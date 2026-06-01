Obavijesti

Tech

Komentari 1
SVE ZBOG AI-JA

Nema čipova, nema telefona: Predviđa se velik pad prodaje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nema čipova, nema telefona: Predviđa se velik pad prodaje
Foto: Maxim Shemetov

Nestašica zadaje najviše problema proizvođačima jeftinijih mobitela jer proizvođači čipova sve veći dio proizvodnih kapaciteta preusmjeravaju na čipove za umjetnu inteligenciju pa proizvodnja uređaja nižeg cjenovnog razreda postaje manje isplativa.

Admiral

Prodaja mobitela širom svijeta oštro će pasti će u 2026. godini zbog problema s nestašicom čipova koje 'preotima' umjetna inteligencija, pokazalo je istraživanje tvrtke Counterpoint Research. Tvrtke širom svijeta isporučit će ove godine 1,08 milijardi mobitela, za 13,9 posto manje nego lani, izračunali su u Counterpoint Researchu.

U veljači bili su prognozirali da će se smanjiti za 12,9 posto.

Situacija na tržištu dodatno se pogoršala zbog rata u Iranu koji predstavlja sve veći teret za globalne lance opskrbe poluvodičima.

Nestašica zadaje najviše problema proizvođačima jeftinijih mobitela jer proizvođači čipova sve veći dio proizvodnih kapaciteta preusmjeravaju na čipove za umjetnu inteligenciju pa proizvodnja uređaja nižeg cjenovnog razreda postaje manje isplativa.

Prosječne veleprodajne cijene pametnih telefona porasle su u prvom tromjesečju za 14 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje dok su isporuke smanjene za 3,1 posto.

Posljedice nestašice osjetit će se još snažnije kada se rasprodaju zalihe stvorene prije poremećaja u opskrbi, upozoravaju u Counterpoint Researchu, napominjući da bi neki modeli jeftiniji od 150 američkih dolara mogli nestati iz trgovina.

Proizvođači mobitela nižeg i srednjeg cjenovnog raspona našli su se u škripcu između između većih troškova poslovanja koje ne mogu apsorbirati i potrošača ograničene kupovne moći, objašnjava glavni analitičar tvrtke Wang Yang.

"Pitanje više nije kako povećati isporuke ili tržišni udio već kako uopće opstati na tržištu", dodao je Wang.

Prema njegovim riječima, nestašica memorijskih čipova predstavlja najozbiljniji poremećaj s kojim se sektor mobitela dosad suočio i kompanije ne mogu ublažiti njezine posljedice ublažiti ni višim cijenama ni izmjenama proizvoda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvatska tvrtka uspješno je lansirala projekt u svemir! Evo o čemu je riječ i zašto je to važno
DETALJI MISIJE

Hrvatska tvrtka uspješno je lansirala projekt u svemir! Evo o čemu je riječ i zašto je to važno

Misija SubOrbital Express-5, sedamnaesta u nizu iz programa MASER koji je započeo 1987., ponijela je dvanaest naprednih znanstvenih projekata iz devet zemalja
'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći
JEFTINI I NEPOUZDANI

'Tempirane bombe': Ovo su rabljeni SUV koje treba izbjeći

Istraživanja pouzdanosti, koja obuhvaćaju desetke tisuća vlasnika, otkrivaju koji su modeli najrizičniji i zašto je oprez pri kupnji ključan
Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti
VELIKI UPITNIK IZNAD 'KINEZA'

Povoljni su, ali imaju veliki problem: Evo kako brzo kineski auti gube na svojoj vrijednosti

Kineski električni auti haraju EU tržištem, jeftiniji su i bolje opremljeni od europskih! No, prodaja rabljenih donosi glavobolje kupcima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026