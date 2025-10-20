Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VELIKI TEST ZIMSKIH GUMA

Ovo su najbolje gume za zimu!

Revija HAK zajedno s partnerima iz europskih autoklubova objavila je posljednji test zimskih guma. Na ispitu je bio 31 različiti model, a ovo su rezultati...
Ovo su najbolje gume za zimu!
Goodyear UltraGrip Performance 3 - Plusevi: ujednačena guma, sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno i precizno držanje na mokrom, sigurno i precizno držanje u zimskim uvjetima, vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva, mala težina. Nedostaci: manji nedostaci u vožnji na limitu na suhom | Foto: Goodyear
1/32
Goodyear UltraGrip Performance 3 - Plusevi: ujednačena guma, sigurno i precizno držanje na suhom, sigurno i precizno držanje na mokrom, sigurno i precizno držanje u zimskim uvjetima, vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva, mala težina. Nedostaci: manji nedostaci u vožnji na limitu na suhom | Foto: Goodyear
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025