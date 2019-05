Isprobali smo aplikaciju za online zaštitu i sigurnost djece Čak 92 posto roditelja ne koristi aplikaciju za zaštitu i sigurnost djece na ekranima, pokazalo je istraživanje IPSOS-a, što pokazuje da nisu svjesni brojnih opasnosti koje vrebaju u digitalnom svijetu

Online opasnosti vrebaju svugdje

Današnja djeca rađaju se u svijetu u kojem su društvene mreže sasvim normalan dio života, a ekrani osjetljivi na dodir praktično posvuda i sasvim im je prirodno da znaju upravljati pametnim telefonom prije nego su naučili čitati. Potez prstom lijevo ili desno uz tarife koje nude neograničeno surfanje i vrlo lako će proći sati i sati u kojima su oni potpuno uronjeni u YouTube, društvene mreže i igre - što može izazvati sasvim novi niz problema - zbog čega je ključno odgovorno koristiti internet i pametne uređaje.

Foto: Dreamstime

Činjenica je i da brojni roditelji nisu dovoljno svjesni svega onog što može naškoditi njihovom djetetu, radilo se tu o neprimjerenom sadržaju ili o raznim online predatorima. S druge strane velik je broj onih koji s djecom uopće ne razgovaraju o sigurnijem ili ispravnijem korištenju interneta, kamoli da filtriraju i paze kakav sadržaj do njihove djece dolazi. Mnogi jednostavno djeci prepuste uređaje i nadaju se da će se sami educirati i da će sve proći dobro. To potvrđuje i IPSOS-ovo istraživanje za A1 Hrvatska koje pokazuje da čak 92 posto roditelja ne koristi aplikaciju za zaštitu i sigurnost djece na ekranima. Na istom je tragu i istraživanje EU Kids online s kraja 2017. koje je pokazalo kako je tek svako deseto dijete potražilo pomoć nakon što mu je netko poslao neprimjerenu ili povrjeđujuću poruku. Čak dvije trećine djece u dobi od 9 do 17 godina je vidjelo seksualne fotografije ili film gole osobe - a da to nisu htjeli vidjeti.

Aplikacije stižu u pomoć

Nema sumnje da su edukacija i razgovor s djecom, o tome kako i koliko koristiti internet i pametne uređaje, temelj svega, ali u tome vam srećom može pomoći i moderna tehnologija te cijeli niz aplikacija. Kroz njih ćete moći jednostavno odrediti koliko djeca smiju provoditi vremena na mobitelu, ali i vidjeti koje aplikacije koriste te na koje stranice idu i isto tako blokirati pristup onome što mislite da nije primjereno. Uz filtriranje sadržaja te vam aplikacije nude i mogućnost da štite vaše uređaje od virusa, ali i da ih pronađete preko povezanog računala.

A1 je nedavno ponudio aplikaciju Internet zaštita za mobitele i računala, kojoj je fokus na zaštiti djece dok koriste svoje uređaje, a koju smo isprobali proteklih dana. Sastoji se od osnovne aplikacije u kojoj možete upravljati povezanim uređajima, odrediti pravila korištenja ili locirati djetetov telefon. Tu je i dodatni A1 internet preglednik koji vam omogućuje sigurnije surfanje za dijete.

Aplikaciju prvo trebate aktivirati na svom uređaju i potom kroz polje ‘Upravljanje uređajima’ možete odrediti pravila za povezane uređaje ili dodajete nove. Samo dodavanje je prilično jednostavno iako imate nekoliko koraka koje morate proći - ipak se radi o sigurnosnoj aplikaciji.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kako bi dodali aplikaciju na mobitel djeteta morate upisati email koji će vam poslati instalacijsku vezu na aplikaciju za dodatni mobitel, potvrditi sigurnosnu provjeru te potom možete kreirati djetetov profil. Razlog za kreiranje profila je upravo u tome da možete sa svog mobitela pronaći dijete, odrediti vrijeme gašenja telefona, kontrolirati koje aplikacije smije dijete koristiti ili filtrirati neprimjerene sadržaje. Kako su edukacija i razgovor važni, A1 vas i ovdje potiče da sve to prođete zajedno s djetetom. Naravno, svako dijete na svom uređaju može imati i vlastiti profil, ovisno o dobi, ali i samom uređaju. Naime, ako dijete koristi tablet uz telefon, na svakom uređaju možete postaviti drugačija pravila i limite. Recimo na tabletu ćete možda dati više slobode s igrama ili YouTubeom ili više vremena vikendima.

