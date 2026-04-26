Hrvat osvojio zlato u igri Tekken 8: 'Inače konobarim, a na ovaj sam turnir upao kao zamjena!'

Od petka su gužva i žamor u lučkom gradiću Baru u Crnoj Gori gdje se održava Montenegro Future Festival. Regionalni je to događaj koji okuplja sudionike iz područja gaminga, tehnologije, esporta, znanosti i inovacija. Natjecateljski naboj festivala dosegnuo je vrhunac tijekom Mediteranskih esport igara.

Hrvatska je imala razloga za slavlje zahvaljujući sjajnom nastupu Stjepana Matića (31) iz Osijeka, u gaming svijetu poznatijeg kao 'Crashbantera'. On je u žestokoj konkurenciji osvojio zlatnu medalju na turniru u popularnoj borilačkoj igri Tekken 8, čime je kući ponio i novčanu nagradu od tisuću američkih dolara. Stručnjaci ga već dugo smatraju najboljim Tekken igračem u Hrvatskoj, a ovim je trijumfom samo potvrdio svoj status na regionalnoj sceni. U finalu je pobijedio mladog srpskog igrača Aleksandra Miletića Beru sa 4:3. Igra je bila, kako kaže, vrlo napeta. A kako je sve krenulo?

- Bile su online kvalifikacije, sedam igrača, svi Europljani. Trojica su se plasirala za Crnu Goru. Bila je grupna faza gdje sam ja 6:0 imao, pobijedio sam sve. I onda sam izgubio u nokaut fazi, završio sam četvrti. I nisam se uspio kvalificirati. Nakon toga, pomislio sam kako neće biti ništa od toga. Onda su me desetak dana kasnije zvali iz saveza, upao sam kao prva zamjena. Rekao sam si - dobro, kao Goran Ivanišević na Wimbledonu. Odlučio sam doći. I eto - ja došao i na kraju osvojio - govori Matić. Dodaje kako je prezadovoljan i kako je ovo vrlo lijepa priča za njega.

- Što se tiče samog turnira, nije bio prevelik broj igrača, ali su bili predstavnici svojih zemalja. Ako predstavljaš svoju zemlju, sigurno je da si dobar. Tu su bili Italija, Srbija, Maroko, Tunis... to su sve jako poznati igrači koji su već dugo na toj sceni u Tekkenu. I ja to igram već jako dugo vremena, vjerojatno 30-ak turnira i više kako sam igrao u finalu. Tako da svi se mi međusobno znamo. Znao sam da će biti jako težak turnir pošto je svaki meč bio odlučujući. Inače, na turnirima ima popravnih ispita, smije se izgubiti jednom. Ovdje nije bilo prava na poraz, ako izgubiš - ispadaš. Prije nego sam dolazio vidio sam te igrače. Privatno sam dobar s igračem iz Srbije, jako mlad dečko i jako dobar. Na kraju je i bilo finale s Berom. Ranije sam izbacio Talijana. Finale protiv Srbije je krenulo jako loše, Bero me čitao. Kao da je bio korak naprijed. Onda sam promijenio određene stvari u igri i uspio ga pobijediti - kaže Slavonac. Dodaje kako mu je ovo iskustvo iz Bara jedno od najboljih.

Dosta sam samouvjeren i znam kako igram. Ne bih išao ni na jedan turnir, a da ne mislim da ga mogu osvojiti. Zašto bih se pojavio ako ne mislim osvojiti? - napominje Osječanin. A kako je sa živcima na takvim turnirima?

- Što se tiče euforije i živaca, kada idem na turnir, živci mi udaraju samo malo na startu, prije prvog meča. Opipavaš teren, ali kad krenem igrati, zaboravljam na sve što se događa oko mene. Može mi doći bilo tko i urlikati mi pored uha, ja ga neću čuti. Samo se fokusiram na ovo što radim. U trenutku finala bio sam maksimalno opušten. To je bio još samo jedan meč. Dečko iz Srbije me vodio 3:1. U jednom trenutku sam ga pogledao, skakutao je na stolici, gledao. Još je mlad, to ga je pojelo. Izgorio je pa sam napravio comeback i sve okrenuo u svoju korist. Bio je dosta emotivan meč, u smislu tko je jači. Ovo je bio baš dvoboj titana, drago mi je da smo pokazali da je balkanska scena jaka i da smo ih izbacili sve - kaže Matić. Dodaje kako zna ljude koji su ga pratili i online od doma pa je bio pravi 'hajp'.

- Jako sam kompetitivan i ne volim gubiti nikada. Tako da... ekstremno sam bio sretan i zadovoljan kako sam to odigrao. Ljudi su oko mene skakutali od sreće. Ne sjećam se kada sam toliko napet i neizvjestan meč imao - dodaje. Stjepan inače konobari.

- Nažalost. Volio bih se baviti ovime što sam sada ovdje radio - igrao. Mislim da sam stvarno talentiran. Teško je za život baviti se samo ovime, treba još naći sponzore. Treba plaćati putovanja, biti konzistentan, što ja eto nažalost rijetko mogu postići. Evo, sad sam uzeo godišnji odmor jer radim šest dana. Nedjelje su mi slobodne. Ne mogu uhvatiti vremena dolaziti na sve ove turnire. A životni mi je san time se baviti i zarađivati od ovoga što volim. Nekada sam studirao bibliotekarstvo, a eto... sada sam konobar. To je lijepo zanimanje, ali ipak bih volio raditi ono što volim. Nadam se da ću jednog dana dobiti sponzore. Nije da sad nešto pretjerano puno igram jer više nemam vremena, ali uživam igrajući Tekken. Dosta je kompleksna ta cijela igra pa je bitno da svaki dan pomalo igraš, barem pola sata, i postaješ bolji i učiš na svojim greškama - zaključuje Matić.