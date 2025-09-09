HT na letovima Croatije nudi besplatni neograničeni internet. Evo kako se to može koristiti

Hrvatski Telekom objavio je kako od ponedjeljka svim putnicima Croatia Airlinesa na letovima novim zrakoplovima Airbus A220 nudi mogućnost neograničenog besplatnog interneta tijekom leta. Usluga je dostupna svim putnicima, bez obzira na to kojeg telekom operatera koriste.

Besplatni wi-fi omogućuje pregledavanje interneta i video sadržaja, a dostupan je kroz međunarodni program pogodnosti Magenta Moments. Hrvatska je prva od devet zemalja uključenih u taj program koja je uvela ovu opciju u zračnom prometu.

Predstavljanje usluge održano je na letu Zagreb – Dubrovnik, gdje su putnicima podijeljeni kodovi za korištenje interneta te promotivni pokloni. Nekolicina putnika osvojila je i nove mobitele putem nagradne igre na letu.

Za spajanje na internet potrebno je preuzeti aplikaciju Moj Telekom, registrirati se i u rubrici „Magenta Moments“ aktivirati kod neposredno prije leta. Kod se preuzima u zamjenu za 500 „srca“, koje korisnici skupljaju kroz aplikaciju prijavama, igrama ili korištenjem ponuda partnera.

Ova usluga dostupna je zasad samo na Airbusu A220, a očekuje se da će u budućnosti biti proširena i na druge letove Croatia Airlinesa.