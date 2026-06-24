Parkirani auto na suncu postaje pećnica: Evo kako to spriječiti

Svatko tko je ljeti ulazi u automobil ostavljen na suncu mora se pripremiti za neugodno iskustvo. Čim se vrata otvore, iz kabine udari val vrućeg zraka, plastika je užarena, u sjedala nevoljko sjedate, a upravljač držite vrhovima prstiju jer je vruć kao da je upravo izvađen iz pećnice. Klima-uređaj tada ne spašava stvar odmah, nego tek nakon nekoliko minuta borbe s toplinom koja se nakupila u plastici, staklu, sjedalima i zraku. Zbog toga je ljeti za komfor najvažnije pokušati održati auto što je moguće hladnijim. Njemački ADAC je sada odlučio provjeriti što od klasične zaštite od sunca doista pomaže, a što samo stvara privid pomoći dok se automobil i dalje kuha.



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