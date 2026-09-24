Isprobali smo Huawei GT7 Pro: Zaboraviš kad si napunio sat

Huawei sa Watch GT 7 Pro satom ne pokušava iz temelja promijeniti ono što su dobro radili proteklih godina. Formula je prilično jasna, kvalitetna izrada, vrlo dobra autonomija, velik broj sportskih i zdravstvenih funkcija. Ove generacije Huawei je dodao nekoliko zanimljivih funkcija, posebno za biciklizam i skijanje, novu ocjenu spremnosti te praktičniju narukvicu. Jednostavno mi nije jasno zašto ona nije od prvog dana bila tu. Nakon par tjedana korištenja, GT 7 Pro se pokazao kao vrlo dobar sportski i zdravstveni sat.

Dizajn i ekran

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

GT 7 Pro jedan je od ugodnijih satova koje sam nosio. Kućište od titanijske legure, keramički okvir i safirno staklo ostavljaju odličan, a nakon par tjedana korištenja, na satu nema nikakvih tragova ili oštećenja. A nije da sam ga pazio i mazio, bilo je tu udaraca u štokove, kvake i druge površine, ali ništa nije ostavilo traga na njemu. Lijepo je vidjeti da kućište i staklo i dalje izgledaju kao prvog dana.

Meni je, međutim, jedan od najboljih detalja nova EasyCross narukvica. Kraj remena podvlači se ispod njega pa ništa ne strši i ne zapinje za odjeću. Jednostavno rješenje, ali toliko praktično da se čovjek zapita zašto se toga nisu ranije sjetili. Remen od fluoroelastomera je sasvim dobar i udoban, pogotovo za sport, iako sam osobno ipak veći ljubitelj metalnih narukvica. No, ovaj u zelenoj varijanti odlično paše sa zelenim okvirom i maskom.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

AMOLED zaslon je vrlo dobar, dovoljno svijetao i čitljiv na otvorenom zahvaljujući vršnoj svjetlini od 3000 nita. Njegov 1,47-inčni panel rezolucije 466 x 466 piksela djeluje dovoljno oštro za sve što ćete na satu raditi i same specifikacije su na razini prethodnog modela.

Always On Display izgleda dobro, ali kao i uvijek ima cijenu u autonomiji. Ako sat koristite uz puno GPS aktivnosti, stalno uključen zaslon i intenzivno praćenje zdravlja, baterija će se trošiti osjetno brže.

Baterija

Ovdje Huawei i dalje igra na kartu koja mu jako dobro ide. U mom slučaju, nakon dva tjedna sat je tražio da ga opet spojim na punjač. Dan,dva više ili manje je sasvim realno. Huawei pak deklarira do 21 dan korištenja s jednim punjenjem, ali uz lagano korištenje uređaja. Ja sam pak imao stalno praćenje pulsa, spavanja, zasićenosti i povremeno korištenje GPS-a. Baterija vam može realno izdržati dovoljno dugo zaboravite kada ste posljednji put punili sat.

Samo punjenje traje oko sat i pol, punjač s USB-A konektorom je već neko vrijeme isti i dobro je što paše i na ostale Huawei modele, ali bilo bi dobro vidjeti i prelazak na USB-C, osobito zbog toga što je ovo i sve češći i jedini konektor na brojnim punjačima. Naravno, uvijek aktivan zaslon i puno aktivnosti skratit će autonomiju, ali upravo je dugotrajna baterija jedna od stvari zbog kojih GT 7 Pro djeluje praktičnije od mnogih satova koji traže punjač svakih dva ili tri dana.

Zdravlje i spremnost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei je dodatno proširio zdravstvene funkcije, a jedna od novosti je Physical Readiness, odnosno ocjena spremnosti. Sat na temelju podataka o snu, pulsu, HRV-u, stresu i drugim pokazateljima pokušava procijeniti koliko ste spremni za novi dan. Za puni sustav potrebno je najmanje sedam noći praćenja.

Ideja je zanimljiva, ali nisam siguran koliko mi sama brojka praktično znači. Možda će se njezina vrijednost pokazati tek dugoročnim korištenjem, kada možete usporediti ocjenu s time kako se stvarno osjećate nakon lošeg sna, napornog treninga ili nekoliko dana odmora. Logično, viši broj je znak da ste spremniji za trening ili neki napor koji vas očekuje, niži je znak da se fokusirate na oporavak ili odmor.

Sport i snijeg

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei Health je standardno solidno dizajnirana i pregledna aplikacija. Podaci su dobro organizirani, a posebno je velik broj sportskih alata koji su dostupni kroz aplikaciju. Ekosustav je ipak skromniji od Wear OS-a. To nije novost, ali treba naglasiti da je ono osnovno tu, dok Huawei istodobno nudi velik broj sportskih funkcija. Aplikacija i sat bez problema rade na Androidu i iOS-u, a vlasnicima Galaxy uređaja instalacija je dodatno jednostavna jer je Huawei Health dostupna i kroz Galaxy Store.

Ono što mi nedostaje jest mogućnost ručnog bilježenja glukoze. Sat, naravno, ne mjeri glukozu, baš kao što ne mjeri ni tjelesnu težinu ili krvni tlak, ali za neke od tih podataka aplikacija već ima predviđena mjesta za unos. Kada bi se mogla ručno unositi i glukoza, Huawei Health bila bi potpunija aplikacija za ljude koji žele na jednom mjestu pratiti zdravlje, posebno za dijabetičare.

Huawei prilično detaljno bilježi gomilu raznih sportskih aktivnosti, njih više od 100, a ono što sam isprobao za moje potrebe je bilo i više nego dovoljno, a tu se radi uglavnom o hodanju na otvorenom i nimalo ozbiljnom bicikliranju. Upravo su biciklizam i skijanje među zanimljivijim novostima na GT7 Pro. Biciklistima su dostupni uvoz ruta, planiranje uspona, podaci o nagibu, visini i preostaloj udaljenosti te upozorenja na oštre zavoje.

Za skijanje i novitete koje su ovdje uveli nedostaje snijeg, ali Huawei je upravo ovdje napravio prilično ozbiljan iskorak. Dostupne su različite aktivnosti na snijegu, uključujući skijanje i snowboarding na otvorenom i u zatvorenim skijalištima, a Huawei navodi više od 3000 skijališta s detaljnim kartama. Tu su i podaci poput broja zavoja, njihove frekvencije i G-sile. Zimoljupci su očito dobro pokriveni.

Plaćanje i sitnice

Curve Pay konačno donosi mogućnost beskontaktnog plaćanja satom. Isprobao sam ga i na prethodnom modelu i kada jednom postavite sustav (s čime ima malo posla), funkcionira kako treba. PIN autorizacija također nije problem.

No osobno nikada nisam imao potrebu plaćati satom. Ako već u trgovini imam mobitel u ruci, jednostavnije mi je prisloniti njega. Za neke situacije ipak je zgodno imati mogućnost plaćanja na zapešću, pa Curve Pay gledam kao dobrodošlu opciju, a ne kao funkciju zbog koje bih mijenjao svoje navike. Tu su i male stvari poput mini-workouta. Sat i simpatične životinje na zaslonu s vremena na vrijeme mogu vas podsjetiti da se malo razgibate različitim vježbama. Nije to funkcija zbog koje ćete kupiti sat, ali je zgodan dodatak koji nakon nekoliko sati sjedenja može imati više smisla nego još jedna obavijest na zapešću.