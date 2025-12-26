Obavijesti

Show

Komentari 15
SVI NA ZAGREBAČKOJ ŠPICI

Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu
36
Foto: Instagram/Čitatelj 24sata

Meri Goldašić otkrila je kako je Badnjak i Božić provela bez djece, koja su ove godine blagdane provodila kod njenog bivšeg supruga. Izašla je van s prijateljicom, i to na popularno mjesto i u - popularno društvo

Meri Goldašić na Božić je objavila emotivan video u kojem je iskreno progovorila o svojem prvom Božiću nakon razvoda. U videu je ispričala kako je s bivšim suprugom dogovorila da njihova djeca Badnjak i Božić ove godine provedu s njime, dok će sljedeće godine te blagdane provesti s njom. Odvojenost od djece joj je teško pala, no ispričala je kako nije bila sama. 

33
Foto: Čitatelj 24sata

- Koliko god je grozno biti sam na Božić, neki dan sam čula jedan super pristup tome, od prijatelja kojem sam se žalila. Rekao mi je: sjeti se samohranih majki koje imaju jedno, dvoje, troje djece i koje ne mogu nikamo same, koje ne mogu uhvatiti ni jedan dan za sebe – a svima nam je to potrebno. Probaj ovu situaciju iskoristiti za sebe. Naravno, realnost je da nemam što raditi. Ležim na kauču, čekam da prođe i da mi se klinci vrate. Ali želim vam reći  da niste same - rekla je Goldašić pa dodala kako je Badnjak i Božić provela s prijateljicom koja se također rastala te da im je tako bilo lakše. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

- Ja sam nazvala svoje klince na videopoziv ujutro, kad su oni otišli, i odradila svoje prvo plakanje. Nju sam nazvala popodne, kad su njezina djeca otišla, javila mi se doslovno u suzama. Samo sam joj rekla: sjedaj u auto i dolazi - ispričala je te dodala kako su Badnjak provele u gradu i družile se s prijateljima, nakon čega su se otišle odmoriti i ponovno navečer izašle van. 

JEDNA STVAR JOJ TEŠKO PALA Meri Goldašić iskreno o Božiću nakon razvoda: 'Niste same...'
Meri Goldašić iskreno o Božiću nakon razvoda: 'Niste same...'

A u čijem je društvu Meri bila pokazuju i snimke s društvenih mreža. Na snimci koju je objavio Branimir Ramljak u obliku Instagram Storyja, koji je u međuvremenu istakao, vidi se kako su se našli u istom društvu, i to na zagrebačkoj špici. Podsjetimo, Ramljak je početkom prosinca dospio u medije zbog toga što je na blagajni jedne zagrebačke trgovine umirovljenicima plaćao račune. 

- Drago mi je da sam obradovao ljude, to i je cilj. Financijski ih rasteretiti i staviti im osmijeh na lice - ispričao nam je tada. 

SNIJEG, ŠAMPANJAC, SNOWBOARD... Evo kako Meri Goldašić provodi zimovanje uz poznatu Hrvaticu
Evo kako Meri Goldašić provodi zimovanje uz poznatu Hrvaticu

No, u društvu Branimira i Meri našlo se još jedno poznato lice - rukometaš Filip Ivić. Na snimci se vidi kako stoji odmah pokraj Meri, a svi zajedno pjevali su 'Marinu' od Prljavog kazališta.

Foto: screenshot/instagram

Ivić je početkom srpnja iznenada dobio otkaz u Vojvodini. Povod je bio njegov odlazak na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu. Četiri mjeseca kasnije potpisao je ugovor s bjeloruskim Meškovom iz Bresta. 

Ivić je na snimci na Badnjak djelovao dobro raspoložen, a prema svemu sudeći, iste večeri i na istom mjestu sreo je Joška Gvardiola. S njime je objavio fotografiju na Instagramu, a oba sportaša sretno i nasmijano su pozirala. 

Podsjetimo, iste je večeri Gvardiol 'ulovljen' u zagrljaju misteriozne plavuše.

24sata objavila su ekskluzivne fotografije, a portal Teleskop doznaje kako je riječ o Lu Mastrović, studentici veterine i instruktorici skijanja iz Zagreba.

LU VOLI I SKIJANJE... FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina
NAŠA MISICA ZA 24SATA

Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Laura nam priča kakvo vjenčanje priželjkuje dok se seli sa zaručnikom u Rijeku. I danas liječi žuljeve od Tajlanda
Vjerujte nam, na ove fotke niste spremni. Nives Celzijus u čipci ispred bora, a grudnjaka nema?
VRUĆA ČESTITKA

Vjerujte nam, na ove fotke niste spremni. Nives Celzijus u čipci ispred bora, a grudnjaka nema?

Dok većina Božić doživljava kao obavezu da se objavi nešto 'prikladno', Nives ga tretira kao još jedan trenutak za osobni pečat
FOTO Marko Grubnić odškrinuo vrata svog luksuznog doma i pokazao kako on slavi Božić
PAZIO NA SVAKI DETALJ

FOTO Marko Grubnić odškrinuo vrata svog luksuznog doma i pokazao kako on slavi Božić

Kod Marka Grubnića blagdani izgledaju točno onako kako biste i očekivali, sve je svečano, sjajno i s puno karaktera. Lampice su posvuda, božićna drvca su raskošna, a cijeli prostor ima onaj zlatni sjaj koji odmah stvara blagdanski mood. Nema minimalizma, ali nema ni kaosa. Sve je skladno, složeno s guštom i okom za detalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025