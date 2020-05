Huawei: Preživljavanje je ključ, odluka prijeti cijelom svijetu...

Huaweijev rotirajući direktor Guo Ping rekao je u ponedjeljak kako očekuju da će njihovo poslovanje biti pogođeno najnovijom zabranom američkih vlasti, kojom im je blokirana isporuka poluvodiča.

- Preživljavanje je sada ključ za nas - rekao je Guo koji je dodao i da su bili predani poštivanju američkih pravila te da su znatno povećali vlastiti razvoj i zalihe kako bi pratili američki pritisak.

Huawei navodi da je nova američka odluka proizvoljna i štetna i da prijeti industrijama u cijelom svijetu. Novo će pravilo utjecati na širenje, održavanje i kontinuirano funkcioniranje mreža u vrijednosti stotina milijardi dolara, navode iz kineske kompanije.

- Ova odluka američke vlade ne utječe samo na Huawei. Ona će imati ozbiljan utjecaj na velik broj industrija globalno. Dugoročno gledano, to će naštetiti povjerenju i suradnji na globalnom tržištu poluvodiča o kojoj ovise mnoge industrije - navodi se.

Podsjetimo, američko ministarstvo trgovine pojačalo je u petak blokadu kineskog tehnološkog diva Huaweija. Ministarstvo će promijeniti popise „kako bi usko i strateški ciljali Huaweijevu nabavu poluvodiča koji su izravan proizvod određenog američkog softvera i tehnologije“, stoji priopćenju. Podsjećaju da kineski div i dalje koristi američki softver i tehnologiju za projektiranje poluvodiča, dodajući i da inozemnim akvizicijama „potkopava“ ciljeve nacionalne sigurnosti i propise o kontroli izvoza, unatoč tome što je na crnoj listi od 2019. godine.

- Moramo izmijeniti naše propise koje Huawei i HiSilicon iskorištavaju i spriječiti da američka tehnologija omogući zloćudne aktivnosti jer se to kosi s nacionalnom sigurnošću i vanjskopolitičkim interesima - rekao je američki ministar trgovine Wilbur Ross.

Odvojeno je ministarstvo priopćilo da donosi odluku o „konačnom“ 90-dnevnom produljenju privremenih mjera, omogućujući američkim korisnicima Huaweijeve tehnologije „da nastave privremeno koristiti uređaje i postojeću mrežu i istovremeno ubrzaju prijelaz na alternativne dobavljače“.

U nastavku prenosimo reakciju Huaweija u cijelosti:

Huawei se kategorički protivi izmjenama i dopunama pravila o stranim proizvodima koji se odnose na Huawei, a koje je predložilo američko ministarstvo trgovine. Američka administracija dodala je 16. svibnja 2019. godine Huawei na listu entiteta kojima trebaju posebne dozvole za izvoz u SAD-u bez opravdanja. Od tada, unatoč činjenici da je Huaweiju onemogućen pristup brojnim industrijskim i tehnološkim elementima, i dalje smo posvećeni poštovanju svih pravila i propisa američke vlade. U međuvremenu smo uspjeli ispuniti ugovorne obveze prema kupcima i dobavljačima, preživjeli smo i krenuli naprijed, nasuprot prvotnim predviđanjima.



Ipak, u neumoljivoj težnji da pooštri mjere prema Huaweiju, američka administracija odlučila je provesti tu odluku, uz potpuno ignoriranje zabrinutosti mnogih kompanija i industrijskih udruženja. Ta je odluka bila proizvoljna i štetna, te prijeti industriji u cijelom svijetu. Novo će pravilo utjecati na širenje, održavanje i kontinuirano funkcioniranje mreža u vrijednosti stotina milijardi dolara koje smo uveli u više od 170 zemalja.



Ovo će utjecati i na komunikacijske usluge za više od 3 milijarde ljudi koji koriste proizvode i usluge Huaweija širom svijeta. Kako bi napala vodeću kompaniju iz druge zemlje, američka vlada namjerno je okrenula leđa interesima Huaweijevih kupaca i potrošača. To se protivi tvrdnji američke vlade da je motivirana sigurnošću mreže.



Ova odluka američke vlade ne utječe samo na Huawei. Ona će imati ozbiljan utjecaj na velik broj industrija globalno. Dugoročno gledano, to će naštetiti povjerenju i suradnji na globalnom tržištu poluvodiča o kojoj ovise mnoge industrije, povećavajući sukobe i gubitke unutar tih područja. SAD se trude svojim vlastitim tehnološkim snagama uništiti kompanije izvan vlastitih granica. To će samo poslužiti potkopavanju povjerenja međunarodnih kompanija u američku tehnologiju i lance opskrbe. U konačnici, to će naštetiti američkim interesima.



Huawei sveobuhvatno ispituje ovo novo pravilo. Neminovno će utjecati na naše poslovanje. Pokušat ćemo sve što možemo kako bismo pronašli rješenje. Nadamo se da će naši kupci i dobavljači i dalje biti uz nas, čime će umanjiti učinak ovog diskriminatornog pravila.