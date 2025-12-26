Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu

Meri Goldašić na Božić je objavila emotivan video u kojem je iskreno progovorila o svojem prvom Božiću nakon razvoda. U videu je ispričala kako je s bivšim suprugom dogovorila da njihova djeca Badnjak i Božić ove godine provedu s njime, dok će sljedeće godine te blagdane provesti s njom. Odvojenost od djece joj je teško pala, no ispričala je kako nije bila sama.

- Koliko god je grozno biti sam na Božić, neki dan sam čula jedan super pristup tome, od prijatelja kojem sam se žalila. Rekao mi je: sjeti se samohranih majki koje imaju jedno, dvoje, troje djece i koje ne mogu nikamo same, koje ne mogu uhvatiti ni jedan dan za sebe – a svima nam je to potrebno. Probaj ovu situaciju iskoristiti za sebe. Naravno, realnost je da nemam što raditi. Ležim na kauču, čekam da prođe i da mi se klinci vrate. Ali želim vam reći da niste same - rekla je Goldašić pa dodala kako je Badnjak i Božić provela s prijateljicom koja se također rastala te da im je tako bilo lakše.

- Ja sam nazvala svoje klince na videopoziv ujutro, kad su oni otišli, i odradila svoje prvo plakanje. Nju sam nazvala popodne, kad su njezina djeca otišla, javila mi se doslovno u suzama. Samo sam joj rekla: sjedaj u auto i dolazi - ispričala je te dodala kako su Badnjak provele u gradu i družile se s prijateljima, nakon čega su se otišle odmoriti i ponovno navečer izašle van.

A u čijem je društvu Meri bila pokazuju i snimke s društvenih mreža. Na snimci koju je objavio Branimir Ramljak u obliku Instagram Storyja, koji je u međuvremenu istakao, vidi se kako su se našli u istom društvu, i to na zagrebačkoj špici. Podsjetimo, Ramljak je početkom prosinca dospio u medije zbog toga što je na blagajni jedne zagrebačke trgovine umirovljenicima plaćao račune.

- Drago mi je da sam obradovao ljude, to i je cilj. Financijski ih rasteretiti i staviti im osmijeh na lice - ispričao nam je tada.

No, u društvu Branimira i Meri našlo se još jedno poznato lice - rukometaš Filip Ivić. Na snimci se vidi kako stoji odmah pokraj Meri, a svi zajedno pjevali su 'Marinu' od Prljavog kazališta.

Ivić je početkom srpnja iznenada dobio otkaz u Vojvodini. Povod je bio njegov odlazak na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Četiri mjeseca kasnije potpisao je ugovor s bjeloruskim Meškovom iz Bresta.

Ivić je na snimci na Badnjak djelovao dobro raspoložen, a prema svemu sudeći, iste večeri i na istom mjestu sreo je Joška Gvardiola. S njime je objavio fotografiju na Instagramu, a oba sportaša sretno i nasmijano su pozirala.

Podsjetimo, iste je večeri Gvardiol 'ulovljen' u zagrljaju misteriozne plavuše.

24sata objavila su ekskluzivne fotografije, a portal Teleskop doznaje kako je riječ o Lu Mastrović, studentici veterine i instruktorici skijanja iz Zagreba.