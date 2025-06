Isprobali smo Honor 400 Pro: Može baš sve kao duplo skuplji

Cijena je jedini znak da Honor 400 Pro ne pripada u top klasu telefona koji koštaju debelo iznad 1000 eura. Nekoliko dana s ovim telefonom jasno je pokazalo da Honor svojim najjačim adutom u srednjoj klasi želi konkurentima odrezati dobar dio prodaje top modela. Jer u prilog mu ide puno toga: od vrhunskog zaslona, moćnog procesora i baterije, kamere s brojnim AI trikovima. A sve to za pristupačan iznos i uz mir i znanje da će vam Honor i za 6 godina poslati novi Android i sigurnosna ažuriranja. Što je u svakom slučaju dobra referenca kad proizvođač vjeruje da će njegov proizvod toliko trajati.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Honor 400 Pro je kompaktan, ravan, moderan i precizno izrađen. S 205 g i 8,1 mm debljine, djeluje čvrsto i luksuzno, zahvaljujući elegantnom mat finišu koji ne skuplja otiske na staklenoj poleđini te je osjetno tanji od Magic 7 Pro modela (8,8 mm). Sviđa mi se i što su ekran i stražnja strana uređaja jedva zakrivljeni, pa djeluju kao da izviru iz aluminijskog okvira. Te blage krivulje dodatno pomažu i da telefon pod prstima djeluje tanje.

Dok smo na lanjskom modelu imali modul s kamerama koji su nadahnuli Gaudi i njegova Casa Mila, Honor je ove godine odlučio promijeniti taj dizajn i dobili smo trapez sa zaobljenim rubovima, ili nekakav krnji trokut. U svakom slučaju, ovakav dizajnerski raspored podsjeća na Huaweijevu Pura seriju, ali sviđa mi se kako je taj blok izrađen, posebno pozornost u detaljima na prijelazu s kućišta prema kamerama.

Kućište je vodootporno (IP68/IP69) i otporno na padove (SGS certifikat), a ekran možete koristiti i mokrim rukama. Što daje dodatno na dojmu o kvaliteti izrade. Na testu smo imali klasičnu crnu varijantu, a kod nas se još nudi u sivoj, koja djeluje puno efektnije. U oba slučaja pohvalno je što nemaš potrebu sakriti uređaj iza neke maske.

Zaslon

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na papiru, ekran je smanjen u odnosu na prošlogodišnji Honor 200 Pro, ali to ćete jedva uočiti jer se radi o smanjenu dijagonale sa 6,78 inča na 6,7 inča. No, radi se o fantastičnom AMOLED panelu kojem su povećali rezoluciju na 1280x2800 piksela, pa imate gustoću prikaza od 460 ppi.

Uz to, ekran podržava i 120 Hz osvježenje, HDR Vivid, a najbolje od svega je što su mu još i podigli svjetlinu, na vršnih 5000 nita (kao i na Magic 7 Pro). Prikaz boja je odličan, a paletu možete korigirati između Normal i Vivid režima, koji može biti prenaglašen nekima. Kontrast i crne su fantastične, pa je pravo zadovoljstvo igrati se na ovakvom ekranu, ali i ‘gutati’ serije na streaming servisima.

Tu je još i cijeli niz rješenja i tehnoloških dodataka koji će pomoći da smanjite naprezanje i umaranje očiju: 3840Hz PWM, Low Blue Light, Dynamic Dimming, AI Defocus Display (uz AI repozicionira fokus zaslona i smanjuje prolaznu kratkovidnost kod dugotrajnog gledanja u ekran), a tu je i rješenje koje smanjuje mučninu u vožnji te ‘tamni režim’ koji pomaže pri korištenju u potpunom mraku.

Kao što sam spomenuo ranije, ekran je po rubovima minimalno zaobljen, ali to ne ometa prikazivanje sadržaja i neće se dogoditi da slučajno nešto s ruba kliknete.

Performanse i softver

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Lanski 200 Pro imao je slabiji Snapdragon 8s Gen 3, kojeg smo se sada riješili, i Honor je odlučio ugraditi lanjski top čipset - Snapdragon 8 Gen 3 u kombinaciji s Adreno 750 GPU-om i 12 GB RAM-a (uz 512 GB interne na testnom modelu). On jamči brzinu i fluidnost u svim scenarijima. Bilo da igrate zahtjevne igre, obrađujete fotografije ili koristite AI funkcije, Honor 400 Pro neće pokazati da je gladan za snagom, ponašat će se praktično kao i svi prošlogodišnji top modeli telefona. To znači da ćete u igrama moći uživati na najvišim grafičkim postavkama, a jednako vrijedi i za multitasking i rad u podijeljenom ekranu koji se odvija glatko.

Iako je Honor ugradio odličan čipset, treba spomenuti da u ovoj klasi i cijeni telefona imamo modele poput Poco F7 Ultra koji nudi i 16 GB RAM-a te noviji Snapdragon 8 Elite. Nešto manje dostupnija, ali sa istim čipsetom je i Nubia Z70 Ultra.

