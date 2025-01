Isprobali smo Honor Magic 7 Lite: Bliski susreti s podom za njega su najmanji problem

Honor je prilično hrabar s kvalitetom telefona iz pristupačne Magic 7 Lite serije. Koliko? Pa toliko da su na test poslali telefon zajedno s uputama za iživljavanje i raznim dodacima koji će nam u tome pomoći, poput metalnog otvarača i mete za bacanje. Radi se o prvom uređaju iz Magic 7 serije koji predstavljaju u Europi, a pripada iznimno popularnoj klasi telefona u kojoj su morali ponuditi nešto posebno kako bi se izdvojili. A brutalna izdržljivost i baterija svakako to jesu.

Dizajn i ekran

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No krenimo redom. Magic 7 Lite dolazi u tankom i elegantnom kućištu s ekranom koji je zakrivljen po rubovima, a tu krivulju prati i stražnja strana uređaja. Dobro je to poznat dizajn, iako nije zadnji krik mode, ali ono što će mnogi cijeniti je koliko ugodno leži u ruci dok ga koristite.

Na prednjoj strani dominira njegov 6.78-inčni OLED zaslon s rezolucijom od 1224 x 2700 piksela, koji podržava 120 Hz osvježenje slike i vršnu svjetlinu od 4000 nita. Zahvaljujući tehnologijama za smanjenje plavog svjetla i dinamičkom zatamnjenju, dugotrajno korištenje zaslona nije zamorno. Usporedimo li ga s prošlogodišnjim modelom, ovo je ekran nešto više rezolucije i s puno više svjetline, a to se svakako vidi dok ga koristite na otvorenom i imate čistu i jasnu sliku pred sobom. Njegovu sliku prati i dobra zvučna kulisa. Radi se o prilično glasnim stereo zvučnicima, dobrog balansa, a čak je i bas primjetan. U svakom slučaju, solidno za povremeno slušanje glazbe. No, ono što me smetalo je položaj desnog (donjeg) zvučnika tijekom igara, koji bi često prekrio prstom i potpuno prigušio zvuk s te strane.

Redefinirana izdržljivost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ono gdje telefon briljira je njegova otpornost. Iako se radi o telefonu debljine samo 7,98 mm koji je težak tek 189 grama, zahvaljujući, kako navode, ‘anti-drop’ tehnologiji, telefon može izdržati razne muke kojima ćete ga izložiti. Tu se vraćamo na ove upute koje je Honor poslao uz telefon. Metalni otvarač i grebanje po uređaju nisu ostavili tragove, no teško je reći hoće li biti tako i nakon nekoliko tjedana ili mjeseci povlačenja telefona po torbi među kovanicama i ključevima. Ipak, impresivnija je bila sugestija da telefon ispustimo sa dva metra visine. Pad na tepih, parket, pločice, sve je to prošao bez ikakvih tragova. Svi kutovi, ekran i stražnja strana nisu ostavili nikakav trag tvrdog susreta s podom. Za razliku od mini infarkta koji je takav udarac pružio meni. Jer, ovo nije situacija u koju ćete namjerno gurati telefon, a ni ona koju bi sugerirali da namjerno radite. Ali, dobro je znati da imate u ruci telefon koji će se dobro nositi s podovima i raznim nezgodama u kojima bi se mogao naći.

Dolazi sa IP64 certifikatom otpornosti na vodu i prašinu, a Honor je u tim sugestijama za testiranje savjetovao da ga koristimo umjesto špatule za mazanje glazure na kolačima, ali i da ga ostavimo u zamrzivaču. Ovo potonje također je prošao bez ikakvih problema, što sugerira da će se lako nositi i sa hladnoćom, ali srećom, zima kakva je, neće biti izazov za mobitel.

Performanse prate izdržljivost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Honor Magic 7 Lite pokreće Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 procesor, koji pruža solidne performanse za svakodnevne zadatke i umjerene gaming sesije. Radi se o čipsetu kakav je bio prisutan i na prošlogodišnjem modelu i u pogledu performansi nema neke drastične razlike. U kombinaciji s 8 GB RAM-a i do 512 GB prostora za pohranu, uređaj nudi zadovoljavajuće performanse. Android glatko klizi, korištenje aplikacija je bez nekih teškoća. Igre se možda pokreću u nešto nižim postavkama, ali Asphalt Legends Unite i na najvišim postavkama glatko radi, a sigurno ćete naći zlatnu sredinu i sa igrama koje su možda zahtjevnije.

Telefon dolazi s MagicOS 8.0, temeljen na Androidu 14, koji donosi brojne značajke poput Magic Portala, koji omogućuje sinkronizaciju i bolju produktivnost između uređaja.

Baterija koja traje i traje

Jedna od najimpresivnijih značajki je njegova 6600 mAh silicij-ugljična baterija, prvenstveno po ogromnom kapacitetu koji su uspjeli ugurati u ovako tankom kućištu. Magic 6 Lite lani je imao bateriju od samo 5300 mAh. Ovo je telefon koji bez problema može omogućiti dva dana korištenja s jednim punjenjem. Uz režime za štednju baterije i racionalnije korištenje da se to razvući i na tri dana. Honor je ovdje dodao i AI rješenje koje omogućuje 50 minuta poziva kad baterija padne na 2 posto.

Uz podršku za 66W brzo punjenje, bateriju možete napuniti do 50% za samo 20 minuta.

Inače, Magic 7 Lite je ovih dana dobio i DXOMARK Battery Gold Label 2025 s rezultatom od 164 boda te zasjeo na vrh ljestvice s Honorom X9C, a njihovo testiranje je ostvarilo 128 sati lagane upotrebe, 89 umjerene i 55 intenzivne.

Foto suputnik

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Glavna promjena kod kamera u odnosu na prošlogodišnji model je to što je jedna kamera manje, a radi se o 2 mpx makro kameri i to uopće nije loša stvar.

Glavna kamera od 108 MP sada je dobila i optičku stabilizaciju, a tu su i AI značajke, poput AI Erasera, omogućuju brzo i jednostavno uklanjanje neželjenih elemenata s fotografija. Uz nju se nalazi i 5 mpx širokokutna kamera. Uređaj ima mogućnost snimanja 4K videa na 30 fps, a sprijeda je kamera ista kao i lani. Glavna kamera ima f/1,8 blendu koja će uloviti dovoljno svjetla i same fotografije su jako dobre za telefon u ovoj klasi.

U nastavku pogledajte niz fotografija s Honora Magic 7 Lite