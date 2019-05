Google umiruje: Vaši Huawei uređaji su sigurni, oni će raditi

Google je noćas poslao poruku postojećim korisnicima Huaweijevih uređaja kako će Google Play trgovina aplikacijama i dalje raditi nakon što je američki div pristao prekinuti dio poslovanja s kineskim divom kojeg je Donald Trump stavio na crnu listu.

Iz Googlea su objavili kako uvjeravaju korisnike da poštuju sve zahtjeve američkih vlasti, ali i da će servisi poput Google Play i sigurnosni elementi iz Google Play Protect i dalje funkcionirati na postojećim uređajima iz Huaweija. Ovo se vjerojatno odnosi i na njihov jeftiniji brend telefona Honor. No, sigurnosna ažuriranja Androida i novije verzije Androida ostat će zamrznuti - dok traje zabrana.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.