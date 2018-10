Imamo još samo 12 godina da spriječimo katastrofu za svijet

Vodeći klimatolozi upozorili su da nam je ostalo još samo 12 godina da zadržimo globalno zatopljenje na maksimalnoj razini od 1,5 Celzija. Samo pola stupnja iznad toga dramatično povećava rizike od suša, poplava, ekstremnih vrućina i siromaštva za stotine milijuna ljudi, prenosi Guardian.

U UN-ovu izvještaju koji je objavljen u ponedjeljak upozorava se kako vlasti u cijelom svijetu moraju poduzeti hitne, dalekosežne i dosad neviđene promjene u svim dijelovima društva kako bi se izbjegle katastrofalne razine globalnog zatopljenja.

Foto: Anna Mayumi Kerber/DPA/PIXSELL

Do procjene o 2030. godini kao prijelomno došli su na temelju sadašnjih emisija stakleničkih plinova. Naime, već smo sada na 1 Celziju rasta globalnih temperatura. Kako bi izbjegli još veći rast bit će potrebni ogromni globalni napori sljedećih godina, piše CNN.

- Ovo je zabrinjavajuće jer znamo da nas čekaju ogromni problemi, ako premašimo 1,5 stupanj. Tu su toplinski valovi i vruća ljeta, rast razine mora i za cijeli svijet još gore suše i ekstremnije kiše - rekao je Andrew King sa Sveučilišta u Melbourneu.

Upozorava se kako bi globalne emisije CO2 iz 2010. godine trebale pasti za barem 45 posto do 2030. godine, a stići na nultu razinu do 2050. godine kako bi se zadržali na rastu temperature od 1,5 Celzija. Tehnički je to izvedivo, međutim zahtijevalo bi ogromne promjene u proizvodnji energije, industriji, gradnji, transportu i urbanizaciji.

Foto: KYODO

King upozorava da se drastično sužava prostor u kojem možemo djelovati kako bi postigli taj cilj. U izvještaju se upozorava kako se klimatske promjene već odvijaju oko nas, a da bi ono što stiže iza toga moglo biti još gore, ako se ne poduzmu odgovarajuće političke mjere.