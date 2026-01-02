Obavijesti

Imali ste Iphone 11? Apple ga je upravo proglasio 'vintage'

Apple je iPhone 11 Pro prebacio na listu “vintage” uređaja, što je prvi znak da će servis i rezervni dijelovi s vremenom postati sve teže dostupni. To ne znači da mobitel odmah postaje neupotrebljiv, ali mijenja što možete očekivati kad dođe do kvara.

Apple je iPhone 11 Pro službeno označio kao “vintage” uređaj. To je Appleova kategorija za proizvode koji se više ne prodaju najmanje pet godina, ali još nisu prošli sedam godina od prestanka prodaje. U praksi, “vintage” znači da se uređaj i dalje može servisirati u Appleu i ovlaštenim servisima, ali samo ako još postoje dostupni dijelovi. 

Važno je naglasiti i razliku između “vintage” i “obsolete”. Kad uređaj prijeđe sedam godina od prestanka prodaje, Apple ga vodi kao “obsolete”, a tada se hardverski servis u pravilu više ne nudi i servisi više ne mogu naručivati dijelove. Drugim riječima, “vintage” je faza u kojoj popravci još prolaze, ali uz sve više ograničenja, posebno za rijetnije komponente ili veće kvarove.

U istom ažuriranju liste “vintage” proizvoda pojavili su se i Apple Watch Series 5 te zadnji Intel MacBook Air 13 iz 2020., kao i iPad Air 3 s mobilnom mrežom i još jedna varijanta iPhonea 8 Plus. To je tipičan podsjetnik da Appleova “vintage” oznaka nema veze s tim je li uređaj još uvijek dobar za svakodnevno korištenje, nego s time koliko je realno dugoročno održavati servisnu logistiku.

Što to znači za vas ako imate iPhone 11 Pro? Ako sve radi kako treba, ne morate ništa hitno raditi. Ako već neko vrijeme razmišljate o zamjeni baterije, punjačkog porta ili popravku ekrana, ovo je signal da se ne isplati predugo čekati, jer se dostupnost dijelova s vremenom može pogoršati.  I dalje je moguće da ćete servis dobiti bez problema, samo je veći rizik da će vas dočekati odgovor “nema dijelova”.

Još jedna česta zabuna: “vintage” ne znači automatski kraj softverskih nadogradnji. Apple može i dalje nuditi iOS ažuriranja za starije modele i paralelno ih voditi kao “vintage” kad je riječ o servisu, jer su to dvije različite priče.

