Hrvatski startup: Cijeli svijet poludio je za našim tenkićima

Početkom 2020. godine, točnije, od 6. do 11. siječnja na konferenciji CES (Consumer Technology Association) u Las Vegasu u Americi, Hrvatsku je predstavljala skupina ambicioznih mladih momaka sa StartUp - om Iron Bull.

Radi se o inovativnom pristupu gamerima iz cijelog svijeta, a dečki su prvi u svijetu koji su osmislili ovakav pristup igricama tenkom.

Iron Bull se bavi razvojem i proizvodnjom tenkova za pametno igranje, kao i cjelokupnih igraonica gdje će se takve igre održavati. Dečkima je u cilju poslovnu ideju franšizirati te ju proširiti na globalno tržište.

- Na ideju smo došli jako davno, još kao djeca kada smo imali želju igrati se s tenkovima. Gledali smo igrice i crtiće, ali nažalost u to vrijeme to nije bilo moguće na način na koji smo htjeli. Malo smo ostarjeli, a želje su ostale poprilično iste. Nakon puno rada, osmislili smo poslovni model u koji naše dječačke želje možemo uklopiti - započinje osnivač Iron Bulla, Mario Jukić (25).

- Trenutno u svijetu postoji veliko gaming tržište s naglaskom na tenkovsku tematiku, u vidu robota i pametnih tenkova koji imaju sposobnost igranja. Uočili smo da postoji manjak takve ponude na tržištu, pa smo tu mi uskočili u priču. Sve smo razvijali otprilike dvije i pol godine -kaže.

Nakon što su pobijedili na Idea Knockoutu, regionalnom natjecanju tehnoloških ideja, kao nagradu su dobili putovanje na jedan od najvećih tehnoloških sajmova u Las Vegasu. Tada se cijela priča zakotrljala.

- U Americi nas je sve skupa pozitivno iznenadilo. Dolazili su nam ljudi iz cijelog svijeta pitati nas ako odmah možemo dogovoriti otkup franšize. Ljudi iz Amerike, Kanade, Južne Amerike, Katra, Dubaija, Indije, prilazili su nam sa željom da ovakav koncept dovedu u svoj grad ili na svoje lokacije - kaže Ante Medić (28), tehnički direktor Iron Bulla.

Na sajmu su bili smješteni u prostor s drugim firmama koje su nudile softverska rješenja. Među njima su se istaknuli jer su sa sobom donijeli i dva tenka kojima su ljudi mogli upravljati.

- Privukli smo baš veliku pažnju, pogotovo kad su shvatili da ne prodajemo tenkove, nego prodajemo cijeli biznis, kao franšizu.Onda su baš poludjeli, pogotovo Amerikanci koji imaju nos za biznis - kaže.

Tada su shvatili da ideja zaista ima velikog poslovnog potencijala. Nakon povratka iz Amerike, nastavili su proces izrade prve igraonice u Zagrebu, koja će služiti kao prototip.

- Na tom ćemo primjeru testirati kako naša ideja funkcionira i što je potrebno doraditi. Kada sve sredimo, imat ćemo ogledni primjer za pokazati svim potencijalnim franšizerima iz cijelog svijeta, da znaju što kupuju - kaže Mario.

Kako sve funkcionira

- Osoba dođe u igraonicu, registrira se, napravi svoj korisnički profil i tamo može odabrati vrijeme i koliko vremena želi zakupiti tenk. Svaki tenk kontroliraju dvije osobe u timskom radu. Jedna osoba upravlja smjerom kretanja tenka, a druga osoba kupolom i mehanizmom za ispaljivanje projektila. Svaki tenk ima dvije kamere, jedna je na kupoli, a druga je u podvozju, tako da svaki igrač ima na svom kontroleru i sliku onoga što vidi tenk, kao i kontrolu upravljanja njime - objašnjava Ante.

- Sve je zapravo vrlo jednostavno: dogovorite se s ekipom koliko vas dolazi, zakupite svoje vrijeme i tenkove na koliko sati vam treba, dođete u igraonicu i igrate se - kaže.

Sama izgradnja jednog tenka, jako je skupa

- Sve je jako skupo jer se radi o visokotehnološkom proizvodu. Tenk ima jako puno dijelova koji su svi namjenski izrađeni baš za njega. Osim nekih sitnih stvari kao što su vide i šarafi, ništa nije kupljeno nego je namjenski izrađeno za taj tenk. Ne možete samo otići u dućan, kupiti gotovo i složiti. U svaki tenk stane 300 do 400 individualno modeliranih dijelova - ispričao nam je Ante.

