Isprobali smo aplikaciju za praćenje korone: Ne radi na starijim iPhone mobitelima

Hrvatska aplikacija za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom stigla je prije dva dana i već su se pojavili prvi problemi. Naime, korisnici iPhonea 6 i starijih modela ne mogu je instalirati

<p>Prije dva dana ministar zdravstva Vili Beroš i predsjednik uprave APIS-a Saša Bilić predstavili su mobilnu aplikaciju Stop COVID-19 koja bi trebala predstavljati efikasan alat pomoću kojeg bi se pratili kontakti zaraženih osoba i ljude obavještavalo o tome jesu li s takvim osobama bili u kontaktu.</p><p>Aplikacija je, unatoč kritikama i protivljenjima vrlo brzo postala popularna. U manje od 24 sata aplikacija je skinuta 15.000 puta, a na App Storeu je trenutno najpopularnija aplikacija u Hrvatskoj u kategoriji Zdravlje i fitness. No upravo kod korisnika Apple uređaja, odnosno iPhonea došlo je do prvih problema. Aplikacija, naime ne radi, odnosno ne može se instalirati na verzije operativnog sustava starije od iOS 13.5. Tu verziju operativnog sustava ne podržava iPhone6 i svi modeli stariji od njega, što znači da mnogi korisnici iPhonea uopće ne mogu instalirati aplikaciju za praćenje korone. </p><p>Ukoliko se ostvare najave ministra Beroša da bi se u slučaju pogoršanja stanja s širenjem virusa mogla uvesti obavezna uporaba aplikacije ministarstvo će se naći u velikim problemima. Naime, svi korisnici starijih iPhone uređaja ovu aplikaciju ne bi mogli koristiti. Također tu je i mnogo, pretežno starijih, ljudi koji uopće ne koriste mobitele ili koriste primitivnije 'nepametne mobitele' na koje se ovakva aplikacija ne može instalirati. Stoga je jasno da eventualnu obaveznu upotrebu aplikacije neće biti moguće tako lako provesti. </p><p>I sami smo instalirali aplikaciju i isprobali kako ona radi. Instalacija je brza te ne zahtijeva mnogo internetskog prometa. Na iPhone X smo aplikaciju 'tešku' samo 7,6 MB instalirali za samo nekoliko sekundi. Korištenje je krajnje jednostavno, nakon instalacije aplikacija zahtijeva da se odabere jezik (nude se hrvatski i engleski). </p><p>Nakon odabira jezika na zaslonu se pojavljuju informacije o zaštiti privatnosti, ukratko o tome da aplikacija ne prikuplja osobne podatke, da vas ne može identificirati, da ne prikuplja lokacijske podatke ni prati kretanje. Nakon toga korisnik na telefonu mora potvrditi želi li primati obavijesti od aplikacije. Nakon toga još je potrebno uključiti bilježenje kontakata u samoj aplikaciji i ona će biti funkcionalna. </p><p>Jedina dodatna opcija koju aplikacija nudi je podjela informacije da ste zaraženi. No to nije moguće učiniti samo tako. Naime, da biste se prijavili kao zaraženi morate upisati kod kojeg ste dobili nakon pozitivnog testiranja. Time je isključeno da se neki lažno prijavljuju kao zaraženi i time unesu pomutnju u sustav. </p><p>Aplikacija čitavo vrijeme u telefonu radi pozadinski i šalje nasumične ključeve drugim mobitelima u blizini putem bluetooth veze. Drugi telefoni te ključeve preuzimaju i pohranjuju kada je koji telefon, odnosno njegov korisnik bio u bliskom kontaktu s drugom osobom. Ustvrdi li se da je netko zaražen i unese li to u svoju aplikaciju, svi svi drugi korisnici koji su bili u kontaktu s tom osobom bit će obaviješteni. Postavljeni parametri aplikacije su kontakt unutar dva metra na 15 minuta.</p><p>U mobitelu smo provjerili čemu zapravo aplikacija ima pristup i je li naša privatnost zaista zaštićena. I zaista, aplikacija radi u pozadini, koristi bluetooth i može nam slati obavijesti. Nikakve druge ovlasti nema, barem ne one koje bismo mogli vidjeti. No da negdje duboko u sebi ima isprogramiran kod za 'krađu' drugih privatnih podataka teško je za vjerovati. Naime aplikacija je slobodnog koda i kod je javno objavljen tako da bi svaki vještiji programer lako mogao otkriti neke nepravilnosti. </p><p>Jednostavna i kako se za sada čini, nimalo štetna aplikacija, je unatoč svomu u samo dva dana postala predmet brojnih prijepora. Mnogi su protiv njenog obaveznog uvođenja, a hoće li do toga možda doći očito ne znaju niti ljudi u ministarstvu. Prije dva dana ministar Beroš je prilikom predstavljanja izjavio kako ne isključuje mogućnost da bi korištenje moglo u nekom trenu, pogorša li se epidemiološka situacija, postati obavezno. Istog dana je u Dnevniku Nove TV izjavio da ukoliko se stanje pogorša, ne samo da će ova aplikacija postati obavezna nego će i drugi niz mjera postati normalna okolnost. Jučer je pak u temi dana HRT-a izjavio kako očekuje da ljudi prepoznaju važnost aplikacije i da ne vjeruje da će postati obavezna te da je puno vjerojatnije da korištenje aplikacije bude obavezno ako želimo putovati u zemlje koje imaju istu ili sličnu aplikaciju.</p>