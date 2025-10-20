Ovo su najbolje gume za zimu!

Revija HAK zajedno s partnerima iz europskih autoklubova objavila je posljednji test zimskih guma. Na ispitu je bio 31 različiti model, a ovo su rezultati...
Goodyear UltraGrip Performance 3 - Plusevi: ujednačena guma, sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno i precizno držanje na mokrom, sigurno i precizno držanje u zimskim uvjetima, vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva, mala težina.
Nedostaci: manji nedostaci u vožnji na limitu na suhom
| Foto: Goodyear
Foto: Goodyear
Michelin Pilot Alpin 5 - Plusevi: ujednačena guma, sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno i precizno držanje na mokrom, sigurno i precizno držanje u zimskim uvjetima, vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: pomalo ispodprosječna kod poprečnog akvaplaninga, pomalo iznadprosječno teška, vidljivi ostaci proizvodnje na gumi
| Foto: Michelin
Bridgestone Blizzak 6 - Plusevi: sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno i precizno držanje na mokrom, dobro držanje u zimskim uvjetima, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva. Nedsotaci: manji nedostaci kod poprečnog akvaplaninga, manji nedostaci u držanju na snijegu
| Foto: Bridgestone
Dunlop Winter Sport 5 - Plusevi: vrlo sigurno držanje na suhom, vrlo sigurno i vrlo precizno držanje na mokrom, vrlo sigurno i vrlo precizno držanje u zimskim uvjetima, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: manji nedostaci u preciznosti na suhom, manji nedostaci kod akvaplaninga, bučna guma
| Foto: Dunlop
Hankook Winter i*cept evo3 W330 - Plusevi: sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno držanje na mokrom, vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: manji nedostaci kod poprečnog akvaplaninga, manji nedostaci u zimskim uvjetima, bučna guma
| Foto: Hankook
Continental WinterContact TS 870 P - Plusevi: sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno i precizno držanje na mokrom, rubno dobro držanje na snijegu, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: nedostaci kod poprečnog akvaplaninga, nedostaci na ledu
| Foto: continental
Kleber Krisalp HP3 - Plusevi: sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno i precizno držanje u zimskim uvjetima, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: manji nedostaci na mokrom, pomalo iznadprosječno teška, vidljivi ostaci proizvodnje na gumi
| Foto: kleber kristalp
Nokian Tyres WR Snowproof P - Plusevi: kratak zaustavni put na suhom i mokrom, rubno dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: manji nedostaci u držanju na suhom, slabo držanje na mokrom, nedostaci u zimskim uvjetima, povećana težina
| Foto: nokian tyers
Momo W-20 North Pole - Plusevi: sigurno držanje na mokrom, dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost.
Nedostaci: manji nedostaci na suhom, manji nedostaci kod akvaplaninga, manji nedostaci u zimskim uvjetima, povećana težina, povećana potrošnja goriva
| Foto: Momo
Ceat WinterDrive - Plusevi: sigurno i precizno držanje u zimskim uvjetima, dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slaba na suhom, slabo držanje na mokrom, nešto teža guma
| Foto: ceat
Matador MP93 Nordicca - Plusevi: niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: nedostaci u držanju na suhom, slabo držanje na mokrom, manji nedostaci u držanju u zimskim uvjetima
| Foto: Matador
Uniroyal WinterExpert - Plusevi: sigurno i precizno držanje na mokrom, dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, manji nedostaci u držanju u zimskim uvjetima
| Foto: uniroyal
Fulda Kristall Control HP 2 - Plusevi: dobra u zimskim uvjetima, dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slaba na suhom, manji nedostaci u držanju na mokrom, bučna guma
| Foto: Fulda
Semperit Speed-Grip 5 - Plusevi: sigurno i precizno držanje na mokrom, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, manji nedostatci u držanju u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, bučna guma
