Što sve čekamo u 2026.: Novi mobiteli, laptopi, gadgeti i igre. Ostaje li AI i dalje na vrhu?

Ulazimo u godinu u kojoj će proizvođači pokušati prodati ideju da je “pamet” u uređaju važnija od čistih specifikacija. Prema najavama, 2026. će kompletno biti podređena umjetnoj inteligenciji, njenom razvoju i implementiranju u proizvode, tako da oni koji su skeptični oko AI mogu razmisliti o "preskakanju" iduće godine. Prvi veliki test za industriju dolazi već početkom siječnja na CES-u u Las Vegasu, koji je zakazan od 6. do 9. siječnja 2026., i tradicionalno služi kao izlog za nove laptope, TV-e, audio opremu, pametnu kuću i hrpu čudnih prototipova. U ožujku slijedi Mobile World Congress u Barceloni (2. do 5. ožujka), gdje obično vidimo najviše novosti iz mobilnog svijeta, mreža i nosive tehnologije.

Mobiteli u 2026. najviše će se vrtjeti oko baterije, kamera i čipova, ali i cijene, jer se sve glasnije priča o rastu troškova memorije i komponenti. To se već spominje uz Galaxy S26 liniju koja se očekuje početkom 2026., uz nagađanja da bi cijene mogle rasti ili da će Samsung kombinirati vlastite i Qualcomm čipove ovisno o tržištu. U istom paketu su i novi flagship čipovi: Qualcomm je krajem 2025. predstavio Snapdragon 8 Gen 5, koji će gurati dio najjačih Androida kroz 2026.

Kod Applea se već sada gleda prema jeseni 2026. i iPhone 18 generaciji, uz špekulacije o većim promjenama i mogućem “fold” modelu, ali to zasad ostaje u kategoriji glasina i procjena, ne službene najave. Ono što je realnije za pratiti kroz godinu su Appleovi “manji, ali važni” hardverski potezi, poput novih Macova, zaslona i potencijalnog jačeg ulaska u implementaciju AI-ja, što se zadnjih dana dosta provlači kroz Apple medije.

Laptopi i računala u 2026. bi mogli biti najzanimljiviji u zadnjih par godina, jer se istovremeno mijenja nekoliko velikih stvari. Na Intelovoj strani sve više se priča o Nova Lake generaciji koja je planirana za 2026. i koja bi trebala biti veliki pomak za desktop i prijenosnike. AMD je, s druge strane, već izbacio dokumente i roadmap signale koji upućuju na Zen 6 u 2026., što obično znači novu rundu utrke u performansama i efikasnosti.

Ako slažete PC, 2026. bi mogla biti godina u kojoj se najviše isplati čekati pravi trenutak ili ponudu, jer se smjene generacija čipova često poklapaju s cijenama i dostupnošću. Uz to, sve više priča se o tome kako potražnja iz AI svijeta diže cijene memorije, što se onda prelije i na uređaje za obične kupce, od mobitela do konzola.

Smart home uređaji i kućna elektronika u 2026. će se vrtjeti oko AI funkcija i integracije. CES već najavljuje da će AI biti praktički posvuda, od televizora i soundbarova do “pametnijih” kućanskih uređaja. To u praksi znači više automatike, više personalizacije i više pokušaja da vam uređaji prodaju dojam da vas “poznaju”, što nekome super zvuči, a nekome je malo previše.

VR i AR priča je mutnija. Za Meta Quest 4 se zadnjih tjedana provlače različiti signali, od toga da bi se mogao rastegnuti dalje od 2026. do toga da Meta radi na više paralelnih headset ideja, pa tu vrijedi da dok ne dođe službena najava, planove treba uzeti s rezervom. Ono što bi potencijalno moglo biti zanimljivo i drugačije od konkurencije je Steamova ponuda. Dok se svi okreću AI, Valve se usmjerava na izgradnju vlastitog hardwarea i širi svoju ponudu uređaja s novim Steam Machineom i Steam Frameom. Ideja je da uređaji budu samostalni, dakle da ih se ne treba koristiti uz PC ili laptop, već bi ih nastojali zamijeniti.

A igre? 2026. bi mogla biti godina u kojoj se sve vrti oko nekoliko ogromnih naslova, ali i puno “srednjih” igara koje bi normalno dominirale da nema jednog velikog diva. Najveća priča je Grand Theft Auto VI: Rockstar je ranije službeno komunicirao datum 26. svibnja 2026., ali na njihovoj službenoj stranici sada stoji 19. studenoga 2026., pa je to trenutno najvažniji datum koji će utjecati na cijeli gaming kalendar. Nije nemoguće ni da ispadne iz ove kategorije zbog dodatnog pomicanja koje bi ga bacilo u 2027., a u svakom slučaju neće doći na PC. Uz to, već sad se slažu rasporedi za hrpu 2026 izdanja, a zanimljivo je i koliko studija pokušava izbjeći sudar s GTA valom. Osim toga, očekuju nas još brojni drugi zanimljivi naslovi, nešto Marvela, nešto klasika u vidu Resident Evila, nešto tajnih agenata u vidu James Bond videoigre.

Za kraj, jedna praktična stvar koja će se provlačiti kroz sve kategorije u 2026.: pretplate i “softver u hardveru”. Vidjet ćete još više uređaja koji su tehnički moćni, ali dio opcija zaključan iza pretplate ili “premium” paketa, posebno u ekosustavima pametne kuće i u aplikacijama koje se vežu uz uređaje.