iPhone Duo vam je preskup? Ovo su preklopne alternative

Apple je to konačno učinio - predstavio je svoj prvi preklopni telefon nazvan iPhone Duo. Budući da stiže mnogo godina nakon što su se prvi preklopni uređaji pojavili na tržištu, Duo ulazi na scenu s jakom konkurencijom. Ili možda ipak nije tako.

iPhone Duo predstavlja treću vrstu preklopnih telefona. Prvu čine veliki uređaji koji se preklapaju poput knjige, a čiji su pioniri bili Royole Flexpai i Galaxy Fold. Ubrzo nakon toga pojavila se druga vrsta, u stilu preklopnih mobitela, koju je prikladno oživjela Motorola Razr. Duo je, međutim, široki preklopni telefon, relativno novi format koji tek dobiva na popularnosti.

Novi format na tržištu

Što to točno znači? Široki preklopni format podrazumijeva manji vanjski zaslon, u slučaju iPhonea Duo veličine 5,4 inča, te unutarnji zaslon čiji je omjer stranica blizu 4:3. Unutarnji panel na Duu ima dijagonalu od 7,6 inča. Za usporedbu, preklopni telefoni u stilu knjige obično imaju visoke vanjske zaslone i unutarnje panele koji su gotovo kvadratni (1:1), dok klasični preklopni telefoni imaju male vanjske i visoke, uske unutarnje zaslone.

Na tržištu trenutačno nema mnogo širokih modela. Tu je nedavno predstavljeni Galaxy Z Fold8, koji ima 5,5-inčni vanjski zaslon i 7,8-inčni unutarnji zaslon s približnim omjerom 4:3. Samsungov telefon je tanji (9,7 mm u odnosu na 11,3 mm) i znatno lakši (201 g u odnosu na 254 g). Opremljen je baterijom od 4.800 mAh, dok za iPhone Duo još nije potvrđen točan kapacitet, ali Apple navodi da njegov dvostruki sustav baterija omogućuje do 31 sat reprodukcije videa na unutarnjem zaslonu. Značajna prednost za Apple je podrška za stylus, nešto što je Samsung uklonio u prethodnoj generaciji, kao i kamera skrivena ispod unutarnjeg zaslona.

Usporedba s konkurencijom

Kada pogledamo stražnje kamere, one su prilično slične. iPhone Duo ima veliki glavni senzor od 48 MP (1/1,28") s lećom f/1,6 (sensor-shift OIS) i ultraširoku kameru od 48 MP s kutom od 120 stupnjeva. Z Fold8 ima glavni senzor od 50 MP s manjim senzorom (1/1,56") i lećom f/1,8 (OIS), te ultraširoku kameru od 50 MP s kutom od 120 stupnjeva. Za one koje zanima više, dostupna je i detaljnija usporedba specifikacija ovih uređaja.

Xiaomi 18 Fold, predstavljen ranije ovog tjedna, također se uklapa u ovu kategoriju sa svojim 5,38-inčnim vanjskim zaslonom i 7,58-inčnim unutarnjim zaslonom omjera 3:2. Ovaj model ima debljinu od 10,7 mm i teži 219 grama. Opremljen je impresivnim setom kamera koji uključuje glavni senzor od 200 MP (1/1,56", OIS), teleobjektiv od 50 MP s 3,5x optičkim zumom (80 mm) i ultraširoku kameru od 50 MP. Također ima ogromnu bateriju od 6.000 mAh (za standarde preklopnih telefona) s podrškom za 67 W žično i 50 W bežično punjenje. Za usporedbu, Z Fold8 podržava 45 W žično i 20 W bežično punjenje, dok iPhone Duo nudi 25 W bežično punjenje putem MagSafea.

Tu je i Huawei Pura X Max s 5,4-inčnim vanjskim i 7,7-inčnim unutarnjim zaslonom omjera 4:3. On svakako odgovara definiciji širokog preklopnog telefona, a Huawei je zapravo bio prvi koji je isprobao ovakav format s manjim modelom Pura X. Nažalost, osim ako niste u Kini, modeli serije Pura X nisu dostupni jer ih Huawei ne prodaje na međunarodnim tržištima. Ipak, vrijedi pogledati što nudi: Pura X Max ističe se periskopskom kamerom od 50 MP s 3,5x zumom (81 mm), glavnom kamerom od 50 MP s promjenjivim otvorom blende (f/1,4-f/4,0) i ultraširokom kamerom od 12,5 MP. Ovaj model ima bateriju od 5.300 mAh sa 66 W žičnim i 50 W bežičnim punjenjem, debljine je 11,5 mm i teži 229 grama.

Hoće li Apple ponovno postaviti trend?

Apple je poput svirača iz Hamelina u svijetu mobilne tehnologije - dovoljno je samo pogledati broj pametnih telefona koji su se u posljednjih nekoliko mjeseci pojavili u bordo boji. Ista se stvar dogodila prošle godine s narančastim telefonima. Ne radi se samo o bojama, Appleov dizajn općenito ima velik utjecaj. Drugim riječima, očekujemo da će se na tržištu 2027. godine pojaviti mnogo više širokih preklopnih telefona.

Zanimljivo je da su neki proizvođači bili vrlo blizu tome. Originalni Google Pixel Fold imao je 5,8-inčni vanjski i 7,6-inčni unutarnji zaslon s omjerom 3,6:3. Prvi Oppo Find N imao je 5,49-inčni vanjski i 7,1-inčni unutarnji zaslon omjera 3,2:3. Find N2 bio je sličan. Iako omjeri nisu bili savršeni, bili su nevjerojatno blizu. Međutim, umjesto da nastave razvijati te dizajne, i Google i Oppo su ih napustili kako bi se u sljedećim generacijama okrenuli većim preklopnim uređajima u stilu knjige.

To se vjerojatno pokazalo kao pogrešan potez jer se tržište sada okreće širokom preklopnom formatu kao savršenoj sredini između malih preklopnih i velikih "knjiga" telefona. Baš jučer, Samsung se pohvalio koliko je prodaja Z preklopnih uređaja porasla s lansiranjem serije Z8 i koliko je vlasnika Z Flipa odabralo Z Fold8 kao svoj sljedeći telefon. Iako nemamo točne podatke, moguće je da veliki Z Fold8 Ultra neće biti najprodavaniji model Z8 generacije, a sigurno to neće biti Z Flip8. Kao što smo spomenuli, očekujemo da ćemo u budućnosti vidjeti mnogo više širokih preklopnih telefona, što znači da će biti i više alternativa. Trenutačno postoje tehnički četiri opcije, no na većini tržišta zapravo su dostupne samo tri, a na nekim tržištima, poput Sjeverne Amerike, izbor se svodi samo na modele tvrtki Apple i Samsung.

*uz korištenje AI-ja