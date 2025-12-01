Obavijesti

KRAJ JEDNE ERE

Gotovo je: Ford je ugasio Focus nakon više od 25 godina

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Ford je potvrdio da je posljednji Focus sišao s trake u njegovoj europskoj tvornici. Time završava priča jednog od najpopularnijih kompaktnih auta koji je godinama bio hit i na hrvatskim cestama.

Ford je i službeno završio proizvodnju Focusa u tvornici Saarlouis u Njemačkoj, čime je nakon više od četvrt stoljeća povučen jedan od najprodavanijih kompaktnih automobila u Europi. Tvornica je godinama radila gotovo isključivo za Focus, a sada joj Ford traži novu ulogu u planovima za električnu budućnost ili potencijalnog partnera koji bi preuzeo pogon.

Focus je na tržište stigao krajem devedesetih kao nasljednik Escorta i brzo postao hit zbog ponašanja na cesti, praktične karoserije i pristupačne cijene. Kroz četiri generacije prodavale su se karavanske, hatchback i limuzinske verzije, a mnogi ga se kod nas sjećaju i po sportskim ST i RS izvedbama. U nekim je godinama bio i najprodavaniji auto u Europi, a u Hrvatskoj je bio čest izbor obiteljskih i službenih vozila.

Razlozi za kraj su kombinacija pada prodaje klasičnih kompaktnih modela, prelaska kupaca na SUV vozila i velikog zaokreta Forda prema električnim automobilima. Kompaktni segment danas je puno manji nego prije desetak godina, a razvoj potpuno novih benzinskih i dizelskih modela više se ne isplati kao nekad. Ford zato resurse preusmjerava u električne cross-overe i SUV modele, dok su manji modeli poput Fieste već otišli u povijest.

Za postojeće vlasnike Focusa ovo ne znači da će auto “preko noći” nestati s cesta - dijelovi, servisi i rabljeni primjerci ostat će dostupni još dugi niz godina. No ako ste se nadali potpuno novoj generaciji Focusa, ova vijest potvrđuje da je to kraj priče: ono što je nekad bio “zlatni standard” kompakta polako se seli u rubriku nostalgije, dok proizvođači novu budućnost traže u električnim SUV modelima.

OSTALO

