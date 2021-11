Prva Microsoftova Xbox konzola pridružila se Sonyu i Nintendu kao treći najveći proizvođač konzola za videoigre na današnji dan 2001. godine. Iako tada dostupna samo u sjevernoj Americi, ubrzo je stigla i u Europu i Australiju 14. ožujka 2002. godine. Originalni Xbox prodan je u više od 24 milijuna primjeraka, a Seamus Blackley, otac prvog Xboxa, izjavio je da su za taj uspjeh najviše zaslužni igrači.

Tržišna vrijednost Xboxa u 2021. godini iznosi masivnih 585 milijardi dolara, a uoči velikog slavlja kojeg danas možete pratiti na Xboxovim kanalima od 19 sati, Blackley na Twitteru ističe da većina zasluga za uspjeh prvog Xboxa pripada samim igračima.

- Uvjeriti mamu, dečka, curu da je bilo u redu imati Xbox, konzolu koju je napravila tvrtka koja je stvorila Excel, bila je velika stvar pogotovo za to doba. Da nije bilo podrške igrača koji su bili spremni riskirati i kupiti konzolu, nikad ne bismo uspjeli. Hvala vam na tome - kazao je Blackley.

Uz prvi Xbox valja spomenuti i slavni Halo, serijal videoigara koji je nedvojbeno definirao Xbox brend i čiji je prvi nastavak, Halo: Combat Evolved, također izašao kad i sama konzola. Posebno je pamtljivo otkrivanje prvog Xboxa gdje je američki glumac Dwayne Johnson 'The Rock' stajao uz Billa Gatesa, odigravajući svojevrsni skeč koji je nasmijao cijelu publiku.

Međutim, nije uvijek bilo lako biti Xbox fan. Trenutni Šef Xboxa Phil Spencer svjestan je problema koji su ih zadesili na njihovom putu, ali vjeruje da je sve to bilo korisno kako bi danas bili tu gdje jesu.

- Imali smo svojih neslavnih trenutaka kroz povijest. Ta iskustva su nam nesumnjivo pomogla, naučili smo iz svih pogrešaka. Kad ostvarite golem uspjeh, teško je shvatiti otkud je došao. Smatram da je malo lakše to uočiti kad neke stvari ne idu točno onako kako ste zamislili - rekao je Spencer u BBC-ovom podcastu.

Da podsjetimo, bili su to momenti poput predstavljanja Xbox One 2013. godine, konzole koja je naslijedila Xbox 360 i konkurirala PlayStationu 4. Tom prigodom Microsoft je Xbox One predstavio više kao konzolu za zabavu i TV sadržaj, dok je same videoigre postavio u drugi plan. Tu je Sony iskoristio priliku i ubrzo izdominirao tržištem osme generacije konzola.

Zlatno doba Xboxa - Xbox 360

Xbox 360 izašao je 22. studenog 2005. u SAD-u i Kanadi, a do danas je prodan u preko 84 milijuna primjeraka. Kao takav je izašao ranije nego konkurentni PlayStation 3, a bio je i jeftiniji od njega. Sedmu generaciju tako su proslavile Xboxove ekskluzive poput Forze Motorsport 3, serijala Gears of War i naravno novih nastavaka Halo igara uz ostale. Iako je Sony u svom arsenalu ekskluziva na PlayStationu 3 imao hitove poput Uncharteda 2, oni su do izražaja došli tek nešto kasnije, kad je Xbox 360 već harao scenom.

Najnovije Xbox konzole, Xbox Series X i Xbox Series S, izašle su prošle godine, a radi se o najbrže prodavanijim Microsoftovim konzolama u povijesti. Microsoftov financijski izvještaj za treći kvartal 2021. tako iznosi impresivnih 3.6 milijardi prihoda za Xbox odjel. Shodno tome, nitko ne može osporiti da Xbox nastavlja biti respektabilan brend i dostojan konkurent PlayStationu. Uza sav uspjeh i vjernost hrvatskih fanova, Xbox ni dan danas nije službeno podržan u Hrvatskoj.