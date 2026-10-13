'Internet je zadnjih dana ljepše mjesto': Jesu li ukrajinski napadi ugasili ruske botove?

Ukrajina je početkom listopada pokrenula niz napada na ključne ruske podatkovne centre kojima upravlja Yandex, tehnološki div poznat kao ruski odgovor na Google. Prvi udar dogodio se osmog listopada na postrojenje u gradu Sasovo, a dva dana kasnije pogođen je još jedan centar tristotinjak kilometara zapadnije. Portal TechRadar navodi da je promet ruskih botova nakon toga pao na gotovo nulu.

Udarci su teško oštetili Yandexove usluge u oblaku, zbog čega je velik dio sustava u središnjoj Rusiji trenutno nedostupan. Kompanija je potvrdila da njezine platforme rade u načinu ograničene funkcionalnosti, a problemi su se osjetili i u Bjelorusiji, Kazahstanu i Armeniji. Ovi napadi doveli su do pada brojnih servisa na koje se oslanjaju ruski građani i tvrtke.

Ovaj napad samo je nastavak digitalnog rata u kojem informatička infrastruktura postaje glavna vojna meta. Zbog takvih prijetnji, tvrtke poput Palantira već su počele pakirati napredne sustave umjetne inteligencije u brodske kontejnere koji se mogu brzo premještati u ratnim zonama i funkcionirati izolirano od vanjskih mreža.

Mit o farmama botova

Nakon što su sustavi pali, promet na Yandexovoj tražilici srušio se na samo 0,4 posto od uobičajene razine zabilježene u prethodna dva tjedna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i brojni korisnici društvenih mreža odmah su prijavili velik pad neprijateljske propagande i dezinformacija.

Ipak, stručnjaci za kibernetičku sigurnost naglašavaju da taj nestali promet ne predstavlja nužno ruske farme trolova na društvenim mrežama. Većina tog pada odnosi se na automatizirane programe, takozvane web crawlere, koji inače indeksiraju stranice za tražilicu i prikupljaju podatke za platforme umjetne inteligencije. Državne kampanje dezinformiranja često koriste potpuno drugačiju, decentraliziranu infrastrukturu koja se ne oslanja isključivo na Yandex. Dakle, izjava o tome kako su ruski botovi nestali samo tako nakon napada na podatkovne centre zahtjeva daljnja istraživanja stručnjaka.

Zelenski je potvrdio da su ovi napadi direktna odmazda. Rusija je krajem rujna gađala ukrajinske podatkovne centre tvrdeći da ih koristi vojna obavještajna služba, što je izazvalo ukrajinski protuudar.

If confirmed, this is telling: Russian data centres get hit, and online activity around AfD suddenly plummets. 📉 So much talk about German patriotism… then the connection from Russia goes down. 🤔🇷🇺 https://t.co/hEPJkIVtA3 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 11, 2026

Odmazda za Kijev

Tadašnji ruski napad na poslovni centar u Kijevu ubio je četiri osobe i ostavio sto tisuća kućanstava u regiji bez pristupa internetu. Razmjena udaraca po podatkovnim centrima jasno pokazuje da su obje strane prepoznale tehnološku infrastrukturu kao ranjivu i važnu točku u modernom sukobu.

Vojne i obavještajne operacije danas uvelike ovise o uslugama u oblaku, pa fizičko uništavanje servera donosi ogromnu prednost. Sličan scenarij viđen je nedavno i na Bliskom istoku kada su projektili pogodili podatkovne centre u Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ciljajući upravo obavještajne kapacitete.

Iako ukrajinski dronovi možda nisu trajno ugasili sve ruske propagandiste, uspjeli su paralizirati najveću tehnološku kompaniju u zemlji. Takav razvoj događaja natjerat će vojske diljem svijeta da počnu graditi decentralizirane i otpornije sustave za koordinaciju logistike i komunikacije.