| Foto: Semperit
GT Radial WinterPro 2 Sport - Plusevi: niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, slabo držanje na mokrom, manji nedostaci u držanju u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža
| Foto: GT Radial
Giti GitiWinter W2 - Plusevi: niska abrazivnost, učinkovita guma
Nedostaci: nedostaci u držanju na suhom, manji nedostaci u držanju na mokrom, slabo držanje u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža
| Foto: Giti
Point S Winter S - Plusevi: dobra u zimskim uvjetima, dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, manji nedostaci u držanju na mokrom
| Foto: Point S
Firestone Winterhawk 4 - Plusevi: dobra u zimskim uvjetima, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, manji nedostaci u držanju na mokrom
| Foto: Firestone
Maxxis Premitra Snow WP6 - Plusevi: visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, slaba na mokrom, slaba u zimskim uvjetima
| Foto: Maxxis
Apollo Aspire XP Winter - Plusevi: visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: vrlo slabo držanje na suhom, manji nedostaci u držanju na mokrom, manji nedostaci u zimskim uvjetima, prilično teška guma, bučna guma
| Foto: Apollo Aspire
Radar Dimax Winter - Plusevi: dobro držanje u zimskim uvjetima, najveća predviđena kilometraža na testu, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, vrlo slabo držanje na mokrom, nedostaci na mokrom, najteža guma na testu
| Foto: Radar
Nankang Winter Activa 4 - Plusevi: niska potrošnja goriva. Nedostaci: vrlo slabo držanje na suhom, slabo držanje na mokrom, vrlo slabo držanje u zimskim uvjetima, najmanja predviđena kilometraža na testu, povećana abrazivnost, nešto teža guma
| Foto: Nankang
Landsail Winter Lander - Plusevi: kratak zaustavni put na mokrom, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: vrlo slabo držanje na suhom, manji nedostaci u držanju na mokrom, vrlo slabo držanje u zimskim uvjetima, nešto teža guma
| Foto: Landsail
Petlas Snowmaster 2 Sport - Plusevi: niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: vrlo slabo držanje na suhom, slabo držanje na mokrom, vrlo slabo držanje u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, nešto teža guma
| Foto: Petlas
Imperial Snowdragon UHP - Plusevi: dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: nedostaci u držanju na suhom, vrlo slabe karakteristike na mokrom, slabo držanje na mokrom, slabo držanje u zimskim uvjetima
| Foto: Imperial
Tomket Snowroad Pro 3 - Plusevi: vrlo dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: nedostaci u držanju na suhom, vrlo slabe karakteristike na mokrom, slabo držanje na mokrom, manji nedostaci u držanju u zimskim uvjetima
| Foto: Tomket
Star Performer Stratos UHP - Plusevi: dobra predviđena kilometraža, niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: nedostaci u držanju na suhom, vrlo slabe karakteristike na mokrom, slabo držanje na mokrom, manji nedostaci u držanju u zimskim uvjetima
| Foto: Star Performer
Goodride SW608 - Plusevi: niska abrazivnost, mala težina, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slaba na suhom, vrlo slabe karakteristike na mokrom, slabo držanje na mokrom, slabo držanje u zimskim uvjetima
| Foto: Goodride
Evergreen EW66 - Plusevi: dobro držanje na snijegu, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: vrlo slabo držanje na suhom, vrlo slabo držanje na mokrom, vrlo slabe karakteristike na ledu, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, nešto teža guma
| Foto: Evergreen
CST Medallion Winter WCP1 - Plusevi: visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva.
Nedostaci: slabo držanje na suhom, slabo držanje na mokrom, vrlo slabo držanje u zimskim uvjetima, povećana težina, bučna guma
| Foto: CST
Syron Everest 2 - Plusevi: najbolje držanje na snijegu na testu, niska potrošnja goriva,
Nedostaci: vrlo slabo držanje na suhom, vrlo slabo držanje na mokrom, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, nešto povećana abrazivnost, nešto teža guma, vidljivi ostaci proizvodnje na gumi
| Foto: Syron