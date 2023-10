Igrajte se po putu: Isprobali smo prijenosni Asus ROG Ally

Otkad je videoigara, ljudi su ih htjeli igrati i u pokretu. Iako nije prva (to je bio Mattelov Auto Race) Nintendo je učinio najviše kroz povijest omogućivši nam igranje svugdje, pa čak i u svemiru, a tu je Game Boy bio prvi. Nekoliko desetljeća kasnije došli smo u vrijeme kad prijenosne ili ručne konzole opet imaju sve veću popularnost. No daleko je to od priručnog ili usputnog igranja, ovo su uređaji koji su punokrvna računala, na kojima se dobro igrati kad nemamo luksuz kućnog gaming okruženja uz veliki monitor.

Tako smo i mi na testu ovih dana imali Asusov odgovor na Steam Deck, ROG Ally konzolu, koja je gabaritima nešto veća od VHS kazete u kutiji, za one nešto starije, a radi se tehnički o All-in-one računalu s kontrolerima zakačenima na njegove bočne strane.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Čim ga izvadite iz kutije, jasno je da je ovo ROG uređaj, odnosno uređaj iz Asusove Republic of Gamers linije koji je jasno namijenjen gamerima. Nimalo stidljivo pokazuje da je njegova glavna misija igranje. Ally dolazi u lijepo dizajniranom kućištu koje kombinacijom bijele i crne boje podsjeća na estetiku PlayStationa, a kako se radi o ROG uređaju, tu je i RGB osvjetljenje kod ‘gljiva’ te ROG oznake na poleđini, da ne bi bilo zabune. Naravno, i Armoury Crate softver koji dolazi predinstaliran kao mjesto kroz koje ćete moći pokretati sve igre, ako želite. Ono što mi se nije svidjelo u samom pakiranju je što Ally ne dolazi uz neko kućište ili torbicu kako bi uređaj bio sigurniji dok ga nosite u ruksaku, a nije integriran ni neki stalak u sam uređaj. Jedino što se nalazi u kutiji je jeftini kartonski stalak na koji možete pod kutem položiti Ally. Što je u redu ako igrate s bežičnim kontrolerom. Uz Ally dolazi i 65W punjač s USB-C konektorom pa ako imate jednako brz punjač možete uštedjeti na prostoru u ruksaku i nositi jedan manje.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Ally je težak 608 grama, što je na razini 10” tableta, a u rukama jako ugodno leži i svi prsti prirodno sjedaju na svoje mjesto. Ako ste ikad koristili Xbox kontroler, bit ćete svoj na svome i lako se naviknuti, a neće biti nešto posebno drugačije ni za PS igrače. Sviđa mi se što je dio koji držite u rukama zakrivljen prema rubovima pa dobro leži u rukama, što je u redu kod dužeg igranja jer bi oštriji rubovi bili puno neudobniji.

Prednjom stranom svakako dominira 7-inčni Full HD ekran, a radi se o IPS panelu koji podržava 120 Hz osvježenje te VRR (varijabilno osvježenje) i FreeSync Premium kako bi slika u igrama bila što uglađenija. Ono što mi se ne sviđa je veliki crni obrub oko ekrana, odnosno bilo bi još bolje da su nekako ugurali ovdje 8-inčni ekran u taj prostor. Uz standardne kontrole s prednje strane, straga su još dvije tipke koje možete mapirati za neke akcije u igrama. Važno je za istaknuti da Gorilla Victus staklo štiti ekran pa je to neka dodatna mjera sigurnosti i otpornosti na ogrebotine, a tijekom desetak dana nisam uočio nikakve tragove i crtice na ekranu. Na svakoj strani uz ekran se nalaze i zvučnici koji su stvarno radili odličnu zvučnu kulisu uz igrama, ali jednako su dobri i za gledanje filmova i slušanje glazbe. Ally na vrhu još ima utor za slušalice, microSD kartice te XG mobile konektor, za one koji eventualno imaju eksternu ASUS grafičku karticu pa na ovaj način mogu izvući i ekstremne performanse iz ove male konzole. Ono što bi svakako podiglo Ally je i da su ugradili touchpad, no s obzirom na dimenzije, upitno je gdje bi on stao.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Windowsi za u džep

Ally dolazi s Windows 11 operativnim sustavom i ono što prvo morate napraviti i pomučiti se je postavljanje sustava i instaliranje svih softvera te gaming servisa koje koristite. Nakon prvih par dana i ažuriranja BIOS-a te manjih teškoća s AMD driverima za grafičku, koji su koliko sam uočio, bili i kod drugih korisnika, sve je sjelo na svoje mjesto. Isključite li automatsko ažuriranje u Windowsima, imat ćete više kontrole, a Asus ima i MyAsus aplikaciju kroz koju možete pratiti sve parametre računala, i redovito ažurirati drivere koje oni nude. Ally dolazi s Windows 11 operativnim sustavom i to mu je i jedna fantastična prednost u odnosu na Steam Deck i SteamOS baziran na Linuxu. Ovdje sam odmah instalirao Steam, GOG, Xbox Live i ostale servise i sve moje igre bile su mi odmah dostupne i naravno možete strimati igre sa svog računala koje su podržane bez da ih lokalno instalirate.

