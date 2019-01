I to na kraju Sunčevog sustava: Stigli do najudaljenijeg 'svijeta'

NASA je u 2019. godinu ušla povijesnim susretom s najudaljenijim, a vjerojatno i najstarijim, svemirskim tijelom koje smo ikad istražili.

Nakon što smo prvi put dobili detaljne fotografije Plutona, NASA je usmjerila letjelicu New Horizons prema Kuiperovu pojasu i sada su stigli do asteroida nazvanog Ultima Thule, 30-ak kilometara duge zamrznute stijene koja bi nam mogla detaljnije otkriti kako su nastali planeti.

RIGHT NOW, ~1 billion miles past Pluto, @NASANewHorizons is performing the most distant spacecraft flyby ever as it zooms past #UltimaThule, an icy, ancient rock in the Kuiper Belt. Watch live coverage: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/U30yazzigo — NASA (@NASA) January 1, 2019

Uskliknuvši 'Bravo, New Horizons', glavni znanstvenik Alan Stern je u 6.33 sati ujutro po hrvatskom vremenu obilježio trenutak u kojem je letjelica usmjerila kamere prema asteroidu. Na dočeku na kojem se pratila i svemirska misija u Laboratoriju za primijenjenu fiziku sveučilišta Johns Hopkins bila su i brojna djeca u svemirskim odijelima.

Ultima Thule se nalazi nekih 1,6 milijardi kilometara iza Plutona, koji je dosad bio najudaljeniji istraženi svijet. Letjelici New Horizons trebale su tri i pol godine da dojuri do Ultima Thule. No, astronomi nisu mogli uživo pratiti susret jer signalu treba šest sati da stigne sa Zemlje do letjelice i još šest da se vrati. Prve signale s letjelice trebali bi tako dobiti tek oko 15.45 sati u utorak kada ćemo znati kako je prošao riskantni susret s asteroidom.

.@NASANewHorizons was scheduled to make its close approach to #UltimaThule at 12:33am ET. Join us live at 9:45am as we await the confirmation signal from the spacecraft. Details: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/y8eOO2DOtw — NASA (@NASA) January 1, 2019

Naime, dok juri brzinom od 51.000 km/h New Horizons bi se trebao asteroidu približiti na samo 3500 kilometara.

Stern je pojasnio kako je Ultima Thule jedinstven objekt jer se radi o ostavštini iz najranijih dana Sunčeva sustava.

- On je toliko duboko zamrznut da je savršeno očuvan od originalne formacije. Sve što ćemo naučiti od njega, od sastava, geologije, imali vlastite satelite ili atmosferu - naučit će nas i o uvjetima u vrijeme formiranja planeta - rekao je.

Znanstvenici još ne znaju ni kako točno izgleda, a sljedećih dana stići će cijeli niz fotografija i podataka koje će pružiti podlogu za gomilu novih istraživanja.

- Ovo je noć koju nitko od nas neće zaboraviti - rekao je gitarist Queena Brian May koji ima i diplomu iz astrofizike. On je snimio i pjesmu kojom je odlučio odati počast letjelici.