Google želi napraviti najveći sustav za detekciju potresa

Android mobitel može postati i mini seizmometar te bi se, zahvaljujući milijunima njegovih korisnika u svijetu u dogledno vrijeme mogla stvoriti najveća globalna mreža za detekciju potresa

<p>Google je u utorak u Kaliforniji pokrenuo sustav upozorenja o potresima, koji bi omogućio da se pametni telefoni s operacijskim sustavom Android iskoriste kao detektori potencijalnih seizmičkih aktivnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Novi sustav, nazvan "ShakeAlert", kreiran u suradnji s američkim Geološkim zavodom, koristi signale stotina seizmometara iz cijele savezne države, koji se aktiviraju te putem pametnih telefona s Androidom korisnicima šalju upozorenja.</p><p>- Već smo se uvjerili u to da korištenjem Androida korisnici tijekom pretraživanja dobivaju pravovremene i korisne informacije o seizmičkoj aktivnosti, kao i podatke o tomu na koji način i gdje se skloniti u slučaju potrebe - napisao je glavni softverski inženjer <strong>Marc Stogaitis</strong> na <a href="https://blog.google/products/android/earthquake-detection-and-alerts/?_ga=2.31840509.2136893154.1597227322-1903038683.1597227322">službenom blogu</a>.</p><p>Stogaitis poziva sve one koji posjeduju pametne telefone s Googleovim operacijskim sustavom Android da iskoriste mogućnost detektiranja potresa.</p><p>Pametni telefoni obično su opremljeni malim akcelerometrom koji evidentira kretanje pa uspijevaju zabilježiti i podrhtavanje tla koje uzrokuje potres, kaže Stogaitis.</p><p>Dodaje kako to znači da Android mobitel može postati i mini seizmometar te bi se, zahvaljujući milijunima njegovih korisnika u svijetu u dogledno vrijeme mogla stvoriti najveća globalna mreža za detekciju potresa.</p><p>Android telefoni koji detektiraju podrhtavanje koje upućuje na seizmičku aktivnost u stanju su automatski poslati signal u podatkovni centar, gdje računala brzo obrađuju sve relevantne podatke te se na taj način utvrđuje je li riječ o potresu.</p><p>- Zapravo se pokušavamo utrkivati s brzinom svjetlosti, što je otprilike brzina kojom putuju signali pametnih telefona u odnosu na brzinu potresa. Nasreću, brzina svjetlosti puno je veća - kaže Stogaitis.</p><p>U Kaliforniji se uvode sustavi upozorenja o potresima jer ta američka država posjeduje vrlo razvijenu mrežu seizmometara.</p><p>Očekuje se da se sustav upozorenja u idućoj godini proširi i na ostale lokacije nakon što se i ondje uspostavi telefonska mreža koja će omogućiti detekciju potresa. </p>