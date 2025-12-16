iOS 26.2 ima skrivenu funkciju u postavkama. Jeste li isprobali?!

Apple je 15. rujna pustio svoj najnoviji operativni sustav, iOS 26. Nedavno je stiglo ažuriranje 26.2 koje je donijelo nekoliko sjajnih poboljšanja, ali i problema. No krenimo s dobrim stvarima. Koliko ste puta snimili fotografiju i tek kasnije shvatili da je mutna zbog otiska prsta na leći? Aplikacija Kamera u iOS-u 26 sada koristi umjetnu inteligenciju kako bi detektirala mrlje, odsjaj ili zamućenje uzrokovano prljavom lećom. Ako to prepozna, na zaslonu će se pojaviti diskretan podsjetnik da je obrišete.

AirPods kao profesionalni mikrofon

Ovo je fantastičan trik za sve koji snimaju video. Sada možete odabrati svoje AirPods slušalice kao vanjski mikrofon prilikom snimanja videa. To znači da možete ostaviti iPhone na stalku i odmaknuti se, a zvuk će i dalje biti kristalno jasan, kao da govorite direktno u telefon. Idealno za vlogere, novinare ili snimanje obiteljskih trenutaka.

Nova gesta za povratak i HDR snimke zaslona

Do sada ste za povratak na prethodni zaslon u aplikacijama poput Safarija ili Postavki morali povući prstom s krajnjeg lijevog ruba ekrana. Sada to možete učiniti s bilo kojeg mjesta na sredini zaslona, što je puno praktičnije.

Uz to, snimke zaslona (screenshots) sada se spremaju u HDR formatu, što znači da će izgledati puno življe i vjernije onome što vidite na svom OLED zaslonu.

Skriveni trik nalazi se u postavkama

Jedna od najvećih novosti je ujedno i ono o čemu se najviše priča. I to ne samo s pozitivne strane. Zaslon iPhonea sada može bljesnuti kada stigne obavijest. Ovo može biti jako korisno ako je telefon okrenut prema gore ili su vam isključeni zvukovi i vibracije, pogotovo u prostorijama gdje ima dosta buke.

Kako to uključiti?

Značajka se nalazi u izborniku Postavke → Pristupačnost → Audio i vizualno → Bljesak za upozorenja, gdje se sada, uz LED bljeskalicu kamere, pojavljuje i opcija za bljesak zaslona.

Korisnici mogu uključiti jedan ili oba efekta istovremeno.

Personalizacija ikona

Apple je konačno popustio i omogućio korisnicima veću kontrolu nad izgledom početnog zaslona. Ikone aplikacija sada možete obojiti u željenu boju, primijeniti tamni ili svijetli način rada samo na njih ili ih čak učiniti prozirnima kako bi se bolje uklopile u pozadinu. Dodatno, za Always-On zaslon sada postoji opcija "zamućenja pozadinske fotografije", čime obavijesti i sat postaju čitljiviji. Ljubitelji glazbe cijenit će i prikaz animiranog omota albuma iz Apple Musica preko cijelog zaključanog zaslona.

Najnovije ažuriranje unutar sustava, iOS 26.2, donijelo je i poboljšane sigurnosne obavijesti koje vas mogu informirati o neposrednim prijetnjama poput poplava ili drugih prirodnih katastrofa u vašoj blizini.

Iphone mi blješti kao lud, što da radim?

Nedugo nakon što je ažuriranje postalo dostupno, društvene mreže poput Reddita i YouTubea preplavile su pritužbe korisnika. Problem je isti: zaslon iPhonea nasumično treperi ili blješti, posebno tijekom videopoziva ili korištenja određenih aplikacija. Čini se da ovaj bug pogađa širok raspon modela, od starijih serija poput iPhone 12 i 13, pa sve do najnovijih iPhone 15 i 16 modela. Jedan popularan YouTube video pod naslovom "iOS 26 Bug: iPhone Screen Flickering During Video Calls!" zorno prikazuje problem koji muči korisnike. Slične pritužbe stižu i s Reddita, gdje vlasnici iPhone 15 Pro i 16 modela opisuju kako im zaslon nasumično zabljesne bez ikakvog očitog razloga.

Stručnjaci vjeruju da je uzrok najvjerojatnije softverske prirode, odnosno greška u samom kodu iOS-a 26. Iako se ne isključuju ni drugi mogući uzroci poput nekompatibilnosti s nekim aplikacijama ili, u rjeđim slučajevima, hardverski kvar, masovnost prijava upućuje na to da je krivac upravo Appleovo novo ažuriranje.

Kako privremeno riješiti problem?

Dok Apple ne izda službenu zakrpu koja će trajno riješiti problem, korisnici su otkrili dva privremena rješenja koja nekima pomažu:

1. Isključite opciju "Dim Flashing Lights": Otiđite u Postavke > Pristupačnost > Kretanje (Settings > Accessibility > Motion) i isključite opciju "Dim Flashing Lights". Ova značajka trebala bi smanjiti intenzitet bljeskajućih svjetala u video sadržaju, no čini se da u nekim slučajevima uzrokuje konflikt.

2. Isključite automatsku svjetlinu: U postavkama zaslona (Display & Brightness) pokušajte isključiti automatsko podešavanje svjetline i ručno postavite razinu koja vam odgovara.

Ova rješenja ne djeluju kod svih, ali vrijedi pokušati dok ne stigne službeno ažuriranje.

