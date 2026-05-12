Hrvatski Productive raste 50 posto i ulazi u eru AI agenata

Hrvatski Productive predstavio je novu verziju svoje platforme za upravljanje poslovanjem koja uvodi AI agente, softverske asistente koji mogu samostalno izvršavati operativne zadatke poput transkripcije sastanaka, izrade izvještaja ili delegiranja poslova. Tvrtka time želi odgovoriti na rastuću potrebu kompanija da rutinske administrativne zadatke prepuste umjetnoj inteligenciji, dok zaposlenici ostaju fokusirani na kreativni i strateški dio posla.

Nova verzija platforme, nazvana Productive 5.0, dolazi nakon internog istraživanja među korisnicima koje je pokazalo da većina profesionalaca danas AI koristi prvenstveno za pisanje i uređivanje sadržaja, dok znatno manji broj alate koristi za organizaciju posla i operativu. Istodobno, više od dvije trećine ispitanika navelo je da bi upravo administrativne zadatke najradije prepustili umjetnoj inteligenciji.

Foto: Productive

- Nismo htjeli biti samo još jedan alat s AI etiketom. Proučavali smo tržište, slušali svoje korisnike i gradili stvari koje imaju smisla za način na koji oni rade - rekao je Tomislav Car, osnivač i direktor Productivea.

Platforma sada omogućuje automatsko popunjavanje evidencije radnih sati, generiranje poslovnih analiza kroz AI asistenta te sažimanje sastanaka i definiranje sljedećih koraka odmah nakon završetka video poziva. Sustav se može povezati i s alatima koje tvrtke već koriste, poput kalendara, e-maila, komunikacijskih i razvojnih platformi.

Iako Productive zasad nema korisničko sučelje na hrvatskom jeziku, Car kaže da AI funkcionalnosti razumiju i hrvatski jezik.

Kompanija, koja danas ima više od 40.000 korisnika na tržištima poput SAD-a, Velike Britanije i Australije, prošle je godine rasla oko 50 posto, a sličan tempo očekuje i dalje.

„Naše financijske projekcije postavljene su tako da očekujemo isti rast i dalje“, rekao je Car.

Dodaje kako tvrtka još traži pravi model monetizacije AI funkcionalnosti. Za razliku od klasičnog softvera, gdje se prodaju licence, kod AI agenata modeli naplate tek se formiraju.

„Kod ovoga nije nužno da prodaješ samo licence. Možeš naplaćivati korištenje ili rezultat koji alat napravi. Mi zasad želimo dati korisnicima da to koriste i vidjeti kako će se ponašati pa ćemo onda preciznije definirati model monetizacije“, kaže.

Productive trenutačno zapošljava oko 150 ljudi, a plan je u sljedećih godinu dana zaposliti još između 30 i 40 zaposlenika. Tvrtka i dalje većinu poslovanja vodi iz Hrvatske, uključujući razvoj i prodaju.

Car smatra da razvoj AI alata ne smanjuje potrebu za ljudima, nego mijenja profile koje tehnološke kompanije traže. Posebno naglašava važnost seniora koji znaju koristiti nove alate, ali i juniora koji se brzo prilagođavaju promjenama.

„Ovo je alat kao i svaki drugi. Ljudi koji ga znaju koristiti dobit će puno od njega, oni koji ne znaju neće“, kaže.

Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija već sada mijenja način rada unutar tehnoloških timova. Granice između pojedinih uloga postaju manje stroge pa se od dizajnera, developera i produkt menadžera očekuje šire uključivanje u razvoj proizvoda.

„Sve više tražimo ljude koji imaju šire vidike i mogu stvari odraditi end-to-end. Kreativnost i ljudski faktor bit će sve više na cijeni“, rekao je Car.

Productive 5.0 korisnicima je dostupan od 11. svibnja.