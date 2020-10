Hrvatski Q među 20 najboljih svjetskih tvrtki za web razvoj

Iz zagrebačke tvrtke pohvalili su se da u posljednjih šest mjeseci imaju 50 posto veće prihode nego u isto vrijeme lani. U tom su vremenu skupili 22 nova klijenta, ali i povećali tim za 46 ljudi

<p>Hrvatska IT tvrtka Q, nakon proglašenja jednom od najbrže rastućih kompanija u Europi, dobila je i priznanje Clutcha kao jedna od 20 najboljih svjetskih web development tvrtki u svijetu, među deset najboljih u Europi, te najbolja B2B kompanija u Hrvatskoj. </p><p>- Ponosni smo što je Clutch, kao najpoznatija svjetska platforma za rangiranje IT tvrtki, prepoznao Q kao jednu od najboljih agencija u Europi. Čak 9 od 10 najvećih klijenata Q-a su vodeće svjetske tvrtke u svojim industrijama. Ovo je velika potvrda cijelom timu i poticaj da projekte na kojima radimo podignemo na još višu razinu - kaže CEO Filip Ljubić. </p><p>Iz kompanije su se pohvalili i da su im prihodi u posljednjih šest mjeseci, usred globalne pandemije, narasli za više od 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.</p><p>Tijekom istog razdoblja, zagrebačka kompanija akvizirala je 22 nova klijenta iz osam različitih zemalja, a povećali su tim i za 46 ljudi, a zaposlenicima je na raspolaganju i deset dodatnih benefita.</p><p>- Tijekom razdoblja COVID-a nismo željeli rezati troškove. Dapače, već smo u prvom valu zaposlili dodatne ljude u prodaji i komunikacijama te se odlučili globalno fokusirati na industrije koje nisu zahvaćene krizom poput medicine i farmacije, a danas imamo šest klijenata iz tog brzorastućeg sektora - objašnjava Ljubić poteze koji su doveli do proširenja poslovanja i novih priznanja. </p><p>Prestižna platforma za rangiranje IT tvrtki Clutch svake godine radi popis najboljih tvrtki prema zadovoljstvu klijenata. Clutch obavlja analize, kontaktira klijente, izrađuje ankete, a sve u svrhu dolaska do što točnijih rezultata odnosno stavova klijenata o tvrtki s kojom surađuju. Rezultati Clutcha jedinstveni su i objektivni jer pružaju sveobuhvatan i vjerodostojan uvid u globalne projekte i poslovne procese tvrtki diljem svijeta, zbog čega je ovo veliki uspjeh za hrvatski Q koji se našao među 20 najboljih u svijetu.</p>