Modeli koje su napravili za izložbu su u omjeru 1:12, dok će prototipi biti veći, u omjeru 1:10.

- Za igraonicu je potrebno da mogu izdržati puno sati igre. Trebaju im bolji motori, veća baterija. Sve skupa po jednom tenku košta oko 2000 eura u izradi - kaže Mario.

Žele raditi u Hrvatskoj

Iako je sve jako skupo, dečki će proizvodnju tenkova raditi u Hrvatskoj, što im je jedan od osnovnih uvjeta.

- Smatramo da je bitno kada već svi potječemo iz Hrvatske, imamo tu neku tendenciju razvoja biznisa ovdje.Također, proizvodnjom u Hrvatskoj imamo kontrolu kvalitete. Kada surađujete s nekim iz recimo Kine, nemate toliki nadzor nad proizvedenim kao kad proizvodite ovdje, a nama je to jako bitno - kažu.

Sve tvornice su im na sat vremena vožnje od firme, a s ljudima s kojima rade lako komuniciraju i rade izmjene kada su potrebne.

- Ljudi često misle da se u Hrvatskoj ovakve stvari ne mogu napraviti i to zaista neki put je tako. Ali nije nemoguće. Uostalom, na svjetskom smo tržištu. Što ne možemo napraviti lokalno, uvijek možemo globalnije - kaže Ante.

- Želimo našim malim, a kasnije nadamo se većim doprinosom, pomoći i hrvatskoj ekonomiji.

U neku ruku pomažemo i hrvatskom izvozu, budući da ćemo sve dijelove koji odlaze u igraonice diljem svijeta izvoziti. Radimo zapravo dobru stvar i za nas i za državu - kažu dečki.

U Hrvatskoj i Zagrebu, kažu, veliki je broj ljudi zainteresiran za ovakvu vrstu igre.

- Prije no što smo krenuli u potragu za investitorima, napravili smo detaljnu analizu tržišta i financijske analize samog proizvoda. Analiza tržišta pokazala nam je da je u svijetu trenutno oko 2,5 milijardi gamera, što čini malo više od 30 posto ljudske populacije. U Zagrebu gravitira 1,1, milijun ljudi, pa paralelom u razvijenom svijetu bi značilo da u gradu postoji oko 350 tisuća gamera. Da stvar bude preciznija, igrica World Of Tanks objavila je svoju statistiku za Hrvatsku koja kaže da je 150 000 aktivnih igrača u Hrvatskoj, od kojih je preko 40 tisuća samo u gradu Zagrebu i to samo te igrice, ne računajući ostale te tematike - kaže Mario.

- Imamo više target skupina koje želimo zaokupiti: definitivno su ljudi koji su hard core gameri za igrice s tenkovima. Druga skupina su srednjoškolci i ‘odrasla’ djeca, a također nije zanemariv biti udio u teambuilding eventima, tako da to isto želimo zaokupiti - kaže Ante.

Za sada još nisu odredili dobno ograničenje

- Kada probamo prve testne skupine napravit ćemo i dobno ograničenje. Za sada imamo u planu da to bude 10 ili 12 godina starosti, ali moramo napraviti istraživanje. Ipak se radi o metalnim tenkovima od 10 do 20 kilograma koje treba upravljati, pa treba biti oprezniji - kaže Mario.

Prototip u Zagrebu imat će 12 tenkova za početak, dok će ih franšize imati 16.

- Na 300 metara kvadratnih tehnološki maksimum je 16 tenkova, zbog ograničenja videoprijenosa - objašnjavaju.

- U izradi nam je trenutno knjiga standarda koja će pokrivati sve što franšiza treba imati i to će morati biti uvijek 100 posto ispoštovano. Ne smijemo ostaviti ni malo prostora franšizerima da oni neke stvari ubacuju unutra jer mogu naštetiti brendu. Zato otvaramo dvije tvrtke: jedna će biti RND tvrtka koja će proizvoditi sve, i opskrbljivati drugu tvrtku koja će biti nositeljica za franšizu i iz koje ćemo franšize pokrivati diljem svijeta - ispričao nam je Ante.

Iako je sve što rade iznimno skupo, dečki su odlučili uložiti sve što imaju kako bi pokrenuli svjetski biznis.

- U timu nas je 12 i do sada smo se financirali iz vlastitog džepa. Neki od nas imaju svoje firme, neki rade u velikim firmama i tako financiramo ideju. Svi u nju strašno vjerujemo i sigurni smo da će nam se isplatiti - kaže Mario.

- Donirali smo i novac, vrijeme, materijal, što god je trebalo. Trenutačno smo u pregovorima za zatvaranje prve runde investicije, što nam je potrebno za izgradnju igraonice do kraja i razvoj metalnih tenkova.U dvije i pol godine izračunali smo preko 150 000 eura radnih sati.

