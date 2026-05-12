Rekordan uspjeh: Riječki učenici na državnom natjecanju iz informatike uzeli osam medalja

Mladi riječki informatičari ponovno su potvrdili da Rijeka postaje jedno od najvažnijih središta razvoja IT talenata u Hrvatskoj. Na nedavnom Državnom natjecanju iz informatike u Vodicama polaznici programa Budi++ Centra tehničke kulture Rijeka osvojili su rekordnih osam medalja - jedno zlato, tri srebra i četiri bronce - među snažnom konkurencijom najboljih učenika iz cijele zemlje.

24SATA Rijeka: Polaznici programa Budi++ CTK Rijeka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zlato, srebro, bronca...

Najveći uspjeh ostvario je Borna Gudac iz riječke Gimnazije Andrije Mohorovičića, koji je osvojio zlatnu medalju i naslov državnog prvaka u kategoriji primjene algoritama za prve razrede srednje škole. Srebrne medalje osvojili su Nikola Vlašić te Stella Načinović, koja je ostvarila posebno zapažen rezultat osvojivši čak dvije srebrne medalje – u kategorijama LOGO i primjena algoritama za šeste razrede osnovne škole. Brončanim medaljama okitili su se Leila Paškvan, Gaia Klovar Lukarić, Vanja Perman te David Kanić i Karlo Saršon za projekt razvoja softvera evaLOGOtor.

Uspjeh riječkih učenika rezultat je dugogodišnjeg rada programa Budi++, koji u Centru tehničke kulture Rijeka već više od 20 godina okuplja darovite učenike osnovnih i srednjih škola. Kroz redovite radionice i mentorski rad učenici razvijaju znanja iz informatike, matematike i robotike te se pripremaju za natjecanja.

Pokretanje videa... 01:09 Rijeka: Polaznici programa Budi++ CTK Rijeka | Video: 24sata/pixsell

Mentori Loris Rašpolić i Adrian Skomerža ističu kako iza svakog ovakvog rezultata stoje godine rada, odricanja i kontinuiranog vježbanja izvan redovne nastave.

- Tijekom redovne nastave učenici najčešće nemaju dovoljno vremena za naprednije sadržaje koje zahtijevaju natjecanja. Upravo zato je dodatni rad izvan školskog programa ključan za postizanje ovakvih rezultata - rekao je mentor Loris Rašpolić.

Vršnjački mentor Adrian Skomerža ističe da proces pripreme za državno natjecanje često traje godinama.

- Neki učenici do ozbiljnijih rezultata dolaze tek nakon nekoliko godina rada. Sve ovisi o predznanju i motivaciji. Kad zapnu na zahtjevnim zadacima, ponekad je dovoljan samo mali savjet ili nova perspektiva da ponovno dobiju volju i energiju za rad - rekao je Skomerža.

24SATA Rijeka: Polaznici programa Budi++ CTK Rijeka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Inspirativan rad s darovitom djecom

Posebno ističe kako je rad s darovitom djecom istodobno inspirativan i izazovan.

- Vrlo brzo usvajaju nova znanja i koncepte, no prvi ozbiljniji neuspjesi mogu im biti emocionalno teški jer se prije možda nisu susretali s takvim izazovima - dodao je.

Koliko učenicima znače osvojene medalje najbolje pokazuju njihove izjave nakon natjecanja.

- Medalja iz algoritama posebno mi je važna jer osjećam da sam u tome najviše napredovala. To je nagrada za sav trud i motivacija da nastavim učiti - rekla je Stella Načinović.

24SATA Rijeka: Polaznici programa Budi++ CTK Rijeka | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'Uživam u natjecanjima'

Nikola Vlašić ističe da je najveći izazov natjecanja pronaći pravi način razmišljanja.

- Najteže je osmisliti metodu za rješavanje zadatka. Pisanje koda je tek završni dio. Natjecanja traju i po četiri sata pa je teško zadržati koncentraciju do kraja - rekao je.

Državni prvak Borna Gudac smatra kako pobjeda nije najvažnija.

- Da bih pobijedio prvo se moram natjecati. Važno mi je dati najbolje od sebe. Ne natječem se samo radi pobjede, nego zato što u tome uživam - poručio je.

Za mnoge učenike informatika nije samo natjecanje nego i prilika za razvoj buduće karijere i novih prijateljstava.

- Želim proširiti svoje znanje i jednog dana možda se baviti programiranjem. Na natjecanjima upoznajem ljude sa sličnim interesima i svaki put naučim nešto novo - rekla je Gaia Klovar Lukarić.

Sami razvili softver

Posebno zanimljiv projekt predstavili su David Kanić i Karlo Saršon, koji su broncu osvojili u kategoriji razvoja softvera s projektom evaLOGOtor, ručno izrađenim evaluatorom za programski jezik FMSLogo.

- Na internetu nije postojao nijedan sličan alat pa smo tijekom razvoja naišli na brojne tehničke izazove. Upravo nas je to dodatno motiviralo - objasnili su.

Izvršna direktorica CTK Rijeka Zagorka Prce Veseli istaknula je kako ovakvi rezultati nisu slučajnost, nego dokaz kontinuiranog i sustavnog rada.

- Ponosni smo na svih 12 polaznika koji su predstavljali Rijeku u Vodicama. Osam medalja u ovako jakoj konkurenciji potvrđuje da Rijeka ima velik potencijal i kvalitetan sustav rada s mladim talentima - rekla je.

Podršku mladim informatičarima dao je i zamjenik gradonačelnice Rijeke Vedran Vivoda, inače profesor informatike, koji ih je nagradio prigodnim poklonima naglasivši važnost ulaganja u izvannastavne programe koji djecu pripremaju za zanimanja budućnosti.