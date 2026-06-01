Obavijesti

Tech

Komentari 0
STIGAO U HRVATSKU

Huawei Watch Fit 5 će vas kroz dan upozoriti na mini vježbe

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Huawei Watch Fit 5 će vas kroz dan upozoriti na mini vježbe
4
Foto: HUAWEI

Među novim funkcijama nalazi se Mini-Workout način rada koji korisnicima omogućuje izvođenje kratkih vježbi tijekom dana. Sat također uključuje interaktivni brojčanik s animiranim prikazom pande koja reagira na razinu aktivnosti korisnika.

Admiral

Huawei je na hrvatskom tržištu predstavio novu seriju pametnih satova WATCH FIT 5, koja uključuje standardni i Pro model te donosi nove mogućnosti za praćenje zdravlja, sportskih aktivnosti i svakodnevnih zadataka. WATCH FIT 5 dostupan je u srebrnoj, ljubičastoj, bijeloj, crnoj i zelenoj boji, dok WATCH FIT 5 Pro dolazi u narančastoj, bijeloj i crnoj izvedbi. Standardni model opremljen je 1,82-inčnim zaslonom, a Pro verzija 1,92-inčnim zaslonom sa safirnim staklom. Oba modela imaju vršnu svjetlinu do 3000 nita te prilagodljivu stopu osvježavanja.

Foto: HUAWEI

Među novim funkcijama nalazi se Mini-Workout način rada koji korisnicima omogućuje izvođenje kratkih vježbi tijekom dana. Sat također uključuje interaktivni brojčanik s animiranim prikazom pande koja reagira na razinu aktivnosti korisnika.

Za sportske aktivnosti na otvorenom podržano je automatsko prepoznavanje vožnje bicikla uz prikaz podataka poput virtualne snage i kadence. Pro model dodatno nudi funkcije za trail trčanje, uključujući navigaciju po segmentima i prikaz promjene nadmorske visine, kao i pristup vektorskim kartama više od 17.000 golfskih terena.

Huawei je u novoj seriji zadržao naglasak na zdravstvenim značajkama. WATCH FIT 5 Pro podržava detekciju atrijske fibrilacije putem analize pulsnog vala, ECG aplikaciju te mjerenje arterijske ukočenosti. Dostupne su i funkcije praćenja ženskog zdravlja temeljene na mjerenju temperature kože zapešća.

Foto: Huawei

Satovi podržavaju beskontaktno plaćanje putem usluge Curve Pay, a kompatibilni su s Android i iOS uređajima.

Prema navodima proizvođača, baterija omogućuje do deset dana rada pri laganom korištenju, odnosno do sedam dana pri uobičajenoj svakodnevnoj uporabi.

Preporučena maloprodajna cijena modela WATCH FIT 5 iznosi 199 eura, dok je cijena modela WATCH FIT 5 Pro 299 eura. Do kraja lipnja traje promotivna akcija tijekom koje su oba modela dostupna uz popust od 40 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći
JEFTINI I NEPOUZDANI

'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći

Istraživanja pouzdanosti, koja obuhvaćaju desetke tisuća vlasnika, otkrivaju koji su modeli najrizičniji i zašto je oprez pri kupnji ključan
Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti
VELIKI UPITNIK IZNAD 'KINEZA'

Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti

Kineski električni auti haraju EU tržištem, jeftiniji su i bolje opremljeni od europskih! No, prodaja rabljenih donosi glavobolje kupcima...
Nema čipova, nema telefona: Predviđa se velik pad prodaje
SVE ZBOG AI-JA

Nema čipova, nema telefona: Predviđa se velik pad prodaje

Nestašica zadaje najviše problema proizvođačima jeftinijih mobitela jer proizvođači čipova sve veći dio proizvodnih kapaciteta preusmjeravaju na čipove za umjetnu inteligenciju pa proizvodnja uređaja nižeg cjenovnog razreda postaje manje isplativa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026