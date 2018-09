Google je toliko u našem životu da mu je i ime postalo glagol

Google slavi 20. rođendan u ponedjeljak obilježavajući dva desetljeća u kojima se razvio tražilice tako utkane u svakodnevni život da je njegovo ime postalo glagol.

Tvrtka planira proslaviti rođendan u San Franciscu ceremonijom posvećenom budućnosti intrnetskog pretraživanja i obećala je pritom nekoliko iznenađenja.

Foto: STEPHEN LAM/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Larry Page i Sergey Brin bili su studenti Sveučilišta Stanford, nedaleko od Silicijske doline, kada su počeli raditi na stvaranju pretraživača koji će biti drugačiji od svih dotadašnjih.

Dvojac je razvio softver koji je uzeo u obzir čimbenike kao što su odnosi između internetskih stranica kako bi im to pomoglo utvrditi njihovo rangiranje u rezultatima pretrage. Dotadašnja tehnika pretraživača temeljila se samo na zbrajanju ključnih riječi.

Google je pokrenut u rujnu 1998. u garaži unajmljenoj u gradu Menlo Park u sjevernoj Kaliforniji. Naziv je dobio od izvedenice riječi "Googol" koja označava broj deset na stotu potenciju.

Google je navodno neko vrijeme bio na kompjutorskim serverima na Stanfordu, gdje je testirana verzija tražilice.

Turning back, flipping forward: how we’re marking 20(ish) years of Google this month → https://t.co/bxzOlsDTma pic.twitter.com/vooF1LCLVB