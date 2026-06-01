Huawei Watch Fit 5 će vas kroz dan upozoriti na mini vježbe

Huawei je na hrvatskom tržištu predstavio novu seriju pametnih satova WATCH FIT 5, koja uključuje standardni i Pro model te donosi nove mogućnosti za praćenje zdravlja, sportskih aktivnosti i svakodnevnih zadataka. WATCH FIT 5 dostupan je u srebrnoj, ljubičastoj, bijeloj, crnoj i zelenoj boji, dok WATCH FIT 5 Pro dolazi u narančastoj, bijeloj i crnoj izvedbi. Standardni model opremljen je 1,82-inčnim zaslonom, a Pro verzija 1,92-inčnim zaslonom sa safirnim staklom. Oba modela imaju vršnu svjetlinu do 3000 nita te prilagodljivu stopu osvježavanja.

Foto: HUAWEI

Među novim funkcijama nalazi se Mini-Workout način rada koji korisnicima omogućuje izvođenje kratkih vježbi tijekom dana. Sat također uključuje interaktivni brojčanik s animiranim prikazom pande koja reagira na razinu aktivnosti korisnika.

Za sportske aktivnosti na otvorenom podržano je automatsko prepoznavanje vožnje bicikla uz prikaz podataka poput virtualne snage i kadence. Pro model dodatno nudi funkcije za trail trčanje, uključujući navigaciju po segmentima i prikaz promjene nadmorske visine, kao i pristup vektorskim kartama više od 17.000 golfskih terena.

Huawei je u novoj seriji zadržao naglasak na zdravstvenim značajkama. WATCH FIT 5 Pro podržava detekciju atrijske fibrilacije putem analize pulsnog vala, ECG aplikaciju te mjerenje arterijske ukočenosti. Dostupne su i funkcije praćenja ženskog zdravlja temeljene na mjerenju temperature kože zapešća.

Foto: Huawei

Satovi podržavaju beskontaktno plaćanje putem usluge Curve Pay, a kompatibilni su s Android i iOS uređajima.

Prema navodima proizvođača, baterija omogućuje do deset dana rada pri laganom korištenju, odnosno do sedam dana pri uobičajenoj svakodnevnoj uporabi.

Preporučena maloprodajna cijena modela WATCH FIT 5 iznosi 199 eura, dok je cijena modela WATCH FIT 5 Pro 299 eura. Do kraja lipnja traje promotivna akcija tijekom koje su oba modela dostupna uz popust od 40 eura.