Za primjer, radni sat 3D modelara je 40 eura. Razvoj hardvera je jako skupo sport, jer je osim radne snage skup i materijal. Zadnja narudžba iznosila je 25 000 eura i nije nam bilo baš svejedno - kaže Mario.

Iako je razvoj kompjuterskih igrica puno jeftiniji, oni su odlučili razviti nešto što još nigdje u svijetu ne postoji.

- Kompjuterske igrice već postoje. Jako su vjerna simulacija tenkovskog ratovanja, ali na kraju krajeva opet su samo tenkovske igrice.Doživljaj kada vi dođete i vidite metalni tenk od pola metra koji vozi, škripi i puca, je jedan skroz drugačiji doživljaj - kaže Mario.

-Takav koncept u svijetu nigdje ne postoji. Taj doživljaj da nešto čime upravljaš vidiš uživo, umjesto na ekranu, velika je razlika - ispričao je Ante.

- Na ekranu konkurencija već postoji i nije bilo smisla da se mi natječemo s velikim igračima. Ono što mi možemo napraviti je visokotehnološki proizvod u malim serijama, ugraditi svu pamet što znamo u to, i napraviti jako dobar biznis s tim - kažu dečki.

Ono što je zanimljivo je da pozadina tima uopće nije inženjerska.

- To je zapravo jako smiješna priča. Osnivači samog startup-a studirali su na naftnom fakultetu, a dali smo se u izradu elektroničkih tenkova. Na fakultetu smo bili jedna velika ekipa koja je jako dobro funkcionirala. U tome su nam se priključili i inženjeri svih drugih struka da zaokružimo cijelu priču - kaže Mario.

Danas, ipak, 95 posto kadra čine inženjeri.

Ono što ih također čini drugačijim je i neumornost borbe s hrvatskom birokracijom.

- Nije nam toliko teško.. Ako imaš oko za detalje i stvari radiš na vrijeme i pravovremeno, onda nema toliko problema. Naravno, ima tu i puno nekih nepotrebnih stvari koje treba riješiti, ali sve se to može pokriti i napraviti - kaže Ante.

- Posao je posao. Ono što nama fali je da neke stvari možeš srediti online i da je PDV kao i porezno opterećenje manje, kao u nekim državama. Ali sve je drugo apsolutno isto. Nas jednako košta materijal naručili ga tu ili u Irskoj. Samo su tamo radni sati za nekoga još puno veći. Nama je isplativije ove stvari raditi ovdje, jer je inženjerski sat u Hrvatskoj, koliko god da je skup i dalje je puno manji nego recimo u Njemačkoj ili negdje drugdje. Razvoj se u Hrvatskoj zato isplati raditi - kažu.

- Sve što budemo mogli ovdje, napravit ćemo. Kompliciranije je, ali lakši način nije uvijek jedina opcija. Oko nekih se stvari treba malo više potruditi - kaže Mario.

Sada im je plan završiti realizaciju igraonice u Zagrebu.

- U punoj smo pripremi zbog realizacije same investicije koja nam to omogućava. Plan je već u 7. mjesecu postaviti igraonicu na noge, s tim da bi start bio 9. ili 10 mjesec. Planiramo ostaviti jedan period da dovedemo testne skupine, vidimo što je potrebno popraviti, dobijemo povratnu poruku. Kada se svi studenti i učenici vrate s mora u Zagreb, tada nastupa naša sezona i do tada ćemo imati funkcionalnu igraonicu - kaže Ante.

Svaki biznis je maraton

- Glavna poruka iz naše priče je da poslušate dobre savjete i impute, ali da ne slušate hejtere koji vam govore da se to ne može. Ako čvrsto vjeruješ u ideju, testirao si da ima potencijala, onda to guraj - kaže Mario.

-Svaki biznis je maraton i to većina ljudi ne shvaća, da je to jedan dug proces. Uspjeh ne dolazi preko noći, koliko god to zvučalo kao kliše, ali je stvarno istina. Treba baš jako puno vremena da se sva procedura i sve postavi na noge. Trebaju se skupiti pravi i kvalitetni ljudi da se to sve poklopi i da sve počne funkcionirati. Za svaku dobru stvar u životu treba vremena i to je tako i sa biznisom. U 2,5 godine smo iz ničega došli u ovo što danas jesmo. Treba gurati svaki dan, to je tako u svakom poslu - kaže Ante.

- Dođe vam da odustanete sto puta, ali to na kraju nikad nije opcija - zaključuju.