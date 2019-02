Osvojili čak 15 odličja: Hrvati su briljirali na izložbi inovacija

Hrvatski inovatori i poduzetnici postigli su na velikoj malezijskoj međunarodnoj izložbi inovacija i novih tehnologija - MTE 2019, u Kuala Lumpuru, novi veliki uspjeh - osvojili su 15 odličja, Best of the Best Award, glavnu nagradu, četiri zlata, tri srebra i sedam posebnih nagrada.

MTE je ove godine okupio 435 inovacija iz Malezije i 10 država jugoistočne Azije i Europe, s naglaskom na izvrsnu poslovnu posjetu koja je rezultirala velikim brojem ostvarenih kontakata u svrhu komercijalizacije hrvatskih inovativnih proizvoda na malezijskom tržištu, priopćio je u subotu Savez inovatora Zagreba.

Za 10 predstavljenih najboljih hrvatskih inovacija i novih proizvoda, izlagači, svi iz Zagreba, su osvojili ukupno 15 odličja, Best of the Best Award, glavnu nagradu, 4 zlata, 3 srebra i 7 posebnih nagrada.

Pobjednik izložbe je Matej Grozdanović, Modulos Sustavi Namještaja d.o.o. za inovaciju ModulosDesk – prvi modularni stol na svijetu.

Zlatne medalje osvojili su Vjekoslav Majetić, DOK-ING d.o.o. za inovaciju Postrojenje - Termička obrada mulja, Mirjana Brlečić, Priroda liječi d.o.o. za inovaciju Nikel remove control 365 celullite, Tomislav Bronzin, Citus d.o.o. za inovaciju C@N Motion Smart Customer/Human Engagement – Digital Platform with Gesture Controlled User Interface & Augmented Reality i Gordana Matijašić, Matija Gretić, Anna Poropat i Josip Vinčić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za inovaciju Super-H capsule – 3D-tiskana kapsula s više odjeljaka za kontroliranu dostavu djelatne tvari.

Dobitnici srebrnih odličja su Igor Puhar, Radiona Skatt d.o.o. za inovaciju Kutna spojna pločica Lastavica, Neven Palčec, MyRent d.o.o. za inovaciju Pametne brave i Juro Živičnjak i Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, za inovaciju Triboelektrični generator za pohranjivanje statičkog naboja iz odjeće-

Malezijska asocijacija inovatora MACRI je hrvatskim izlagačima dodijelila tri posebne nagrade, HUIF Asocijacija najboljih inovatora Saudijske Arabije, dvije posebne nagrade, kao i Poslovna mreža Asean-Hrvatska.

Prvi put u 18-godišnjoj povijesti MTE-a, a u povodu 10. obljetnice hrvatskog sudjelovanja i 25. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Malezije i Hrvatske, jedna država, Hrvatska, bila je država partner izložbe.

Organizatori MTE-a su uz veliku potporu Veleposlanstva RH u Maleziji i u suradnji sa Savezom hrvatskih inovatora (SHI) i HGK organizirali poslovnu konferenciju uz sudjelovanje visokih malezijskih političkih dužnosnika i poslovne zajednice. Tom prilikom je formirana Poslovna savjetnička mreža za suradnju Hrvatske i država ASEANA, a SHI je sa tvrtkom Transformational Innovative Maverick potpisao ugovor o poslovnoj suradnji u području komercijalizacije hrvatskih inovacija i novih proizvoda. Veleposlanik Krešo Glavač, je u uvodnom izlaganju istaknuo svjetski poznate uspjehe hrvatskih inovatora u prošlosti i pozvao malezijsku poslovnu zajednicu na suradnju u tržišnoj primjeni novih dostignuća hrvatskih inovatora, navodi se u priopćenju.

Nakon preliminarnog dijela konferencije, uslijedili su izravni poslovni kontakti (B2B) zainteresiranih poslovnih ljudi za izložene hrvatske proizvode i razgovori s nazočnim inovatorima i poduzetnicima i predstavnicima SHI-a.

U priopćenju su istaknute najvažnije tvrtke s kojima su održani razgovori: Goforth Corporation; Interstars Group; Ume Asia Pacific Properties; Transformational Innovative Maverick; NanoMalaysia; Efinity Social Enterprise; Reliacraft Engineering; Pintas; East Group Asia Pcific; Kass; Titanium Adrentex; EU - Malaysia Chamber of Commerce and Industry.

Najveće poslovne uspjehe ostvarili su predstavnici IN2 i INFOBIP, koji su i osobno nazočili izložbi.

Hrvatsko izaslanstvo predstavilo je 44. hrvatski salon inovacija INOVA – BUDI UZOR 2019, koji se u studenom ove godine, održava u Zagrebu.

- Najveća hrvatska izložba inovacija privući će prema obećanjima voditelja nacionalnih izaslanstava, velik broj inovatora iz Malezije, Indonezije, Singapura, Irana i Tajvana, a očekujemo i nove partnere iz Ukrajine i Kine - navodi se u priopćenju.

Hrvatski nastup na MTE 2019 organizirali su Savez hrvatskih inovatora i Savez inovatora Zagreba, uz, kako se ističe, veliku potporu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i Hrvatske gospodarske komore.

Hrvatsko izaslanstvo se vraća u Zagreb 25. veljače u 11,50 sati letom iz Londona, stoji na kraju priopćenja.