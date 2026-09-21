Googleov laptop za bitku protiv Applea: Stiže novi Googlebook

Google je službeno otvorio prednarudžbe za Googlebook, potpuno novu kategoriju vrhunskih prijenosnih računala namijenjenu korisnicima Androida. Tehnološki div ovim potezom napada Appleov ekosustav, nudeći moćne uređaje koji potpuno brišu granice između pametnih telefona i računala u novoj eri dominacije umjetne inteligencije.

Spajanje Androida i desktopa

Iako su Chromebook uređaji godinama dominirali školskim klupama, Google sada cilja na zahtjevnije korisnike. Novi operativni sustav, Googlebook OS, predstavlja spoj Androidove arhitekture i desktop okruženja poznatog iz ChromeOS-a. Nova računala s lakoćom mogu pokretati izvorne Android aplikacije, ali nude i punokrvni Chrome preglednik te podršku za razne Linux aplikacije.

Razvojni tim u Googleu shvatio je da korisnici žele iskustvo koje uvelike nalikuje njihovim pametnim telefonima, ali s osjetno snažnijim hardverom. Prva linija donosi pet zanimljivih modela koje potpisuju Acer, Asus, Dell, HP i Lenovo. Svi Googlebook uređaji izrađeni su od vrhunskih materijala poput aluminija, magnezijskih legura i čvrstih karbonskih vlakana, a dolaze sa zaslonima osjetljivima na dodir do 2,8K rezolucije. Pod haubom se nalaze procesori Intel Core Ultra serije tri te Qualcommov snažni procesor Snapdragon X Elite. Jako zanimljiv hardverski dodatak je takozvani Glowbar, prepoznatljiva svjetlosna traka na poklopcu koja signalizira rad umjetne inteligencije i precizno prikazuje trenutno stanje baterije.

Umjetna inteligencija u prvom planu

Foto: google

Svaki Googlebook dolazi sa 16 GB radne memorije u osnovnom modelu, što je jasan signal da Google vrlo ozbiljno računa na lokalno izvođenje umjetne inteligencije. Računala su duboko integrirana s Googleovim naprednim AI modelom Gemini.

Jedna od najzanimljivijih inovacija je koristan alat nazvan Magic Pointer. Umjesto da tipkaju dugačke upite, korisnici jednostavno mogu brzo zatresti kursor miša iznad bilo kojeg teksta ili slike na zaslonu i pozvati Gemini u pomoć. On tada može detaljno analizirati označeni sadržaj, zakazati novi sastanak na temelju elektroničke pošte ili provjeriti autentičnost sumnjive dolazne poruke. Tu je i odličan alat Rambler koji pouzdano pretvara vaš slobodan govor i izgovorene misli u vrlo organizirane tekstualne bilješke.

Povezivanje s telefonom

Najveći adut novih računala ipak je njihova integracija s pametnim telefonima. Google je pametno odlučio preslikati Appleov model u kojem apsolutno svi uređaji komuniciraju bez ijedne greške. Značajka Continue On omogućuje da prepoznatljive ikone aplikacija koje upravo koristite na telefonu automatski iskoče na programskoj traci vašeg prijenosnika. Samo jednim klikom nastavljate rad točno tamo gdje ste prethodno stali, bilo da pišete dugački e-mail ili čitate važne vijesti.

Pored toga, fantastična funkcija Quick Access pretvara vaš telefon u običan lokalni disk na samom računalu. Svi korisnici stoga mogu pretraživati, otvarati i lagano dijeliti datoteke pohranjene na telefonu bez da uređaj uopće uzmu u svoje ruke. Sve to vrlo dobro i precizno funkcionira samo putem jedinstvene prijave na oba pametna uređaja.

Izravna bitka s Appleom

Početna cijena novih uređaja iznosi točno 899 dolara, čime Google javnosti jasno daje do znanja da ne želi umjetno rušiti cijene, već ponuditi isključivo vrhunsko korisničko iskustvo. Najskuplji modeli idu sve do 1299 dolara, a pri kupnji dolaze uz besplatnih godinu dana napredne pretplate na Google AI Pro s čak pet terabajta dostupnog prostora u oblaku.

​- Ne tvrdimo da će ovo pametno računalo zamijeniti baš apsolutno sva ostala računala na modernom tržištu. Naša prva verzija inovativnog Googlebooka zapravo je najviše usmjerena na brzu izgradnju jednog nevjerojatnog i iznimno moćnog prijenosnika za cijelu našu globalnu Android zajednicu - rekao je kratko Sameer Samat, predsjednik Android ekosustava u kompaniji Google.

*uz korištenje AI-ja