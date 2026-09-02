24sata u Münchenu: Ovo su najnapredniji Huawei Watch 6 i GT7 satovi, evo koliko će koštati

Huawei je u Münchenu upravo predstavio cijeli niz novih uređaja, uključujući pametne satove, tablet i audio proizvode. Među novitetima su Huawei Watch GT 7 serija, Huawei Watch 6, Huawei Watch D3 s tlakomjerom te Huawei MatePad Pro 12 i Huawei FreeBuds Neo slušalice. Najviše pažnje na predstavljanju privukla je nova serija pametnih satova Huawei Watch GT 7. Serija donosi promjene u dizajnu, mogućnostima za sportske aktivnosti, praćenju zdravlja i autonomiji baterije.

Huawei Watch GT 7 dolazi u verzijama od 46 i 41 milimetra, uz ukupno osam opcija boja, a početna cijena mu je 299 eura. Huawei Watch GT 7 Pro dostupan je u tri izvedbe i košta 429 eura, a koristi okvir od nano-tehničke keramike i okvir od titanijske legure. Huawei je predstavio i novu EasyCross narukvicu.

GT 7 Pro ima keramički okvir s površinom otpornom na ogrebotine, dok je uz titanijski okvir tu i fluoroelastomerska narukvica s EasyCross dizajnom, koja je namijenjena sigurnijem i udobnijem nošenju tijekom svakodnevnog korištenja i sportskih aktivnosti.

Nove mogućnosti za skijanje i biciklizam

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Za ljubitelje sporta nova serija donosi detekciju oštrih zavoja na temelju podataka sa zapešća te G-Force detekciju. Dodan je i novi način rada za dvoranske zimske sportove, dok značajka za skijanje na otvorenom uključuje karte za više od 3000 skijališta diljem svijeta.

Kod dvoranskog skijanja i snowboardinga sat može automatski prepoznati aktivnosti te pratiti vrijeme treninga, udaljenost, brzinu i ukupni spust. Huawei navodi da sustav može razlikovati aktivnu vožnju od odmora i vremena provedenog na ski liftovima i pokretnim trakama, a za praćenje aktivnosti nije potreban GPS.

Na otvorenim skijalištima korisnici mogu putem aplikacije Huawei Health preuzeti karte za više od 3000 skijališta i prenijeti ih na sat. Karte prikazuju i težinu staza, a sat tijekom vožnje bilježi rutu i podatke o aktivnosti.

Nova značajka Turn Detection prepoznaje i broji kratke te srednje i duge zavoje na temelju izračuna radijusa skretanja. G-Force detekcija pritom izračunava i prikazuje centrifugalnu silu tijekom oštrijih zavoja.

Za grupno skijanje tu je i značajka Team-Up, koja omogućuje praćenje lokacije članova grupe i njihovih podataka o aktivnosti u stvarnom vremenu.

Kod biciklizma satovi sada nude planiranje ruta za uspone, upozorenja na nagib te upozorenja na oštre zavoje. Climb Planning prije vožnje prikazuje profil nadolazećih uspona, dok Climb Broadcast tijekom uspona prikazuje trenutni nagib i preostalu udaljenost.

Ako biciklist prevelikom brzinom prilazi oštrom zavoju, sat može poslati vibracijsko i glasovno upozorenje. Nakon vožnje AI Workout Analysis analizira podatke treninga i daje detaljniji pregled aktivnosti.

Više podataka o zdravlju

Huawei je unaprijedio i mogućnosti praćenja zdravlja kroz značajku Health Insights. Među novim mogućnostima je Physical Readiness ocjena, kao i analiza zdravstvenih podataka koja bi korisnicima trebala ponuditi jasnije preporuke.

Physical Readiness, odnosno fizička spremnost, objedinjuje podatke poput kvalitete sna, varijabilnosti srčanog ritma (HRV), emocionalnog stanja i potrošenih aktivnih kalorija. Na temelju tih podataka korisnik dobiva jednu od pet razina fizičke spremnosti.

Huawei Watch GT 7 serija također koristi složene baterije s visokim udjelom silicija. Huawei navodi da GT 7 Pro i GT 7 u verziji od 46 milimetara mogu ponuditi do 21 dan autonomije uz lagano korištenje.

Satovi podržavaju i beskontaktno plaćanje putem usluge Curve Pay, a kompatibilni su s uređajima koji koriste Android i iOS.

Vraća se Huawei Watch 6

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Nakon jednogodišnje stanke Huawei je predstavio i novu Huawei Watch 6 seriju satova. Osnovni modeli dolaze u kućištima promjera 46 i 41 milimetar, dok Pro modeli koriste kućišta od 46 i 43 milimetra te premium materijale. Sat je dobio novi dizajn, ali i poboljšani X-TAP senzor.

Cijene serije kreću se od 469 do 699 eura, ovisno o modelu.

Satovi uključuju različite sportske načine rada, a mogu se koristiti i za samostalne pozive, navigaciju i plaćanje. Huawei je dodatno unaprijedio značajke Health Glance, Health Insights i Healthy Living. Health Glance, odnosno uvid u zdravlje, tako nakon 60 sekundi mjerenja pokazuje podatke za 14 različitih pokazatelja.

Nova je opcija Safety Check, gdje možete odabranim kontaktima dati uvid u vaše zdravlje. iTourTranslator je odlično rješenje za putnike jer na satu ima mogućnost za prijevod razgovora sa podrškom za više od 120 jezika. Tu je podrška za razne servise za putovanja te podrška za plaćanje u pokretu.

Watch D3 namijenjen mjerenju krvnog tlaka

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Predstavljen je i Huawei Watch D3, uređaj za mjerenje krvnog tlaka koji je dobio europsku CE-MDR medicinsku certifikaciju. Sat je dobio tanje kućište (11,3 mm), veći ekran od 1,92 inča sa 3000 nita svjetline.

Watch D3 sada podržava mjerenje krvnog tlaka prije i nakon vježbanja te podsjetnike za mjerenje. Huawei ističe i podršku za ambulantno mjerenje krvnog tlaka (ABPM), pri čemu se koristi fizička zračna manšeta, a tu je i novo ABPM mjerenje sa sedam mjerenja kroz dan, da smanji ometanje tijekom vaših aktivnosti.

Novi MatePad Pro i FreeBuds Neo

U segmentu tableta Huawei je predstavio Huawei MatePad Pro 12. Tablet je debeo 4,7 milimetara i težak 454 grama. Ima 12-inčni fleksibilni OLED PaperMatte zaslon, a među funkcijama su AI poboljšanje rukopisa i geste za upravljanje olovkom u zraku.

Huawei je predstavio i novu seriju bežičnih slušalica Huawei FreeBuds Neo. Cijena im je 129 eura, a Huawei navodi da novi modeli donose novi dizajn i zvuk namijenjen svakodnevnom korištenju.

Na predstavljanju je Huawei objavio i podatak da je prema IDC-jevom izvješću o tržištu uređaja koji se nose na zapešću u prvoj polovici 2026. godine zauzeo prvo mjesto po broju isporučenih uređaja, uz tržišni udio veći od 20 posto.