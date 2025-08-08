Houston, imamo problem! Jim Lovell, legendarni astronaut Apolla 13, preminuo u 97. godini

Jim Lovell, legendarni američki astronaut koji je predvodio dramatičnu misiju Apollo 13 i postao simbol hrabrosti i domišljatosti u svemiru, preminuo je u 97. godini. NASA je u priopćenju potvrdila njegovu smrt, odajući počast čovjeku koji je "potencijalnu tragediju pretvorio u uspjeh".

Lovell je najpoznatiji po ulozi zapovjednika na Apollu 13, misiji koja je trebala biti treće slijetanje ljudi na Mjesec. Međutim, eksplozija na brodu, dok se nalazio oko 300.000 km od Zemlje, prisilila je posadu na borbu za preživljavanje. Njihovo uspješno vraćanje na Zemlju, unatoč gotovo bezizlaznoj situaciji, smatra se jednim od najvećih trijumfa u povijesti svemirskog istraživanja.

- Houston, we've had a problem (Houston, imamo problem) - izjavio je Lovell rečenicu koja je ušla u povijest.

Jim Lovell je također bio član misije Apollo 8, prve koja je ikada napustila nisku orbitu Zemlje i ušla u orbitu oko Mjeseca. Bio je prvi čovjek koji je dvaput stigao do Mjeseca, iako nije kročio na njegovu površinu.

Na Badnjak 1968., dok je Apollo 8 obilazio Mjesec, Lovell i njegova posada uputili su poruku svijetu čitajući iz Knjige Postanka: "I nazva Bog svjetlost Dan, a tamu nazva Noć. I bi večer, i bi jutro, dan prvi".

Taj trenutak, zajedno s fotografijom "Earthrise", prvim pogledom na Zemlju s Mjeseca, postao je simbol nade i jedinstva tijekom burnih 60-ih godina prošlog stoljeća.

- Stavio sam palac na prozor i cijela Zemlja je nestala iza njega. Bio je to najemotivniji trenutak mog života - rekao je svojedobno Lovell.

Punog imena James Arthur Lovell Jr. rođen je 25. ožujka 1928., godinu dana nakon što je Charles Lindbergh preletio Atlantik. Otac mu je poginuo u prometnoj nesreći kada je imao samo pet godina, a majka Blanche se borila kako bi ga uzdržavala.

Strast prema zrakoplovima vodila ga je prema mornarici, koja mu je omogućila besplatno školovanje i letačku obuku. Kasnije je diplomirao na mornaričkoj akademiji u Annapolisu, gdje je unatoč zabrani veza uspio održati vezu sa svojom srednjoškolskom ljubavi, Marilyn Gerlach, kojom se oženio odmah nakon diplome. Njihov brak trajao je više od 70 godina, sve do njezine smrti 2023.

Lovell je od rane mladosti pokazivao interes za raketnu tehnologiju, kao tinejdžer je napravio vlastitu raketu koristeći sastojke za barut, a svoj diplomski rad posvetio je tekućem gorivu.

Lovell je prvi put pokušao ući u NASA-in astronautski korpus 1958., ali ga je spriječilo zdravstveno stanje jetre. Uspio je četiri godine kasnije, kada je ušao u elitnu skupinu astronauta poznatu kao "New Nine", zajedno s Neilom Armstrongom i Johnom Youngom.

Njegov prvi let u svemir bio je Gemini 7 (1965.), misija kojom se testirala ljudska izdržljivost u bestežinskom stanju tijekom 14 dana. Slijedila je misija Gemini 12 (1966.), na kojoj je s Buzzom Aldrinom testirao rad u svemiru. Vrhunac njegove karijere bio je Apollo 8 (1968.) i Apollo 13 (1970.).

Tijekom misije Apollo 13, eksplozija kisikove boce u servisnom modulu ozbiljno je ugrozila cijelu posadu. Lovell, Jack Swigert i Fred Haise morali su se osloniti na lunarni modul “Aquarius” kao improvizirani brod za preživljavanje.

- Četiri dana nisam znala jesam li udovica ili još uvijek supruga - rekla je Marilyn Lovell.

Foto: PHELAN EBENEHACK/REUTERS

Bez grijanja, s minimalnom količinom vode i hrane, posada je izvela složeni manevar povratka na Zemlju koristeći ručne izračune i navigaciju pomoću zvijezda. Nakon dramatične tišine prilikom ulaska u atmosferu, njihovi padobrani su se otvorili i svijet je odahnuo.

Lovell se povukao iz mornarice 1973. s činom kapetana i započeo mirniji život, radeći za tvrtku Bay-Houston Towing i sudjelujući u brojnim veteranskim i izviđačkim organizacijama. Bio je predsjednik Nacionalne izviđačke organizacije orlova (Eagle Scouts).

Svoju priču o Apollu 13 pretočio je u knjigu Lost Moon, koja je 1995. poslužila kao osnova za istoimeni film (Apollo 13) s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi. Lovell je imao kratku cameo ulogu u filmu, ne kao admiral, kako je predložila produkcija, nego kao kapetan, što je i bio u trenutku umirovljenja.

- Završio sam karijeru kao kapetan i kapetan ću biti - rekao je tada.

U oproštajnoj izjavi obitelj je napisala: "Nedostajat će nam njegov nepokolebljivi optimizam, njegov smisao za humor i način na koji nam je davao osjećaj da možemo učiniti nemoguće. Bio je zaista jedinstven."

Od poznatog astronauta oprostio se i NASA-in vršitelj dužnosti čelnika Sean Duffy.

- Jim Lovell pomogao je američkom svemirskom programu da utaba povijesni put. Njegovo vodstvo, hrabrost i vjera u tim odlike su istinskog američkog heroja - rekao je Duffy.