unutrašnjost je nadahnuta sportskom odjećom i outdoor opremom te kombinira izdržljive, lako perive materijale. Praktičnost je u središtu svega — od sjedala do spremišta.
Materijali dolaze iz recikliranih viškova s koncepta Oli. Time se smanjuje broj dijelova, mase i ukupni utjecaj na okoliš.
Posebno razvijene gume omogućuju udobnu vožnju gradom, ali i jednostavan izlet van ceste. Idealne su za korisnike koji žele iskoristiti ELO za aktivan stil života.
Citroën ELO osmišljen je kao “balon energije” — automobil koji širi optimizam gdje god se pojavi. Naglašava veselje, mobilnost i lakoću življenja.