Upravo to vremensko limitiranje korištenja aplikacija jedan je od glavnih koraka A1 internet zaštite, a to znači koliko uopće smije dijete provesti na mobitelu kroz radne dane ili vikendom. Naravno, to ovisi o dobi djece, ali obavezama i radi se o stvari koju lako možete izmijeniti na svom uređaju ako vidite da je tri sata dnevno s mobitelom previše za vaše dijete. Ključna stvar je da se to ne odnosi na pozive i SMS poruke, već na korištenje aplikacija.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Isto tako, trebat ćete odrediti i kad je vrijeme spavanja, odnosno nakon koliko sati nema više korištenja telefona. Netko će možda pustiti dijete da se poigra s telefonom prije spavanja, ali kad dođe, recimo 22 sata, zna se da je to to za danas. Odlična stvar je što su kreatori mislili na školski tjedan pa se nedjelja gleda kao noć prije ponedjeljka koji obično znači rano ustajanje. Noći na subotu i nedjelju su u posebnoj kategoriji pa ovdje možete djetetu dozvoliti i da dulje koristi uređaj. U praksi će to izgledati tako da kad dijete pokuša otključati uređaj i pokrenuti neku aplikaciju (osim poziva i poruka) dobit će poruku da je vrijeme spavanja i da uređaj može ponovno koristiti sljedeće jutro.

Želite li detaljnije uroniti u svaku aplikaciju i pojedinačna pravila, možete i to. Ovo je iznimno korisno i možete aplikacije potpuno blokirati, ograničiti kao i ostatak uređaja ili im dozvoliti da se stalno koriste. Činjenica je da postoje aplikacije poput društvenih mreža ili YouTubea i drugih streaming servisa koje jednostavno želite limitirati, dok ima i onih koje mogu (ili trebaju) biti stalno dostupne i aktivne poput Karata ili nekih edukativnih sadržaja. Isto tako, moći ćete odabrati i standardnu postavku za svaku novu aplikaciju koju dijete pokuša instalirati, pa tako može biti u startu onemogućena, dok vi ne provjerite što su instalirali i omogućite korištenje.

Tragač, odnosno opcija lociranja, bit će od velike koristi roditeljima kad puste djecu samu negdje ili ako je dijete izgubilo uređaj. Jednim klikom na svom telefonu tako možete vidjeti gdje se dijete nalazi na karti, a tu su opcije i kako bi zaključali uređaj ili daljinski obrisali sve osobne podatke.

Želite li postaviti i koristiti A1 internet preglednik, on će vam ponuditi detaljne opcije filtriranja, odnosno blokiranja sadržaja koji mislite da nije primjeren djeci. Tako vam se tu nudi sadržaj za odrasle označen crvenom bojom (droge, kockanje, alkohol i duhan, nezakoniti sadržaji…), dok su žutom označeni nasilje, oružje, spojevi, kupnja, širenje mržnje...

Iako djeca većinu vremena provode na mobilnim uređajima, odlična je opcija što A1 internet zaštitu možemo postaviti i na računalu, pa jednako tako možemo i na računalu odrediti kad će biti vrijeme za spavanje i prekid surfanja.

Ono što je zajedničko mnogim takvim aplikacijama je da se te usluge naplaćuju, pa tako korisnik mobilne ili fiksne usluge može za 15 kuna mjesečno dobiti A1 Internet zaštitu na dva uređaja, a za 30 kuna je može imati na pet uređaja.

Slične mogućnosti nudi i Google kroz svoju Family Link aplikaciju u kojoj možete povezati Google račun djeteta i pratiti što i kako radi na svom Android uređaju. Ona može biti dobar dodatni alat za sigurnost, a ovdje možete omogućiti to da djeca ne mogu instalirati aplikaciju bez vaše dozvole. A ako ste im postavili Google račun, djeca mlađa od 13 godina moći koristiti YouTube samo u dječjem modu. Kroz YouTube Kids na taj način bit će izloženiji puno manjoj količini neprimjerenog sadržaja.

Edukativne sadržaje oko odgovornog ponašanja i sigurnog korištenja interneta možete pronaći na NoviOblikŽivota.

Centar za sigurniji Internet uz materijale i savjete nudi opciju za prijavu ilegalnog sadržaja i besplatni telefonski broj za pomoć.