Google Maps i Waze uveli prikaz cijena goriva uživo

Vozači u Ujedinjenom Kraljevstvu od sada mogu pratiti cijene goriva u stvarnom vremenu putem popularnih navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze. Nova funkcija stiže u trenutku kada cijene dizela obaraju rekorde, a cilj joj je potaknuti konkurenciju i donijeti uštede kućanstvima koja se bore s visokim troškovima života.

Vladina shema i stroga pravila za postaje

Integracija podataka omogućena je kroz vladinu inicijativu pod nazivom Fuel Finder. Prema pravilima te sheme, koja je postala obvezna početkom godine, sve benzinske postaje u zemlji moraju prijaviti promjene cijena unutar trideset minuta.

Ako prekrše ovo pravilo i ne ažuriraju stanje na vrijeme, vlasnicima postaja prijete visoke novčane kazne. Podaci se putem otvorenog sustava dijele s aplikacijama i web stranicama trećih strana kako bi vozači uvijek imali najnovije informacije prije nego što krenu na put.

Kako bi korisnici provjerili cijene u svojoj blizini, dovoljno je u tražilicu unutar aplikacije upisati pojam za gorivo. Aplikacija će potom izbaciti kartu s trenutnim stanjem i cijenama na lokalnim postajama koje sudjeluju u sustavu.

Rekordne cijene i prve procjene ušteda

Ovaj potez dolazi u kritičnom trenutku za britanske vozače jer su cijene goriva posljednjih mjeseci u snažnom porastu. Cijena dizela nedavno je probila granicu od dvije funte po litri, što značajno opterećuje kućne budžete i utječe na svakodnevne navike građana.

Zbog visokih troškova vožnje čak 59 posto vozača već je smanjilo korištenje svojih automobila, dok mnogi režu potrošnju u drugim područjima. Vlada pritom procjenjuje da bi veća transparentnost cijena mogla donijeti uštedu od oko 40 funti godišnje prosječnom kućanstvu koje posjeduje automobil.

Ipak, stručnjaci iz magazina What Car? upozoravaju da novi sustav u praksi još uvijek nije savršen. Napominju da trenutni podaci u stvarnom vremenu znaju biti netočni i zastarjeli te savjetuju korisnicima dodatan oprez pri planiranju točenja goriva.

Reakcije stručnjaka i pogled u budućnost

Uvođenje ove značajke izravna je posljedica istrage Agencije za tržišno natjecanje i tržište iz 2023. godine. Istraga je utvrdila da je oslabljena konkurencija na maloprodajnom tržištu goriva dovela do neopravdano visokih cijena za krajnje potrošače, nakon čega je uslijedila preporuka za stvaranje sustava otvorenih podataka.

Britanski dužnosnici i automobilske udruge pozdravili su dolazak novih alata u masovne aplikacije koje svakodnevno koriste milijuni ljudi. Predsjednik Automobilske udruge Edmund King opisao je integraciju kao ogroman korak naprijed koji će potaknuti trgovce na konkurentnije formiranje cijena.

​- Pristup najjeftinijem gorivu trebao bi biti jednostavan, zbog čega je prikazivanje cijena na Google kartama po prvi put u Ujedinjenom Kraljevstvu prekretnica koja pomaže vozačima da pronađu najbolju ponudu - izjavila je ministrica za potrošačeenergije Polly Billington.

*uz korištenje AI-ja