Iako je tu ekran od 7 inča, prikaz u Windowsima možete lako prilagoditi i za silu možete biti prilično produktivni i u pokretu. Ovisno o tome koliko ste vješti, korištenje gljive kao miša može biti dosta brza radnja za vas, ali ako imate Bluetooth miš i tipkovnicu njih ćete lako spojiti i Ally pretvoriti u malo stolno računalo. Tu se stvari mogu podići na još višu razinu, pa preko USB-C utora možete spojiti i veći monitor ili dock na koji ćete spojiti drugu periferiju pa Ally može biti i glavno računalo. Iako mu to nije namjena, može se. A igre sa Ally možete i bežično projicirati na televizor koji imate u blizini, pa tako zaigrati na velikom ekranu. To je opcija koja može biti od koristi ako ste na putovanju pa želite igrati u hotelskoj sobi. Tu je i GlideX aplikacija kojom se možete spojiti bežično ili žičano na Android uređaj koji tako onda može postati dodatni ekran. U svakom slučaju popis opcija je prilično velik. Armoury Crate možete, ali i ne morate koristiti za pristup igrama, ali njegov kontrolni centar koji ćete otvoriti pritiskom na tipku lijevo od ekrana otvorit će vam brzi pristup nizu postavki u kojima možete mijenjati performanse i način rada te uključiti prikaz FPS-a i osnovnih parametara računala.

Testni Ally bio je u Ryzen Z1 Extreme varijanti, a to znači da dolazi s AMD-ovim Zen 4 procesorom u 4 nm tehnologiji s 8 jezgri i 16 threadova te 24 MB cachea, a za grafiku je zadužen AMD Radon RDNA 3 s 12 jezgri i do 2,7 GHz ili 8,6 TFLOPS. Opremljen je i sa 16 GB RAM-a te 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD diskom.

I da tih 512 GB je u principu i relativno ograničavajuće jer uz instalaciju Windowsa realno vam stanu današnje tri/četiri igre i brzo ćete doći u situaciju da se, kao meni, Cyberpunk ne želi ažurirati jer mu treba još 50 GB. No, dobro na Ally se možete fokusirati na one igre koje će vam služiti za opuštanje i zabavu i lako ih promijenite kad želite.

Ally ima bateriju kapaciteta 40 Wh koja se puni preko pripadajućeg 65W punjača. Kad je na punjaču, pruža najbolje performanse, kao što je slučaj i kod laptopa. Kad ste u igrama, uključite li dodatni info prikaz iz Armoury Cratea, vidjet ćete temperaturu, bitne parametre i stanje baterije. Pritiskom na tipku lijevo od ekrana otvara vam se kontrolni centar gdje možete kružiti kroz radne modove (Silent - 10W, Performance 15W i Turbo 25W), a na punjaču imate 30W snage. Odabir modova odrazit će se na performanse u igrama, ali i na potrošnju baterije. Prvi i najtiši je najbolji kad ste fokusirani samo na streaming sadržaja ili surfanje.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Upravo taj odabir moda, ali i niz drugih faktora utjecat će na to koliko će vam izdržati baterija. Tako su Cyberpunk i Red Dead Redemption izgurali oko 2 sata na jednom punjenju u 25W modu. U nekom mješovitom korištenju, možete računati na nekih pet sati.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Cyberpunk 2077 u pravilu sam igrao u FullHD rezoluciji na niskim postavkama i igra je tad imala oko 50 FPS, a kad bih spustio rezoluciju na 720p i na srednje postavke to se podiglo na ugodnih 60.

Red Dead Redemption pak je u Turbo modu (25W) na 720p imao oko 80 FPS i bez obzira što je 720p rezolucija s nižim postavkama, igra jako dobro izgleda. U FullHD je igra imala oko 50.

Naravno, igranjem s postavkama rezolucije i razine detalja, može se puno toga promijeniti, ali i odabirom samih igara. Arkadna igra Dead Cells tako se vrti u maksimalnih 120 FPS, kao i Disney Speedstorm, koji je i sa svim detaljima bio na 80 FPS. U svakom slučaju, i zahtjevnije igre se mogu na Ally konzoli igrati sasvim pristojno. Ono što bi bilo fantastično od Asusa da kroz nadogradnje ili sljedeće verzije poboljša Armoury Crate pa da to bude glavno sučelje za sve što nam je potrebno, odnosno da i na ovome imamo ‘konzolaški’ dojam ili što manje koraka od paljenja do igranja.

Ustupio Asus