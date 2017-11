Ima atmosferu kao i mi, ali ovo nije planet na koji bi preselili

Egzoplanet 55 Cancri e ima atmosferu poput Zemljine i svoju zvijezdu oko koje kruži, prenosi Daily Mail. U njoj se nalaze dušik, voda pa čak i kisik. Međutim, ova "Super Zemlja" ipak nije pogodna za naseljavanje zbog previsoke temperature.

55 Cancri e preblizu je svoje zvijezde i ne rotira se oko svoje osi. To znači da je na strani koja je stalno okrenuta prema zvijezdi temperatura 2300 Celzija. Znanstvenici su istražili i je li moguće da je "hladnija" strana pogodna za život. No, na njezinoj je površini temperatura i dalje previsoka - od 1300 do 1400 Celzija.

Foto: screenshot/Youtube

Planet je udaljen 40 svjetlosnih godina, jedna naša godina ovdje traje tek 18 dana, na jednoj strani mu je "vječna noć", a na drugoj "vječni dan" te ima masu osam puta veću od Zemljine.

Ove podatke otkrio je tim znanstvenika u NASA-i pomoću Spitzer teleskopa koji je za promatranje ovog egzoplaneta koristio kameru dizajniranu za očitavanje infracrvenog svjetla. Iako su za planet isprva mislili da je prekiven lavom, nova istraživajna pokazala su kako takvo što nije moguće.

- Ako postoji lava na ovom planetu, trebala bi prekriti cijelu površinu. No, ne bismo ju mogli vidjeti zbog guste atmosfere kojom je planet okružen, rekao je Renuy Hu, NASA-in astronom te dodao kako je otkriće 55 Cancri e planeta značajno za daljnje istraživanje evolucije stjenovitih planeta.