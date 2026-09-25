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Gorivo nikada nije bilo važnije štedjeti: 10 trikova može osjetno smanjiti račun

Piše Autostart,
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Gorivo nikada nije bilo važnije štedjeti: 10 trikova može osjetno smanjiti račun
Šibenik: Po?ele su gužve na benzinskim postajama uo?i najavljenog poskupljenja goriva | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Na kraju nema jednog čarobnog trika koji će od automobila koji troši osam litara napraviti automobil koji troši pet. Ali svaki decilitar postaje sve dragocjeniji

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Uz današnje divljanje cijena goriva svaka nepotrebno potrošena litra boli više nego ikada. Za nekoga tko godišnje prelazi 15.000 ili 20.000 kilometara čak i relativno mala razlika u prosječnoj potrošnji na kraju godine može značiti stotine eura. Dobra vijest je da za primjetno manju potrošnju nije potrebno mijenjati automobil niti ulagati velike iznose. Mnogo toga ovisi o vozaču.

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