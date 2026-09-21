Zvuči nevjerojatno: 14 godina nitko nije poginuo u ovom autu

Može li automobil biti toliko siguran da u njemu nitko ne pogine tijekom gotovo 14 godina? Zvuči kao pretjerana reklamna tvrdnja, ali jedan Volvo doista se može pohvaliti izvanrednim rezultatom. Riječ je o velikom SUV-u XC90, za koji je 2018. godine objavljen podatak da u Velikoj Britaniji od 2004. do kraja 2017. nije zabilježena nijedna smrt vozača ili putnika u sudarima s drugim automobilima. I to nije bila samo tvrdnja proizvođača, nego rezultat analize službenih policijskih podataka koju je proveo britanski institut Thatcham Research.



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