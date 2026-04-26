Epicentar gejminga u Crnoj Gori: Osječanin osvojio zlato u Tekken turniru, a stigla je i princeza...

Montenegro Future Festival (MFF), događaj koji okuplja sudionike iz područja gaminga, tehnologije, esporta, znanosti i inovacija, ovog je vikenda glavna atrakcija u Baru u Crnoj Gori. Središnji program, kao i ceremonija, održana je u Domu kulture. Kako navode organizatori, sudjeluju gosti iz 60 država, više je od 100 govornika, profesionalnih esport timova, sveučilišta, tehnoloških tvrtki i predstavnika industrije. Posjetili smo festival, a ima i predstavnika iz Hrvatske.

Predsjednik Mediteranskih esportskih igara Saeed Sharaf poručio je da je esport zajednički jezik, mjesto na kojem se ljudi mogu povezati mimo fizičkih granica i barijera.

- Igrače ovdje definiraju njihove vještine, a ne podrijetlo. Mediteranske esportske igre povezuju civilizacije i tri kontinenta. Donosimo vatru Bliskog istoka, rastuće inovacije Afrike i povijesnu izvrsnost Europe i gradimo mostove - naglasio je.

Foto: DEJAN LOPICIC

Vlad Marinescu, predsjednik Međunarodne esport federacije (IESF), također je bio jedan od počasnih uzvanika.

- Povezuje nas most esporta koji nam omogućuje da prevladamo jezike, granice i razlike te nas ujedinjuje u razumijevanju tehnologije i razvoja, ali moramo raditi zajedno - poručio je Marinescu.

Foto: DEJAN LOPICIC

Predsjednik Saveza elektroničkih sportova Crne Gore i osnivač MFF-a Filip Šoć nakon izlaska na pozornicu dočekan je višeminutnim pljeskom i ovacijama. Šoć je zahvalio svima koji su doprinijeli realizaciji njegove ideje - predstavnicima Vlade Crne Gore, Općine Bar i međunarodnim partnerima.

Foto: DEJAN LOPICIC

Posebno je istaknuo Pavla Boškovića, profesionalnog igrača igre Counter-Strike, zahvalivši mu na doprinosu prepoznavanju Crne Gore u svijetu esporta. Nagradni fond ovog esport natjecanja prelazi 10.000 eura.

Dan Markley, predsjednik i izvršni direktor World Phygital Communityja (WPC), ranije se osvrnuo na pitanje koće li phygital sport redefinirati budućnost globalnih natjecanja. Riječ je o hibridnom sportu koji kombinira digitalno i fizičko, s ciljem postizanja najvećeg broja bodova u ta dva formata. Phygital sport uključuje pojedinačna i timska natjecanja.

Foto: Montenegro Future Festival (MFF)/Instagram

- Phygital sport ne pokušava replicirati tradicionalne modele, već se razvija kao nova kategorija u globalnom sportu. Temelji se na klubovima, strukturiranim kvalifikacijama i globalnoj mreži natjecanja. Ovaj model odražava način na koji ljudi danas sudjeluju u natjecanju - kombinirajući digitalno i fizičko u jedinstveno iskustvo. Već sada vidimo njegov uspjeh kroz događaje poput Games of the Future - rekao je pa dodao:

Kako se sustav razvija, phygital sport će stajati uz bok velikim događajima kao dio raznolikijeg globalnog sportskog ekosustava, sa svojim identitetom i sve većom publikom.

U subotu su održana natjecanja u raznim igrama, između ostalog, Tekkenu 8. Pobjednički pehar je došao u ruke Stjepana Matića "Crashbantera". Nagrada je, kako su organizatori naveli, 1000 dolara. Srbija je osvojila drugo mjesto, a Maroko treće.

- Osvajanje prvog mjesta na Mediteranskim Esports Igrama 2026. godine ogroman je uspjeh za hrvatsku Tekken scenu. Naš omiljeni Osječanin, Stjepan "Crashbanter" Matić je još jednom dokazao da njegova dugogodišnja dominacija i nizanje turnirskih naslova nisu slučajnost. Ovim zlatom samo je zacementirao svoj status najboljeg igrača Hrvatske. Čestitamo Stjepane, bez sumnje si klasa za sebe! - poručili su iz zajednice Zagreb Tekken Showdown.

Inače, na Montenegro Future Festival stigla je i princeza Sophia Wolkonsky. Rođena je u Njemačkoj, a ima rumunjske, grčke, austrijske i ruske korijene. Osnivačica je Castillije, inovativne inicijative posvećene revitalizaciji kulturnih i povijesnih znamenitosti diljem svijeta. Njezina misija je, kako kaže, udahnuti novi život ikoničnim građevinama i potaknuti dublju povezanost pojedinaca s njihovim kulturnim korijenima.

Foto: DEJAN LOPICIC

Prepoznata je kao jedna od 30 najboljih poduzetnica u Rumunjskoj prema European Youth Innovation Forumu. Također predaje na Sveučilištu za ekonomske studije u Bukureštu, gdje se fokusira na očuvanje kulturne baštine kroz poduzetništvo.