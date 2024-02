Isprobali smo Galaxy S24 Ultra: Inteligentni korak naprijed

Samsungova Ultra iz godine u godinu predstavlja sam vrh onoga što mobiteli danas mogu ponuditi uz najsnažniji hardver, moćne kamere i izdržljivu bateriju, a Galaxy S24 Ultra će biti fantastičan skok ako prelazite sa dvije, tri godine starijeg uređaja. Vizualno nema drastičnih promjena u odnosu na S23 Ultru, no nisu ni potrebne. Samsung je očito našao dobitnu formulu u koju vjeruje i uz nove materijale, bolji hardver i boje dobili smo vizualno atraktivniji i moderniji uređaj.

Brojke koje su nedavno procurile na Twitteru ukazuju na to da je S23 Ultra nadmašila S22, a prošli tjedan je procurio i podatak da su u Samsungu podigli procjenu očekivane prodaje S24 serije do kraja ožujka sa 12 na 13 milijuna uređaja.

A još jedan podatak jako je bitan i pokazuje koliko Samsung vjeruje u ovaj telefon i njegovu izdržljivost, a to je činjenica da jamče sedam godina softverskih ažuriranja. Da, realno, ovaj bi telefon, ako vam fizički poživi i izdrži sve padove do tada trebao i 2030. imati najnoviju verziju Androida koja će tada izaći. Sjetit ćete se nekih starijih vremena kad bi telefon dobio jedan veliki update i na tome bi sve ostalo. Daleko smo dogurali.

S24 Ultra na peglanju

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dizajn je taj gdje na prvu imamo najmanje promjena, ako se telefon ovlaš pogleda sve je tu gotovo isto kao lani, ali popis promjena je stvarno velik i služe da telefon bude moderniji, izdržljiviji, kvalitetniji. Ona promjena koja se najviše vidi je ravan ekran. S23 je imao ekran koji je po rubovima bio zaobljen, a Samsung se sada odlučio na jednostavnije linije i potpuno ravan ekran. Telefon je i po rubovima ravniji i njegov desni kut sada malo više smeta kad čvršće držite telefon. Iako je za milimetar niži i tanji od S23 Ultra, nisu ga uspjeli suziti i telefon u konačnici ne djeluje manje.

Samsung se sada odlučio na matirano kućište od titanija koje izgleda luksuzno, a matirane su i staklene pozadine te se međusobno prate nijansom i ova ljubičasta titanium boja mi čak i djeluje najatraktivnije. Titanij bi trebao biti izdržljiviji i otporniji na ogrebotine, a isto vrijedi i za ovaj ekran, no za to bi trebali koristiti telefon nekoliko mjeseci, pa da se počnu vidjeti prvi tragovi. Za konzistentnost dizajna bilo bi odlično da su i S Pen olovku obojili u boju telefona, no ona je u običnoj sivoj boji. Sama olovka radi i ponaša se kao i lani. Kod nas su inače dostupne titan siva, crna, ljubičasta i žuta, dok vani u nekim online trgovinama imaju još i zelenu, plavu i narančastu varijantu.

S ovako izravnatim ekranom realno imate nešto više kvadrature koju možete iskoristiti, iako se tu radi o minimalnom području koje je bilo spušteno po bočnim stranicama, no to znači i nešto precizniju kontrolu nad detaljima u samom rubu uređaja. Ekran je identične dijagonale kao i na S23, no ovaj je, kažu u Samsungu, dosad najbolji i najotporniji od svih Samsung telefona jer ga štiti novi Gorilla Glass Armor. Sada su i svi obrubi oko ekrana identični, a kako je ekran ravan, iako je iste dijagonale kao i na S23, djeluje veće.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Guta refleksije

Tijekom prezentacije telefona na kojoj smo bili u Kaliforniji, Samsung se hvalio kako su postigli da ovaj telefon ima do 75 posto manje odsjaja i stvarno je odličan doživljaj kad vidite koliko se stropni luster puno manje reflektira u ovom telefonu, nego u S23 odmah uz njega ili ako držite oba telefona u mračnoj prostoriji, ekran na S24 će djelovati potpuno crno, dok će drugi imati refleksije. Uz to, Samsung je na S24 povećao i maksimalnu svjetlinu na 2600 nita tako da će igranje igranje i gledanje filmova pri jačem svjetlu biti puno ugodnije. Na ovim oblačnim zimskim danima vidljivost telefona je jako dobra, a serije na Netflixu prilično se dobro vide pri maksimalno svjetlini na direktnom suncu. Nisam primijetio situacije gdje bi adaptivna prilagodba svjetline previše zatamnila ekran, što je također jako dobro.

Rezolucija ekrana automatski je postavljena na 2340x1080 te ćete ručno morati aktivirati QHD+ rezoluciju (3120x1440 piksela), no i računati da će to nešto više trošiti bateriju. Adaptivno osvježenje slike radi do 120 Hz, ovisno o aplikacijama. Tijekom nekoliko dana s telefonom, boje i slika su su bili impresivni, a zanimljiva je i opcija adaptivne prilagodbe boje. Tu koristi prednju i stražnju kameru i analizira svjetlo u prostoru.

Ispod ekrana nalazi se ultrazvučni senzor otiska prsta koji radi iznimno brzo, odnosno teško je reći je li išta brži nego na S23, ali animacija otključavanja djeluje za dlaku brže. U svakom slučaju dobro je što senzor nije postavljen odmah na dno telefona i lako ga je dosegnuti.

Još jedna dizajnerska promjena vidi se na dnu uređaja, a to je rešetka zvučnika, koja je lani baš i izgledala kao rešetka. Sada je taj otvor ravna linija, no zvuk ne djeluje toliko različito u odnosu na S23 Ultru, ali je i dalje jako dobar.