Honor 400 Pro radi na MagicOS 9.0 (Android 15), s brojnim korisnim AI funkcijama: Magic Portal 2.0 za kontekstualne pretrage i dijeljenje, AI pisanje (generiranje, prepravljanje i provjera teksta), AI Recorder (snimanje s transkripcijom i sažetkom), AI prijevod (simultani i face-to-face), Google Gemini integraciju i AI detekciju deepfake videa tijekom video poziva. Tu je i Magic Capsule, obavijesna traka koja omogućuje brzo djelovanje bez otvaranja aplikacije. Gomilu ovih rješenja vidjeli smo još početkom godine na Magic 7 seriji.

Razne predinstalirane aplikacije te Honorovi alati, odnosno cijeli niz aplikacija (i Honor trgovina aplikacija), i dalje su boljka cijelog korisničkog iskustva. Manje toga, a više dizajnerskog dotjerivanja i jednostavnosti učinili bi puno. Ovako već dugi niz imamo prilično jednak vizualni izričaj. Honor nudi dosta opcija personalizacije sadržaja kroz kartice, povrh standardnih widgeta, no bilo bi korisno da im se poveća broz i raznolikost.

Bez obzira na sve, jamstvo da će vam sljedećih šest godina stizati ažuriranja Androida i sigurnosne zakrpe, temelj su da korisnik može biti siguran da će se stvari razvijati, a problemi, ako ih bude, rješavati pravovremeno. Uz to, do kraja godine trebali bi dobiti i Android 16.

Baterija i punjenje

Honor već nekoliko godina ogromnu pažnju posvećuje razvoju baterija, a posebno se ponose svojom silicij-ugljičnom baterijom, kakva se našla i u Honoru 400 Pro. Njen kapacitet ovdje je 5300 mAh, što je više nego u Magic 7 Pro. Podržava 100W punjenje preko žice te 50W bežično punjenje. Uz to, ima podršku za reverzibilno bežično i žično punjenje drugih gadgeta.

Za samo 15-ak minuta telefon se može preko odgovarajućeg punjača napuniti do 50 posto, a nešto malo manje od 40 minuta mu treba do 100 posto. Punjač inače ne stiže uz telefon i odgovarajući ćete morati nabaviti sami.

U praksi, Honor 400 Pro bez problema može izgurati cijeli dan korištenja, redovito bih dan s njim završio na 50 do 60 posto. Umjerenije korištenje moglo bi vam izdržati dobar dio drugog dana. Naravno, opcije poput rezolucije, osvježenja ekrana ili AOD (uvijek aktivni ekran), značajno mogu utjecati na izdržljivost baterije.

U Honoru ističu da baterija zadržava preko 80% kapaciteta i nakon 4 godine korištenja.

Kamere i AI fotografija

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Glavna kamera ima veliki 200 MP senzor veličine 1/1.4", f/1.9 blendu, uz optičku stabilizaciju. Tu su još 50 MP telefoto (Sony IMX856, 3x optički zoom) s optičkom stabilizacijom te 12 MP ultraširoka kamera.

Fotografije su oštre i pune detalja, telefoto kamera radi odlično do 6x, a i pri 10x uvećanju zadovoljit će vas kvalitetom fotografija. Selfie kamera također ima 50 MP, a koristi i 2 mpx dubinsku kameru.

AI HONOR IMAGE ENGINE donosi brojne pametne opcije uz koje će izvući više, a ponekad i nevjerojatno iz fotografija. AI Super Zoom (do 50x uz visoku oštrinu) pretvara mutne fotografije u oštar prikaz udaljenih predmeta, AI Portrait Snap (hvata najbolje izraze i pokrete), AI Enhanced Portrait (portreti s do 6x žarišne duljine), AI Motion Sensing Capture (prepoznaje osmijehe, pokrete), HD Moving Photo (3 sekunde animacije), te AI alati za uređivanje: AI Eraser, AI Erase Passers-by, AI Remove Reflection, AI Cutout, AI Outpainting, AI Upscale, AI Face Tune.

Posebno se istaknula nova funkcija AI Image to Video, koju su razvili Googleom i Veo modelom, koja iz statične fotografije stvara 5-sekundni video isječak u MP4 formatu. Stvar radi nevjerojatno, isprobali smo je u raznim modovima i rezultati su takvi da telefon više pripada u seriju koja nosi naziv ‘magično’. Nekoj vašoj uspomeni ovo može dati život i pokret, kakav se vjerojatno nije dogodio u stvarnosti, ali fascinantno je vidjeti neke davno preminule ljude ponovno u pokretu. A i zanimljiv je kontrast ove mogućnosti u odnosu na prepoznavanje deepfakea koji smo gore vidjeli.

Pokretanje videa... 00:58 Honor image to video | Video: Ivan Hruškovec/24sata

E da, prema trenutnim informacijama, ovo je funkcija koja ima ograničeni broj korištenja te bi se za dva mjeseca trebala naplaćivati. Kako, ostaje za vidjeti. No, upitno je je li ovo dovoljan AI mamac da privuče kupce da to plate, ili će uključiti i neke dodatne opcije.

Još jedna zanimljiva opcija je Moving Photo Collage – mogućnost spajanja više Live Photo kadrova u jedan dinamičan video. Savršeno za dijeljenje priča s putovanja ili proslava.

Video snima u 4K do 60 fps, a zanimljiva je opcija noćnog moda za snimanje videa.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija s Honora 400 Pro.