Top performanse

Hardverski ovo je sam vrh današnjih telefona, pa je tako za izvođenje svih zadataka zadužen Snapdragon 8 Gen 3, prilagođen za Galaxy uređaje. Imate 12 GB RAM-a i od 256 GB do 1 TB memorije. U praksi to znači top performanse, bez obzira što radili na telefonu, a povećali su i komoru za hlađenje kako bi se telefon manje grijao. Igre, AI zadaci, svakodnevna produktivnost, sve je tu prilično glatko i izvodi se bez zastajkivanja, što se od ovakvog telefona i podrazumijeva. Uz to, novi Snapdragon je spreman i za budućnost te podržava Wi-Fi7 standard.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Nova kamera

Na papiru, kamere također nisu doživjele ogromne promjene. Nova je 5x periskopska kamera od 50mpx, dok smo lani imali 10x periskopsku kameru. Glavnu riječ vodi 200 mpx kamera s f/1,7” blendom, a uz njih je još i 10mpx telefoto kamera s 3x uvećanjem te ultraširoka od 12 mpx. Glavne kamere imaju i optičku stabilizaciju.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedan od razloga za promjenu sa 10x na 5x kameru je u činjenici da korisnici većinu fotografija snimaju u tom rasponu uvećanja do 10x te sada imaju kvalitetniju kameru koja bi trebala bolje pokriti taj raspon.

Ovdje je pak ogromna promjena u tome kako kamere rade i što sve možete s njima obaviti te je velik naglasak na AI mogućnostima snimanja. Tako sada možete snimati 4K video (60fps) i usred snimanja se prebacivati između kamera, a Samsung je doradio i ostale modove.

Kvaliteta fotografija i dalje je odlična i sviđaju mi se toplije boje u odnosu na neke druge kamere, no fotografije su ponekad prenaglašenih boja. Automatika kod noćnih fotografija jako dobro radi i fotografije su jasne i bez suvišnog šuma.

Sprijeda se nalazi identična kamera kao i lani, a radi se o 12mpx senzoru i pri dnevnom svjetlu fotografije su odlične, a za bolji dojam pri slabijem svjetlu ili noću, selfijima treba uključiti i blic.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija s novog S24 Ultra

Jedna od najboljih novih foto mogućnosti je ‘instant slow-mo’. Radi se o alatu koji vam omogućuje da dio bilo kojeg videa pretvorite u usporenu snimku. Sve što trebate je pokrenuti video i pritisnuti na dio koji želite usporiti i spremiti kao usporeni video, što će biti odlično za društvene mreže. Telefon će sam generirati nove sličice kako bi nadoknadio one koje nedostaju u takvom videu. I da, kvaliteta nije kao kod normalnog slow-mo videa koji ste snimali kamerom, no dovoljno je dobra.

Telefon na AI pogon

Vodeću riječ na prezentaciji samih uređaja, ali i kroz sve što donosi S24 serija imala je umjetna inteligencija. Ona se kao nikad do sad provlači kroz brojne značajke ovog uređaja, a najveću pažnju svakako je zaokupila funkcija ‘Circle to search’. Pritisak na tipku ‘home’ omogućit će vam da zaokružite što god je na vašem ekranu i Google će vam prikazati sve što uspije pronaći o tenisicama koje ste fotografirali, naočalama na poznatom glumcu ili o zgradi koja vam se svidjela. Google Lens je djelomično to već radio, no ne na ovakav način. Ovo je iznimno jednostavno i intuitivno, odnosno nakon par dana ovakvo vizualno pretraživanje postaje vam sasvim prirodno. Plus, svaki foto upit možete riječima dodatno suziti.

Generativno uređivanje fotografija je također jako zabavno jer možete fotografijama dodati nepostojeće dijelove kad ih rotirate, a možete jednostavno i sebe premjestiti na bolju poziciju, obrisati dijelove i AI će popuniti fotografiju kako zna i umije. Nekad to ispadne odlično, no nekad rezultati mogu ispasti smiješno. U svakom slučaju, takva fotografija će dobiti vodeni žig da se zna da je uređena uz pomoć umjetne inteligencije.

Pokretanje videa ... Samsung s24 | Video: Ivan Hruskovec/24sata

Umjetna inteligencija vam omogućuje i da kreirate pozadine za telefon, Samsungova tipkovnica je dobila AI alate za prijevod, ali i da vam pomogne pogoditi ton ovisno o tome u kakvoj ste aplikaciji, pa možete poruku učiniti profesionalnijom ili zabavnijom. Aplikacija Notes moći će sažeti dokumente, a i Samsungov Internet Browser može sažeti članke.

Impresivno je i kad telefon uživo prevodi vaš govor na drugi jezik, a trenutno ih podržava 13. Hrvatski naravno nije među njima i to je nedostatak ovakvih alata, no i to će doći. U svakom slučaju ovakva aplikacija može vam olakšati snalaženje u stranim zemljama kod stvari poput naručivanja restorana, rezervacija karata i slično.

Ultra dolazi s jednakom baterijom kao i lani, a radi s kapacitetu od 5000 mAh. Podržava 45W punjenje te 15W bežično punjenje. To znači da će telefonu trebati oko sat vremena da se napuni, što u odnosu na neke rivale koji imaju 120W punjenje te su puni za 20 minuta, djeluje jako sporo. Da smo dobili podršku za 65W punjenje, i to bi već bio ogroman skok. No bez obzira na to, baterija je impresivna. Tijekom nekoliko dana s telefonom, bez ikakvih problema izgura kroz dan, a struje bi ostalo i za dobar dio sljedećeg. S pažljivijim i umjerenim korištenjem, bez većih teškoća mogli bi izvući dva dana.